 Журнал Forbes назвал 200 самых богатых россиян | Новости из Германии о России | DW | 18.04.2019

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Россия

Журнал Forbes назвал 200 самых богатых россиян

200 самых богатых россиян обладают состоянием, превышающим золотовалютные резервы всей страны.

Долларовые купюры

Российская версия журнала Forbes опубликовала в четверг, 18 апреля, список 200 самых богатых россиян. Как отмечается в исследовании, их суммарное состояние оценивается в 496 млрд долларов. Для сравнения - золотовалютные резервы России на 1 января 2019 года, по данным Центробанка, составили 487,8 млрд.

Самым богатым российским бизнесменом сталЛеонид Михельсон. Состояние крупнейшего акционера нефтехимической компании "Сибур" и газовой компании НОВАТЭК журнал оценил в 24 млрд долларов. За год состояние предпринимателя увеличилось на четверть.

Контекст

Биржевые потери олигархов и падение рубля из-за новых санкций США предвещают третью за десять лет рецессию в российской экономике, считает Андрей Гурков. (11.04.2018)

Совокупное состояние 10 богатейших граждан РФ с начала года увеличилось на 10,8 процентов, отмечается в рейтинге Bloomberg Billionaires Index. Второе место занимают США. (18.10.2018)

На втором месте в рейтинге российского издания Forbes - председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, у которого, по данным Forbes, 21,3 млрд. В прошлом году он занимал первое место в списке. Его состояние выросло на 2,2 млрд.

Немногим уступает ему президент нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов (20,7 млрд). За год предприниматель заработал 4,3 млрд.

В рейтинге 2019 года оказались восемь бизнесменов, которых не было в прошлом году. Среди них двое, кто ни разу не попадал в список, - владелец группы компаний по разработке программного оборудования "Ланит" Филипп Генс (139-я позиция с состоянием 750 млн долларов) и сооснователь британского финансового стартапа Revolut Николай Сторонский (199-е место и 500 млн долларов).

Всего в рейтинге - 100 долларовых миллиардеров и 100 мультимиллионеров. Суммарное состояние 200 богатейших россиян - 496 млрд долларов. Год назад оно составляло 485 млрд. 

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