 ЕСПЧ обязал Россию выплатить 45 тысяч евро вдове убитого полицейскими | Новости из Германии о России | DW | 26.05.2020

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Россия

ЕСПЧ обязал Россию выплатить 45 тысяч евро вдове убитого полицейскими

В 2007 году полицейские застрелили в ходе силовой операции соседа подозреваемых. Несмотря на противоречия в деле, суд в Казани оправдал сотрудников полиции. Теперь ЕСПЧ согласился, что расследование не было эффективным.

Здание Европейского суда по правам человека в Страсбурге

Здание Европейского суда по правам человека в Страсбурге

Россия должна выплатить 45 тысяч евро компенсации морального ущерба жительнице Казани Инне Рамазановой, мужа которой убили сотрудники полиции. Соответствующий вердикт вынес Европейский суд по правам человека, говорится в сообщении пресс-службы суда, опубликованном во вторник, 26 мая.

Страсбургский суд поддержал истицу, которая заявляла о неэффективности уголовного расследования гибели ее мужа от пули сотрудника правоохранительных органов.

Согласно пресс-релизу ЕСПЧ, проводя в январе 2007 года операцию по аресту производителей марихуаны, полицейские смертельно ранили в общем холле на этаже жилого дома в Казани соседа подозреваемых. Летом того же года по результатам расследования полицейские были признаны виновными в совершении преступления, а истцы (вдова погибшего Инна Рамазанова и ее мать) - потерпевшими.

Однако два года спустя суд оправдал сотрудников полиции, сочтя на основании экспертного заключения, что они действовали в порядке самообороны. В июне 2009 года Верховный суд Татарстана оставил в силе решение нижестоящего суда, не поддержав апелляцию, в которой истцы указывали на противоречия, содержавшиеся в заявлениях полиции и в заключении эксперта.

Помимо выплаты 45 тысяч евро за моральный ущерб, Россия должна возместить Рамазановой издержки и расходы в размере 600 евро.

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    Автор: Елена Барышева


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