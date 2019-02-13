ЕСПЧ обязал Россию выплатить журналистке Виктории Мучник 5200 евро

В 2015 году Викторию Мучник оштрафовали за пикет против отключения томского телеканала ТВ-2. Были нарушены ее права на свободу выражения мнения и справделивый суд, решил ЕСПЧ.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге обязал Россию выплатить журналистке томского телеканала ТВ-2 Виктории Мучник компенсацию в размере 5200 евро за задержание на одиночном пикете. Кроме того РФ должна выплатить Мучник 20 тысяч рублей, которые журналистка потратила на штраф, сообщается в решение суда, опубликованном на сайте ЕСПЧ в среду, 13 февраля.
Суд в Страсбурге признал, что в случае журналистки были нарушены положения статей 6-й и 10-й Конвенции о защите прав человека и основных свобод: права на справедливое судебное разбирательство и на свободу выражения мнения. Акция, в которой участвовала Мучник, была мирной, поэтому отсутствовали причины для задержания и привлечения к ответственности, считает ЕСПЧ.
В январе 2015 года Виктория Мучник выходила на пикет в поддержку независимой телекомпании ТВ-2, которую отключили от эфира в новогоднюю ночь. Журналистку задержали и составили протокол по статье об участии в несогласованном митинге. Позднее суд изменил статью, признал Мучник организатором и оштрафовал ее на 20 тысяч рублей.
Дело Михаила Мордовина
Дело Виктории Мучник ЕСПЧ рассматривал вместе с жалобой жителя Северска Михаила Мордовина, которого в 2014 году задержали и затем оштрафовали на 10 тысяч рублей за одиночный пикет против преследования политических активистов и в поддержку участников протестов на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Мордовину тоже присуждены компенсация в размере 5200 евро и возмещение штрафа.
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