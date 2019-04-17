 ЕС готовит торговые пошлины на товары из США в связи с конфликтом вокруг Boeing | Новости из Германии о Европе | DW | 17.04.2019

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Европа

ЕС готовит торговые пошлины на товары из США в связи с конфликтом вокруг Boeing

Еврокомиссия может ввести торговые пошлины на американские продукты питания, чемоданы, тракторы, вертолеты, видеоигры и другие категории импорта.

Сесилия Мальмстрём

Сесилия Мальмстрём

Евросоюз подготовил перечень товаров из США, на которые он может ввести торговые пошлины в ответ на аналогичные меры Вашингтона. Речь идет о списке из более чем 400 импортируемых товаров на общую сумму в 20 миллиардов долларов в год, сообщила в среду, 17 апреля, Еврокомиссия. В частности, в нем упоминаются живая и замороженная рыба, орехи, сухофрукты, кетчуп, вино, табак, алкогольные напитки, чемоданы, рюкзаки, самолеты, вертолеты, тракторы и видеоигры.

Общественные консультации до 31 мая

Данный список является предварительным. Еврокомиссия заявила о начале общественных консультаций по этому перечню с целью принятия мер в рамках конфликта вокруг концерна Boeing после соответствующего решения Всемирной торговой организации (ВТО). "Европейские компании должны иметь возможность вести конкуренцию на справедливых и равных условиях. Мы считаем, что главную роль должен играть диалог", - заявила комиссар ЕС по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём.

Контекст

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Консультации будут продолжаться до 31 мая 2019 года. Они нацелены на определение заинтересованных сторон, которые, возможно, пострадали, от американских субсидий концерну Boeing, указывается далее в заявлении.

ВТО признала ущерб Airbus от субсидий США концерну Boeing

11 апреля ВТО опубликовала окончательный отчет по спору вокруг американского авиастроительного концерна Boeing, признав, что субсидии США в размере 12 миллиардов долларов нарушили принцип честной конкуренции с европейским Airbus и нанесли ему значительный ущерб.

Жалобы на законность субсидий, полученных Boeing от США и Airbus от Евросоюза, были направлены в ВТО в один день - 6 октября 2004 года. С тех пор США и ЕC попеременно обвиняют друг друга в незаконном предоставлении субсидий своим авиастроителям. В мае 2018 года ВТО признала субсидии ЕС для Airbus ущемлением интересов Boeing, США тогда сразу пригрозили Евросоюзу штрафными мерами. В марте 2019 года ВТО встала на сторону ЕС, заявив, что в США оказывалась незаконная финансовая поддержка Boeing.

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    Автор: Ирина Филатова


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