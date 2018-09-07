 ЕС отверг основные пункты британского плана ″Брекзита″ | Новости из Германии о Европе | DW | 07.09.2018

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Европа

ЕС отверг основные пункты британского плана "Брекзита"

Планы Великобритании ставят под сомнение целостность европейского внутреннего рынка, заявил глава делегации ЕС на переговорах по "Брекзиту" Мишель Барнье.

Мишель Барнье

Мишель Барнье

Глава делегации ЕС на переговорах по "Брекзиту" Мишель Барнье отверг основные пункты британского плана по выходу из Евросоюза. Требование Лондона о создании зоны свободной торговли и предложенные им таможенные правила политик назвал "неприемлемыми", говорится в стенограмме его встречи с британскими парламентариями, которую в пятницу, 7 сентября, опубликовала Еврокомиссия. По словам Барнье, планы Лондона "ставят под сомнение целостность европейского внутреннего рынка".

Контекст

Повторный плебисцит по выходу из ЕС стал бы злоупотреблением демократией, считает британский премьер. Она не отступит от своей концепции по Брекзиту, намеченному на 2019 год. (02.09.2018)

Еврокомиссия опасается, что Брюссель и Лондон не успеют ратифицировать договор по "Брекзиту" к 29 марта 2019 года. В ЕС обеспокоены проблемами, к которым это может привести. (19.07.2018)

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План премьер-министра Терезы Мэй предусматривает принятие с Евросоюзом "свода правил" для промышленных изделий, чтобы обеспечить беспрепятственное производство товаров, для которого необходима транспортировка полуфабрикатов между Великобританией и континентальной Европой.

Согласно плану Мэй, после "Брекзита" должно прекратиться свободное передвижение граждан ЕС между континентом и Великобританией - при том что его сохранение является одним из центральных требований Брюсселя. Кроме того, Лондон намерен покинуть европейский таможенный союз. Для избежания контроля на границе Британия планирует взимать пошлины на товары, экспортируемые в Евросоюз.

На переговорах по "Брекзиту" одним из центральных спорных остается вопрос о том, как избежать контроля на границе Ирландии и Северной Ирландии, которая станет будущей границей ЕС и Великобритании. Брюссель предлагает решение, согласно которому на Северную Ирландию без временных ограничений будут распространяться таможенные правила ЕС. Это означало бы введение таможенного контроля между Северной Ирландией и Великобританией. Правительство в Лондоне это отвергает. Барнье в очередной раз отметил, что без такого решения соглашение о "Брекзите" невозможно заключить.

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  • Тереза Мэй и Дональд Туск

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    Глава делегации ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье в Twitter уже приветствовал достигнутые правительством Великобритании договоренности, но добавил: "Мы оценим эти предложения и посмотрим, насколько они применимы на практике и реалистичны". В Брюсселе ждали, что Лондон озвучит конкретные предложения на недавнем саммите ЕС, однако этого не произошло.

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    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Историческое решение

    Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. 51,9 процента голосовавших сделали выбор в пользу Brexit. В референдуме приняли участие свыше 33,5 млн британцев, явка составила 72,1 процента. Прежде ни одно государство не покидало ЕС, учрежденный в 1992 году.

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    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Столичный взгляд

    Большой Лондон стал единственным из девяти регионов Англии, проголосовавшим за сохранение членства Великобритании в ЕС. 59,9 процента участников референдума здесь выступили за то, чтобы Великобритания осталась частью Евросоюза.

  • итоги референдума по возрастным группам

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

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    75% британцев в возрасте от 18 до 24 лет, участвовавших в референдуме, проголосовали против выхода страны из ЕС. Зато 61% избирателей старше 65 лет высказался за "Брекзит". В возрастной группе от 25 до 49 лет сторонников сохранения членства в ЕС было 56%, а тот же процент британцев в возрасте от 50 до 64 лет, наоборот, проголосовал за Brexit.

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


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Brexit: решение принято, вопросы остаются

Разногласия о том, каким будет выход Великобритании из ЕС привели к расколу в правительстве Мэй. За историческое решение о Brexit британцы проголосовали на референдуме в июле 2016 года. (10.07.2018)  

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