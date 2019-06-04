ЕС призвал власти Китая признать бойню на площади Тяньаньмэнь

Европейский Союз призвал власти Китая признать кровавую расправу надучастниками студенческих протестов на площади Тяньяньмэнь в Пекине 30 лет назад. Признание этих событий и память об убитых и задержанных "важны для будущих поколений", заявила во вторник, 4 июня, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могирини.
Она подчеркнула, что Брюссепль ожидает немедленного освобождения всех остающихся в заключении участников тогдашних протестов, а также борцов за права человека и адвокатов, напоминающих о тех событиях и прилагающих усилия для защиты верховенства закона и демократии.
Соблюдение прав человека - основа партнерства ЕС с Китаем
Одновременно глава европейской дипломатии раскритиковала "по-прежнему жесткие действия, направленные против свободы слова и свободы собраний, а также свободы СМИ в Китае". Соблюдение прав человека в Китае для ЕС, как и прежде, является "одной из основ" партнерства с Пекином, напомнила Могерини.
Между тем 4 июня в ряде стран мира проходят памятные мероприятия, посвященные 30-летней годовщине событий на площади Тяньаньмэнь. В частности, о трагедии вспоминают в Гонконге и Тайване. В Берлине памятное мероприятие организовал Центр изучения Китая в Техническом университете. Кроме того, фракция "зеленых" в бундестаге проводит дискуссию, посвященную трагедии на площади Тяньаньмэнь.
Лидер протестов на площади Тяньаньмэнь призвал к санкциям против Пекина
Проживающий в Тайбэе китайский диссидент Уэр Кайси, являвшийся одним из лидеров студенческих протестов на площади Тяньаньмэнь, в годовщину событий призвал мировое сообщество ввести санкции против китайского руководства. КНР все больше является угрозой для всего мира, но международное сообщество до сих пор слишком сдержанно относится к Пекину, подчеркнул он. "Давайте не будем себя обманывать, это политика умиротворения", - заявил 51-летний диссидент в интервью dpa.
В ночь на 4 июня 1989 года китайская армия применила танки для разгона тысяч продемократически настроенных студентов, собравшихся на площади Тяньаньмэнь. По разным оценкам, в результате погибли от нескольких сотен до более тысячи человек.
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Автор: Габриэль Домингес, Александр Варкентин