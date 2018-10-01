ЕС призвал Македонию предпринять шаги после провала референдума

После провала референдума о вступлении Македонии в ЕС и НАТО и о переименовании страны Еврокомиссия призвала Скопье предпринять дальнейшие шаги, несмотря на недействительные результаты голосования из-за недостаточной явки. Подавляющее большинство граждан страны, которые пришли на избирательные участки, высказались за урегулирование конфликта с Грецией, указали в понедельник, 1 октября, верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини и комиссар ЕС по вопросам расширения Йоханнес Хан.

"Теперь парламент должен будет инициировать следующие шаги по реализации соглашения о переименовании (Македонии - Ред.) и принять решение о внесении поправок в конституцию", - говорится в совместном заявлении Могерини и Хана.

Представители брюссельского ведомства призвали всех македонских политиков вне зависимости от их политической ориентации осознать свою ответственность за окончательное разрешение конфликта с Грецией. "Это историческая возможность не только для урегулирования разногласий в регионе, но и для решительного продвижения страны навстречу Европейскому Союзу", - подчеркивается далее в заявлении.

При этом, по словам Могерини и Хана, ЕС будет и впредь полностью поддерживать власти и граждан Македонии. Одновременно в заявлении указывается, что референдум прошел в мирной обстановке и в соответствии с демократическими принципами.

Референдум был признан недействительным

В прошедшем накануне референдуме приняли участие лишь 37 процентов из 1,8 миллиона избирателей. Для признания референдума состоявшимся в нем должны были принять участие более 50 процентов граждан страны, обладающих избирательным правом. 91 процент участников голосования поддержали Преспанское соглашение с Грецией о переименовании страны в Республику Северная Македония и вступление в ЕС и НАТО. Вопрос на референдуме звучал так: "Поддерживаете ли вы вступление в ЕС и НАТО, соглашаясь с договором между Македонией и Грецией?".

Референдум носил лишь рекомендательный характер, поэтому теперь дискуссии о переименовании страны будут продолжены в парламенте страны. Для принятия решения необходимы голоса двух третей депутатов. Пока сторонникам переименования не удалось собрать эти голоса в парламенте.

В случае успеха Греция перестала бы блокировать сближение этой балканской страны с ЕС и НАТО. Претензии Греции связаны с тем, что крупный регион на севере страны также называется Македония.

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