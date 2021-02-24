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Жерар Депардье

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Жерар Депардье".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

French actor Gerard Depardieu arrives for a ceremony to honnour French actor Gerard Depardieu, at the Palace, part of the Brussels International Film Festival (Briff), Monday 25 June 2018 in Brussels. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY THIERRYxROGE 05370977

Депардье подозревают в изнасиловании 24.02.2021

Молодая актриса заявляет, что актер в 2018 года дважды совершил над ней действия сексуального характера. Это уже ее вторая попытка привлечь Жерара Депардье к суду.
05.02.2020, Sachsen, Dresden: Teilweise angestrahlt ist die Semperoper am Abend während der Aufbauarbeiten für die 15. Auflage des Semperopernballs am 07.02.2020. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Дрезденский оперный бал: скандалы, слухи, ордена 07.02.2020

Раз в год оперный театр Дрездена становится местом встречи европейских аристократов, богачей, политиков. В этом сезоне вокруг Дрезденского оперного бала разразился нешуточный скандал. Листаем и смотрим!
08.10.2018, Spanien, Barcelona: Der italienische Sänger Al Bano kommt zur Trauerfeier für Montserrat Caballe. Die spanische Opernsängerin Montserrat Caballé ist am 06.10.2018 im Alter von 85 Jahren gestorben. Foto: Lola Bou/Europa Press/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Певец Аль Бано возмущен включением в черный список Минкультуры Украины 11.03.2019

Итальянский певец Аль Бано "не скрывал восхищения президентом РФ", пишет La Repubblica. В разных интервью он выражал поддержку аннексии украинского полуострова Крым Россией.
Das Wohnzimmer von Kunstsammlerin Barbara Jakobson, New York, December 1996. Copyright: Dominique Nabokov via Natalie Muller

Как Жерар Депардье не попал в кадр (видео) 28.08.2017

Французский фотограф Доминик Набоков была в гостях у Жерара Депардье. Однако она не стала снимать актера. Хозяин дома только портит кадр, уверена она. Почему? Смотрите в нашем видео.
Bildbeschreibung: Karikatur - Steven Seagal steht hinter Gerard Depardieu und fragt ihn: Ist es eine Warteschlange zu der Passstelle? Ich bin nach Innen, Towaritschsch. Copyright: Sergey Elkin.

Стивен Сигал стал еще одним "новым русским" 04.11.2016

Вслед за французским актером Жераром Депардье и американским боксером Роем Джонсом гражданство РФ получил голливудский актер Стивен Сигал. Поздравления от карикатуриста Сергея Елкина.
09.05.2015 *** epa04740050 US actor Steven Seagal (C) watch the Victory Day Parade in the Red Square in Moscow, Russia, 09 May 2015. The Victory Day parade on 09 May 2015 marks the 70th anniversary since the capitulation of Nazi Germany. EPA/SERGEI ILNITSKY

Путин предоставил Стивену Сигалу гражданство РФ 03.11.2016

Киноактер Стивен Сигал получил гражданство России по указу президента РФ Владимира Путина. По словам пресс-секретаря Путина, Сигал долго и настойчиво просил российский паспорт.

DW Новости за 100 секунд (30.12.2015) 30.12.2015

Аналитики агентства Bloomberg назвали Владимира Путина худшим экономистом страны. По их мнению, российский президент наработал в этом году только на "двойку".
French actor Gerard Depardieu wears Russian military winter hat as he visits 'Teplichnoye' agricultural farm in a village of Ozerny outside Saransk, on February 23, 2013. French actor and newly-minted Russian citizen Gerard Depardieu on Saturday formally registered as resident of the little-known Russian region of Mordovia, giving his residence as No. 1, Democracy Street. AFP PHOTO / ANDREY SMIRNOV (Photo credit should read ANDREY SMIRNOV/AFP/Getty Images)

Депардье сыграет Сталина в фильме Фанни Ардан 30.12.2015

Звезда французского кинематографа Фанни Ардан намерена снять фильм под рабочим названием "Диван Сталина", в котором в роли советского диктатора снимется Жерар Депардье.
Der russische Sänger Iosif Kobzon gibt ein Konzert in Donezk während der Wahlkampagne, Oktober 2014. Alle Rechte gehören DW Korrespondent Inna Kuprijanova und wurden freigegeben. Geliefert von Daniela Posdnjakova

На Украине опубликован черный список российских деятелей культуры 08.08.2015

Фильмы с участием 14 деятелей культуры не смогут получить лицензию на Украине или будут лишены ее. В списке Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия, Жерар Депардье, Михаил Боярский.
French film star Gerard Depardieu, wearing a local costume, shows his passport during a ceremony in the town of Saransk in the Mordoviya Republic, southeast of Moscow, January 6, 2013. Depardieu received a hug from Russia's President Vladimir Putin and a new Russian passport on Sunday after abandoning his homeland to avoid a new tax rate for millionaires. REUTERS/Yulia Chestnova (RUSSIA - Tags: ENTERTAINMENT POLITICS TPX IMAGES OF THE DAY)

Какую угрозу национальной безопасности Украины несут Депардье и Кустурица? 29.07.2015

Минкульт Украины считает, что более 500 деятелей искусства со всего мира могут нести угрозу нацбезопасности. Опрошенные DW мастера культуры не видят смысла в таких "черных списках".

Геофактор коротко: 29.07.2015 29.07.2015

Больше трех тысяч мигрантов пытались проникнуть из Франции в Великобританию через Евротуннель. Депардье запретили въезд на Украину. Windows 10 доступна с сегодняшнего дня в 190 странах мира.
AUSSCHNITT: HANDOUT - Obelix (Gerard Depardieu, r) trifft in einer Szene des Kinofilms «Asterix & Obelix - Im Auftrag Ihrer Majestät» einen Römer (undatierte Filmszene). Er genießt das Leben in vollen Zügen - und eher peinliche Vorfälle steckt Gérard Depardieu mit Humor weg. Das Schauspieler-Schwergewicht liebt eine Rolle ganz besonders: Obelix. Foto: Concorde Filmverleih (zu dpa-Gesicht der Woche «Lebensfreude pur - Gérard Depardieu ist der Genießer unter den Stars» vom 16.10.2012 - ACHTUNG: Verwendung nur für redaktionelle Zwecke im Zusammenhang mit der Berichterstattung über den Film und bei Urheber-Nennung)

Комментарий: Война в четвертом измерении 27.07.2015

Журналист Сергей Руденко - специально для DW о том, чего добьется Украина, применив санкции к иностранным деятелям культуры, ставящим под сомнение территориальную целостность Украины.

Геофактор коротко: 22.07.2015 15:00 (мск) 22.07.2015

Французский актер Жерар Депардье может стать персоной нон грата на Украине. Агентство Standard & Poor's повысило кредитный рейтинг Греции. В Австрии приговорен к 5 годам лишения свободы 30-летний гражданин России.
French actor Gerard Depardieu wears Russian military winter hat as he visits 'Teplichnoye' agricultural farm in a village of Ozerny outside Saransk, on February 23, 2013. French actor and newly-minted Russian citizen Gerard Depardieu on Saturday formally registered as resident of the little-known Russian region of Mordovia, giving his residence as No. 1, Democracy Street. AFP PHOTO / ANDREY SMIRNOV (Photo credit should read ANDREY SMIRNOV/AFP/Getty Images)

Минкульт Украины: Санкций против Депардье нет 22.07.2015

СБУ только начала рассматривать "черный список" деятелей культуры, переданный инициативной группой. Окончательное решение еще не принято.
French film star Gerard Depardieu, wearing a local costume, shows his passport during a ceremony in the town of Saransk in the Mordoviya Republic, southeast of Moscow, January 6, 2013. Depardieu received a hug from Russia's President Vladimir Putin and a new Russian passport on Sunday after abandoning his homeland to avoid a new tax rate for millionaires. REUTERS/Yulia Chestnova (RUSSIA - Tags: ENTERTAINMENT POLITICS TPX IMAGES OF THE DAY)

СМИ: Депардье и еще 600 деятелей культуры попали в черный список Киева 22.07.2015

В Киеве актера признали угрозой национальной безопасности. Всем деятелям культуры, попавшим в черный список, не только запрещен въезд на Украину, но и фильмы с их участием не будут допущены к показу.
Actor Gerard Depardieu (L) and director Frederic Auburtin (R) pose on the red carpet for the screening of the film United Passions at the 67th Cannes Film Festival in Cannes May 18, 2014. REUTERS/Regis Duvignau (FRANCE - Tags: ENTERTAINMENT)

Депардье заявил о любви к Путину на фестивале в Каннах 23.05.2015

Жерар Депардье признался в любви к Путину и России на кинофестивале в Каннах. Французский актер отказался обсуждать конфликт на Украине.
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