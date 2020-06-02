 Евросоюз продлил санкции против Крыма еще на один год | Новости из Германии о Европе | DW | 18.06.2020

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Европа

Евросоюз продлил санкции против Крыма еще на один год

Крымский пакет санкций предусматривает запрет на импорт и экспорт товаров и заход круизных лайнеров в порты Крыма. В Брюсселе подчеркнули, что ЕС никогда не признает незаконную аннексию Крыма Россией.

Вид на Керчь

Вид на Керчь

Евросоюз продлил еще на один год пакет санкций, введенных из-за аннексии Россией украинского полуострова Крым. Штрафные меры против Крыма и его администрации продлеваются до 23 июня 2021 года, сообщил Совет ЕС в четверг, 18 июня.

Крымский пакет санкций, в числе прочего, предусматривает ограничения на импорт и экспорт товаров, запрет на заход европейских круизных лайнеров в порты Крыма и поставки в Крым оборудования и услуг для производства нефти и газа. Евросоюз по-прежнему не признает незаконную аннексию Крыма Россией и осуждает ее как нарушение норм международного права, подчеркивается в коммюнике Совета ЕС.

Помимо крымских санкций, Евросоюз ввел против России и пакет экономических санкций за поддержку пророссийских сепаратистов на востоке Украины. Срок их действия истекает 31 июля. Главы государств и правительств стран ЕС на видеосаммите 19 июня обсудят вопрос о продлении этих санкций еще на полгода. Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент Франции Эмманюэль Макрон проинформируют участников встречи о ходе реализации Минских соглашений по урегулированию в Донбассе.

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  • Рабочие ремонтируют поврежденные линии электропередач, идущей в направлении Крыма

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

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    После завершения блокады крымскотатарские активисты создали общественную организацию "Аскер", которая, по их словам, следит за работой пограничников и борется с коррупцией на таможне. На фото: штаб "Аскера" у КПВВ "Каланчак", лето 2016 года.

  • Знак, предупреждающих о наличии мин на этой территории

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  • Завод Крымский титан

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  • Школьницы из херсонского села Преображенка в защитных масках возвращаются домой после отмены занятий

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    Автор: Игорь Бурдыга


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