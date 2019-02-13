ЕСПЧ обязал Россию выплатить журналистке Виктории Мучник 5200 евро

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге обязал Россию выплатить журналистке томского телеканала ТВ-2 Виктории Мучник компенсацию в размере 5200 евро за задержание на одиночном пикете. Кроме того РФ должна выплатить Мучник 20 тысяч рублей, которые журналистка потратила на штраф, сообщается в решение суда, опубликованном на сайте ЕСПЧ в среду, 13 февраля.

Суд в Страсбурге признал, что в случае журналистки были нарушены положения статей 6-й и 10-й Конвенции о защите прав человека и основных свобод: права на справедливое судебное разбирательство и на свободу выражения мнения. Акция, в которой участвовала Мучник, была мирной, поэтому отсутствовали причины для задержания и привлечения к ответственности, считает ЕСПЧ.

В январе 2015 года Виктория Мучник выходила на пикет в поддержку независимой телекомпании ТВ-2, которую отключили от эфира в новогоднюю ночь. Журналистку задержали и составили протокол по статье об участии в несогласованном митинге. Позднее суд изменил статью, признал Мучник организатором и оштрафовал ее на 20 тысяч рублей.

Дело Михаила Мордовина

Дело Виктории Мучник ЕСПЧ рассматривал вместе с жалобой жителя Северска Михаила Мордовина, которого в 2014 году задержали и затем оштрафовали на 10 тысяч рублей за одиночный пикет против преследования политических активистов и в поддержку участников протестов на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Мордовину тоже присуждены компенсация в размере 5200 евро и возмещение штрафа.

Смотрите также:

Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году Рост числа жалоб из России в ЕСПЧ Почти каждая вторая жалоба, поступившая в Страсбург, - из России. При этом около 90% их признаются европейским судом не подлежащими рассмотрению. Помимо неправильно оформленных документов, часто в ЕСПЧ отказывают и потому, что заявители обращаются напрямую в международный суд, минуя национальный.

Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году Ни свободы, ни безопасности По словам главы правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, в 2017 году особенно увеличилось число жалоб в ЕСПЧ от участников протестных акций. "За минувший год их было не менее 400 - самое большое число за все время наблюдения", - говорит эксперт.

Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году Миллиард на выплаты по решениям ЕСПЧ Компенсации, которые ЕСПЧ назначает по итогу рассмотрения дел, заявители получают от государства. В бюджете России на 2017 год изначально заложили 600 млн рублей на выплаты по решениям международных судов (большая часть - именно на вердикты ЕСПЧ). Но эти деньги закончились уже к осени, и государство увеличило годовую сумму до 1 млрд.

Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году География нарушений Россия - абсолютный лидер по числу вынесенных судом постановлений (до 2012 ранее ее заметно опережала Турция). За последние десять лет россияне вдвое чаще стали выигрывать суды против властей страны. Автор: Елена Барышева

