 Евросоюз продлил экономические санкции против России | Новости из Германии о Европе | DW | 29.06.2018

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Европа

Евросоюз продлил экономические санкции против России

Европейский Совет не видит прогресса в реализации минских соглашений. В последний раз санкции ЕС были продлены в декабре 2017 года до 31 июля 2018 года.

Флаги стран Евросоюза

Евросоюз продлил еще на полгода действие санкций, принятых в отношении России из-за аннексии Крыма и дестабилизации ситуации в Украине. Такое решение приняли главы государств и правительств стран ЕС на заседании в Брюсселе, сообщается в микроблоге Европейского Совета в Twitter в пятницу, 29 июня.

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Причиной продления стало отсутствие прогресса в мирном урегулировании конфликта на востоке Украины. Экономические санкции ЕС против России, введенные в 2014 году, были в 2015 году привязаны к исполнению минских соглашений. С июля 2016 года санкционный режим несколько раз продлевался на полгода, в последний раз - в декабре прошлого года до 31 июля 2018 года. 

Штрафные меры, в частности, ограничивают доступ к рынку капитала ЕС для ряда российских банков и государственных компаний, а также поставки в РФ продукции, используемой для добычи нефти и поиска нефтяных месторождений. Санкции также запрещают экспорт и импорт оружия и других товаров военного назначения. Кроме того, 150 физическим лицам, причастных к нарушению территориального суверенитета Украины, запрещен въезд в страны ЕС, а их европейские активы заморожены - так же, как активы 38 российских юридических лиц.  

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