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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Жерар Депардье".
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Молодая актриса заявляет, что актер в 2018 года дважды совершил над ней действия сексуального характера. Это уже ее вторая попытка привлечь Жерара Депардье к суду.
Раз в год оперный театр Дрездена становится местом встречи европейских аристократов, богачей, политиков. В этом сезоне вокруг Дрезденского оперного бала разразился нешуточный скандал. Листаем и смотрим!
Итальянский певец Аль Бано "не скрывал восхищения президентом РФ", пишет La Repubblica. В разных интервью он выражал поддержку аннексии украинского полуострова Крым Россией.
Французский фотограф Доминик Набоков была в гостях у Жерара Депардье. Однако она не стала снимать актера. Хозяин дома только портит кадр, уверена она. Почему? Смотрите в нашем видео.
Вслед за французским актером Жераром Депардье и американским боксером Роем Джонсом гражданство РФ получил голливудский актер Стивен Сигал. Поздравления от карикатуриста Сергея Елкина.
Киноактер Стивен Сигал получил гражданство России по указу президента РФ Владимира Путина. По словам пресс-секретаря Путина, Сигал долго и настойчиво просил российский паспорт.
Аналитики агентства Bloomberg назвали Владимира Путина худшим экономистом страны. По их мнению, российский президент наработал в этом году только на "двойку".
Звезда французского кинематографа Фанни Ардан намерена снять фильм под рабочим названием "Диван Сталина", в котором в роли советского диктатора снимется Жерар Депардье.
Фильмы с участием 14 деятелей культуры не смогут получить лицензию на Украине или будут лишены ее. В списке Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия, Жерар Депардье, Михаил Боярский.
Минкульт Украины считает, что более 500 деятелей искусства со всего мира могут нести угрозу нацбезопасности. Опрошенные DW мастера культуры не видят смысла в таких "черных списках".
Больше трех тысяч мигрантов пытались проникнуть из Франции в Великобританию через Евротуннель. Депардье запретили въезд на Украину. Windows 10 доступна с сегодняшнего дня в 190 странах мира.
Журналист Сергей Руденко - специально для DW о том, чего добьется Украина, применив санкции к иностранным деятелям культуры, ставящим под сомнение территориальную целостность Украины.
Французский актер Жерар Депардье может стать персоной нон грата на Украине. Агентство Standard & Poor's повысило кредитный рейтинг Греции. В Австрии приговорен к 5 годам лишения свободы 30-летний гражданин России.
СБУ только начала рассматривать "черный список" деятелей культуры, переданный инициативной группой. Окончательное решение еще не принято.
В Киеве актера признали угрозой национальной безопасности. Всем деятелям культуры, попавшим в черный список, не только запрещен въезд на Украину, но и фильмы с их участием не будут допущены к показу.
Жерар Депардье признался в любви к Путину и России на кинофестивале в Каннах. Французский актер отказался обсуждать конфликт на Украине.
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