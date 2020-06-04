Жена блогера Тихановского о найденных при обыске деньгах

Светлана Тихановская, супруга задержанного белорусского видеоблогера и автора популярного Youtube-канала "Страна для жизни" Сергея Тихановского, прокомментировала DW обыски, проведенные у них. По словам Светланы, она ничего не знала о найденных 4 июня во время третьего обыска в дачном доме блогера деньгах в размере 900 тысяч долларов. "У нас нет богатств, у нас обычная семья, никаких излишеств. Может, если бы были, мы бы лучше жили. Мне это все крайне удивительно и странно", - заявила Светлана Тихановская.

Тихановская об избирательной кампании

Светлана является претендентом в кандидаты в президенты Беларуси, а Сергей Тихановский - глава ее инициативной группы по сбору подписей. Сам он не получил регистрацию в ЦИК Беларуси из-за нахождения под арестом в период подачи документов. Выборы президента страны назначены на 9 августа.

Сейчас Светлана Тихановская затрудняется ответить на вопрос о своей дальнейшей избирательной кампании: "Сейчас главное - это Сергей, что с ним, как он. Я не слабый человек, но понимаю, в какой стране я живу, и я хотела бы сейчас поступить так, как будет лучше для Сергея. Без Сергея мне нет смысла там быть, это не моя борьба". Супруга блогера также добавила, что пока ее команда решила дождаться, какие обвинения предъявят Сергею Тихановскому, а затем действовать по ситуации.

Три обыска у Сергея Тихановского

О том, что у Сергея Тихановского во время третьего обыска нашли 900 тысяч долларов рассказал пресс-секретарь инициативной группы по выдвижению Светланы Тихановской кандидатом в президенты Александр Кабанов. По словам Кабанова, ему неизвестно, что это за деньги, но он предполагает, что такая сумма у Тихановского могла быть, так как он занимался бизнесом.

Впрочем, у соратников Тихановского много вопросов к процедуре проведения обыска. Следственные действия продолжались с трех часов дня в среду до трех часов ночи в четверг. За это время сменились три следственные бригады, первые две ничего не нашли, а третья после того, как приехало руководство, сразу обнаружила деньги, обращает внимание Кабанов.

Кроме того, накануне в Гомеле прошел обыск в офисе блогера. Следствие в отношении Сергея Тихановского проводит 3-е управление ГУБОПиК МВД. Он был задержан, как и ряд других оппозиционных активистов, в конце мая по уголовному делу о применении насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел. Правозащитные организации Беларуси признали Сергея Тихановского политзаключенным.

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