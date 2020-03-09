Евро по 90 рублей? Прогноз карикатуриста

Курс евро по отношению к российской валюте в сентябре грозит остаться за отметкой в 90 рублей. Если рубль сдаст свои позиции, то карикатурист Сергей Елкин не будет удивлен.
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