ЕСПЧ объединил иски Киева к РФ по Крыму и Донбассу в два производства

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил ходатайство Киева и объединил иски по заявлениям Украины относительно нарушений Россией Конвенции о защите прав человека и основных свобод в два производства - по Крыму и Донбассу. Об этом заместитель украинского министра юстиции Иван Лещина сообщил в среду, 27 июня, на своей странице в Facebook.

"Вместо пяти дел Украины против РФ осталось три", - пояснил он, добавив, что иск в связи с вывозом детей из Донбасса в Россию по-прежнему находится в отдельном производстве.

По словам Лещины, теперь российской стороне будет труднее добиваться приостановки рассмотрения дел. При этом замминистра уточнил, что соответствующего решения ЕСПЧ Киев ждал с октября 2016 года.

Суть исков

Два из поданных исков касаются аннексии Крыма и нарушения прав человека на полуострове, три - нарушений в Донбассе, в том числе и иск о "похищении детей" из региона.

В начале мая Европейский суд по правам человека передал дела о событиях в Крыму и на востоке Украины в Большую палату в составе 17 судей. Она привлекается к рассмотрению жалоб лишь в особых случаях.

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