Евро по 90 рублей? Прогноз карикатуриста

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

Собянин vs. Путин: из карантина на парад Победы

Хотя Собянин и снял карантин перед голосованием по поправкам в конституцию, на парад Победы он советует не ходить. Из борца с коронавирусом мэр Москвы, по версии Сергея Елкина, превратился в оппонента Путина.