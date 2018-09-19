 ЕС и Лондон не смогли достичь прогресса в вопросе ″Брекзита″ | Новости из Германии о Европе | DW | 20.09.2018

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Европа

ЕС и Лондон не смогли достичь прогресса в вопросе "Брекзита"

Переговоры о "Брекзите" между лидерами стран-членов ЕС и британским премьер-министром не увенчались успехом. 20 сентября участники саммита в Зальцбурге обсудят этот вопрос без Терезы Мэй.

Тереза Мэй на саммите в Зальцбурге

Тереза Мэй на саммите в Зальцбурге

Консультации между лидерами государств-членов ЕС и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй не продемонстрировали существенного прогресса по вопросу "Брекзита", сообщает агентство Reuters. Переговоры состоялись в среду, 19 сентября, во время ужина участников саммита Европейского Союза, который пройдет в четверг в Зальцбурге.

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В своей речи Тереза Мэй подчеркнула, что британская сторона не считает затягивание переговоров по "Брекзиту" "возможной опцией". В свою очередь, она отклонила предложение Еврокомиссии установить таможенную границу между Северной Ирландией и остальной частью Британии.

"Прогресс отсутствует"

По словам президента Литвы Дали Грибаускайте, прогресс по вопросу "Брекзита" в результате консультаций отсутствует. Переговоры об установлении границы не увенчались успехом, добавил премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини. "Посмотрим, что даст дискуссия между 27 лидерами государств-членов ЕС", - отметил Пеллегрини.

В четверг, 20 сентября, в Зальцбурге представители 27 государств Евросоюза намерены в отсутствие Терезы Мэй обсудить свои дальнейшие действия по "Брекзиту".

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    Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. 51,9 процента голосовавших сделали выбор в пользу Brexit. В референдуме приняли участие свыше 33,5 млн британцев, явка составила 72,1 процента. Прежде ни одно государство не покидало ЕС, учрежденный в 1992 году.

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    Соединенное Королевство состоит из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Исход голосования в них оказался неоднородным. Если в Англии (53,4%) и Уэльсе (52,5%) проголосовали за выход из ЕС, то в Шотландии и Северной Ирландии большинство было за сохранение членства Великобритании в Евросоюзе - так высказались соответственно 55,8% и 62% местного населения.

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    Столичный взгляд

    Большой Лондон стал единственным из девяти регионов Англии, проголосовавшим за сохранение членства Великобритании в ЕС. 59,9 процента участников референдума здесь выступили за то, чтобы Великобритания осталась частью Евросоюза.

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    Brexit: решение принято, вопросы остаются

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    75% британцев в возрасте от 18 до 24 лет, участвовавших в референдуме, проголосовали против выхода страны из ЕС. Зато 61% избирателей старше 65 лет высказался за "Брекзит". В возрастной группе от 25 до 49 лет сторонников сохранения членства в ЕС было 56%, а тот же процент британцев в возрасте от 50 до 64 лет, наоборот, проголосовал за Brexit.

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


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Brexit: Покинет ли Северная Ирландия Великобританию?

Контекст

Brexit: решение принято, вопросы остаются

Разногласия о том, каким будет выход Великобритании из ЕС привели к расколу в правительстве Мэй. За историческое решение о Brexit британцы проголосовали на референдуме в июле 2016 года. (10.07.2018)  

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