 ЕС: У границ Украины размещены 150 тысяч военнослужащих РФ | Новости из Германии об Украине | DW | 19.04.2021

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Украина

ЕС: У границ Украины размещены 150 тысяч военнослужащих РФ

Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной и в аннексированном Крыму, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он похвалил Украину за "сдержанность" и призвал Москву снизить напряженность.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель

Жозеп Боррель

Россия разместила у границ Украины и в аннексированном Крыму более 150 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в понедельник, 19 апреля, на брифинге по итогам видеоконференции министров иностранных дел ЕС. В ней участвовал и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы очень обеспокоены ростом численности российских войск у украинской границы. Более 150 тысяч российских военных сосредоточены у границ Украины и в Крыму. Риск дальнейшей эскалации очевиден", - заявил Боррель. Как передает корреспондент DW, на просьбу журналистов назвать источники этих данных глава европейской дипломатии ответил отказом, но сообщил, что именно на них он и ориентируется. Боррель уточнил, что наращивание российских войск у границ Украины и в Крыму продолжается и достигло наибольшего числа за последние годы. Одновременно он похвалил Киев за "сдержанность" и призвал Москву снизить напряженность.

Наращивание военного присутствия России на границе с Украиной

Сообщения о росте численности войск РФ у границ Украины начали появляться в конце марта. Позже Киев обвинил Москву в размещении на украинских границах и в аннексированном Крыму более 80 тысяч военнослужащих. В Белом доме также подтвердили, что нынешняя концентрация российских войск в регионе является максимальной с 2014 года. 

Представитель Кремля Дмитрий Песков на это заявлял, что Россия перемещает вооруженные силы "в пределах своей территории по своему усмотрению", и "это не должно никого беспокоить".

Свою обеспокоенность сосредоточением российских войск на украинских границах, а также поддержку суверенитета Украины выразили, в частности, ЕС, НАТО, США, Великобритания, Франция и Германия.Аналогичное заявление по этому поводу сделали также и главы МИД стран "большой семерки". На прошлой неделе в НАТО дважды обсуждали вопрос усиления военного присутствия России, однако никаких решений альянс тогда не принял.

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


 

Контекст

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Аудио- и видеофайлы по теме

Переговоры по Украине. Трудный поход. Зона комфорта - "Заповедник", выпуск 166, 18.04.21  

Зачем Путин стягивает войска к границам Украины? DW Новости (12.04.2021)  

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