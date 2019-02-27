 ЕС считает недостаточной борьбу Google, Facebook и Twitter против фейковых новостей | Новости из Германии о Европе | DW | 28.02.2019

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Европа

ЕС считает недостаточной борьбу Google, Facebook и Twitter против фейковых новостей

По мнению Еврокомиссии, Google, Facebook и Twitter принимают недостаточно мер по борьбе с фальшивыми новостями. Интернет-компании не выполняют взятые на себя обязательства, уверены в Брюсселе.

Надпись на листе бумаги Fake News

Интернет-гигант Google, а также социальные сети Facebook и Twitter не выполняют, с точки зрения Еврокомиссии, свои обещания по борьбе с фейковыми новостями. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном в четверг, 28 февраля.

Контекст

"В ФРГ мигрант домогался девочки, но полиция грозит ее матери". "В ЕС запрещают пользоваться WhatsApp до 16 лет". DW о главных фейках в русскоязычном Twitter и Facebook за прошлый год. (14.02.2019)

Чего не нужно делать в интернете, как обезопасить себя от троллей и фейковой информации? На эти вопросы DW ответил медиаэксперт Илья Бер. (16.11.2018)

В нем указывается, в частности, что Facebook, наперекор договоренностям, не представила январских результатов по расследованию вводящей в заблуждение рекламы. Twitter, в свою очередь, не предоставил никаких показателей выполнения своих обязательств по улучшению контроля за размещением рекламы, а данные Google - недостаточно конкретны и не разъясняют, какие действия были предприняты для устранения дезинформации.

Комиссар ЕС по вопросам безопасности Джулиан Кинг подверг три компании критике за то, что, несмотря на четкие заверения, в их месячных отчетах не заметно никакого прогресса. "К сожалению, они отстали еще больше. Они должны соответствовать тем стандартам, о которых мы их просим и под которыми они подписались", - написал он в микроблоге Twitter.

Еврокомиссия в сентябре 2018 года согласовала с Google, Facebook и Twitter добровольный свод правил по борьбе c фейковыми новостями. В нем, среди прочего, указывается, что интернет-компаниям следует лишать распространителей неверной информации в интернете доходов от рекламы, четко маркировать политическую рекламу, а также принимать меры против использования роботов для распространения фальшивых новостей.

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Ссылки в интернете

Statement on the Code of Practice against disinformation: Commission asks online platforms to provide more details on progress made

Аудио- и видеофайлы по теме

Facebook и Twitter открыли сезон охоты на российских ботов  

Фейковые новости - инструкция по разоблачению  

Как отличить фейковое видео  

Почему нужно "кормить" троллей  

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