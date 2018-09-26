 Жители ФРГ с миграционными корнями предпочитают ХДС и ХСС | Новости из Германии о Германии | DW | 27.09.2018

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Германия

Жители ФРГ с миграционными корнями предпочитают ХДС и ХСС

Рейтинг социал-демократов среди респондентов с миграционными корнями в Германии серьезно снизился. "Братские" партии ХДС/ХСС пользуются наибольшей популярностью.

Немцы турецкого происхождения в Берлине

Немцы турецкого происхождения в Берлине

Самыми популярными у жителей ФРГ - мигрантов и выходцев из семей мигрантов - стали "братские" партии Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС). Как свидетельствуют итоги соцопроса, их поддерживают 43,2 процента респондентов. Результаты исследования обнародовал в четверг, 27 сентября, Экспертный совет Немецких фондов миграции и интеграции (Sachverständigenrat Deutscher Stiftungen für Integration und Migration).

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При этом Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), в 2016 году лидировавшая в аналогичном опросе, потеряла по сравнению с данными двухгодичной давности 15,1 процентных пунктов и набрала лишь 25 процентов.

"Союз-90"/"зеленые"  также лишились части поддержки (снижение с 13,2 до 10 процентов), как и Левая партия (с 11,3 до 10,1 процента).

Потеря доверия со стороны немцев турецкого происхождения

Сильные потери социал-демократов, в частности, связаны с "явной утратой доверия со стороны немцев турецкого происхождения", пояснили в экспертном совете.

В то же время Свободная демократическая партия (СвДП) и "Альтернатива для Германии" (АдГ) продемонстрировали укрепление рейтинга: на 2,8 процентных пункта - до 5,2 процента для свободных демократов и на 3 процента - до 4,8 процента у правопопулистов.

Между тем ранее стало известно, что из Германии выдворяют все больше не получивших убежища мигрантов.

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