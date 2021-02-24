Как Жерар Депардье не попал в кадр (видео)

Французский фотограф Доминик Набоков была в гостях у Жерара Депардье. Однако она не стала снимать актера. Хозяин дома только портит кадр, уверена она. Почему? Смотрите в нашем видео.