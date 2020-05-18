ЕСПЧ обязал Россию выплатить 45 тысяч евро вдове убитого полицейскими

Россия должна выплатить 45 тысяч евро компенсации морального ущерба жительнице Казани Инне Рамазановой, мужа которой убили сотрудники полиции. Соответствующий вердикт вынес Европейский суд по правам человека, говорится в сообщении пресс-службы суда, опубликованном во вторник, 26 мая.

Страсбургский суд поддержал истицу, которая заявляла о неэффективности уголовного расследования гибели ее мужа от пули сотрудника правоохранительных органов.

Согласно пресс-релизу ЕСПЧ, проводя в январе 2007 года операцию по аресту производителей марихуаны, полицейские смертельно ранили в общем холле на этаже жилого дома в Казани соседа подозреваемых. Летом того же года по результатам расследования полицейские были признаны виновными в совершении преступления, а истцы (вдова погибшего Инна Рамазанова и ее мать) - потерпевшими.

Однако два года спустя суд оправдал сотрудников полиции, сочтя на основании экспертного заключения, что они действовали в порядке самообороны. В июне 2009 года Верховный суд Татарстана оставил в силе решение нижестоящего суда, не поддержав апелляцию, в которой истцы указывали на противоречия, содержавшиеся в заявлениях полиции и в заключении эксперта.

Помимо выплаты 45 тысяч евро за моральный ущерб, Россия должна возместить Рамазановой издержки и расходы в размере 600 евро.

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