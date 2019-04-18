Журнал Forbes назвал 200 самых богатых россиян

Российская версия журнала Forbes опубликовала в четверг, 18 апреля, список 200 самых богатых россиян. Как отмечается в исследовании, их суммарное состояние оценивается в 496 млрд долларов. Для сравнения - золотовалютные резервы России на 1 января 2019 года, по данным Центробанка, составили 487,8 млрд.

Самым богатым российским бизнесменом сталЛеонид Михельсон. Состояние крупнейшего акционера нефтехимической компании "Сибур" и газовой компании НОВАТЭК журнал оценил в 24 млрд долларов. За год состояние предпринимателя увеличилось на четверть.





На втором месте в рейтинге российского издания Forbes - председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, у которого, по данным Forbes, 21,3 млрд. В прошлом году он занимал первое место в списке. Его состояние выросло на 2,2 млрд.

Немногим уступает ему президент нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов (20,7 млрд). За год предприниматель заработал 4,3 млрд.

В рейтинге 2019 года оказались восемь бизнесменов, которых не было в прошлом году. Среди них двое, кто ни разу не попадал в список, - владелец группы компаний по разработке программного оборудования "Ланит" Филипп Генс (139-я позиция с состоянием 750 млн долларов) и сооснователь британского финансового стартапа Revolut Николай Сторонский (199-е место и 500 млн долларов).

Всего в рейтинге - 100 долларовых миллиардеров и 100 мультимиллионеров. Суммарное состояние 200 богатейших россиян - 496 млрд долларов. Год назад оно составляло 485 млрд.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Лорен Гринфилд: Богатство напоказ Versace с доставкой на дом 41-летняя Джеки и ее подруги "отовариваются" в магазине Versace в Беверли-Хиллз, где селятся многие звезды и сверхбогатые бизнесмены. Для Джеки и ее подруг магазин открыли специально, других посетителей в это время там не было. Обычно сумки, платья из новых коллекций Versace ей привозят домой, чтобы она могла спокойно сделать выбор.

Лорен Гринфилд: Богатство напоказ Золотые туфельки в московском магазине Этот снимок Лорен Гринфилд сделала на праздновании 5-летнего юбилея концептуального магазина КМ20 в Москве. Он считается одним из главных мест в России, где можно приобрести вещи, аксессуары, косметику из новых коллекций известных и интересных начинающих дизайнеров.

Лорен Гринфилд: Богатство напоказ Спекулянт с сигарой Биржевой спекулянт и создатель хедж-фонда, немец Флориан Хомм ворочил капиталами в миллиарды долларов, владел замком в Люксембурге и частным зоопарком на острове Мальорка. Потерпел крах. Был арестован во Флоренции по наводке ФБР. Из-за формальной ошибки отпущен. Сейчас живет на родине, в Германии, которая не выдает его США.

Лорен Гринфилд: Богатство напоказ Илона Столье Илона Столье с четырехлетней (тогда) дочерью Мишель у себя дома. Москва, 2012 год. Родилась и выросла в Даугавпилсе. 15 лет прожила с предпринимателем, экс-депутатом Госдумы России трех созывов Виталием Южилиным. Пробовала себя как актриса, фотомодель.

Лорен Гринфилд: Богатство напоказ Мать-одиночка, ставшая стриптизершей 28-летнюю Сикрет Монейи, конечно, нельзя назвать сверхбогатой. Но всё познается в сравнении. Мать-одиночка с двумя детьми, она вынуждена была работать сразу на двух работах, чтобы свести концы с концами, - пока не пришла в клуб Magic City в Атланте. Здесь, став стриптизершей, Сикрет уже в первую неделю заработала почти 20 тысяч долларов.

Лорен Гринфилд: Богатство напоказ Сестры Кардашян, будущие мультимиллионеры Они становились известными и богатыми уже тогда, в 1992 году. Лорен Гринфилд сделала эту фотографию Ким Кардашян (на переднем плане) и ее сестры Кортни (третья слева) на школьной вечеринке в Лос-Анджелесе в 1992 году. Тогда им было 12 и 13 лет. Реалити-шоу, реклама и бутики женской одежды сделали сестер Кардашян мультимиллионерами. Сейчас только шоу приносит больше 122 миллионов долларов в год.

Лорен Гринфилд: Богатство напоказ Гольф в аппартаментах Сюэ Цивэнь обожает гольф и тренируется даже дома, в своих аппартаментах в Шанхае. Ей 43 года, и она является членом сразу трех гольф-клубов (годовые взносы - около 100 тысяч долларов). В 1994 году Сюэ Цивэнь основала компанию, специализирующуюся на поставках промышленного кабеля. Сейчас она владеет еще несколькими фирмами. Мебель предпочитает исключительно Versace.

Лорен Гринфилд: Богатство напоказ Роскошь на выставке Фото- и кинодокументалист Лорен Гринфилд на своей выставке "Поколение богатства" в музее Deichtorhallen в Гамбурге. Автор: Ефим Шуман

