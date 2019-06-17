 Евросоюз продлил еще на год санкции против аннексированного Крыма | Новости из Германии о Европе | DW | 20.06.2019

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Европа

Евросоюз продлил еще на год санкции против аннексированного Крыма

Штрафные меры направлены против таких секторов экономики Крыма, как энергетика, транспорт и телекоммуникации. В заявлении подчеркивается, что ЕС решительно выступает в поддержку территориальной целостности Украины.

Мост, построенный Россией через Керченский пролив

Мост, построенный Россией через Керченский пролив

Евросоюз продлил еще на один год санкции против аннексированного Россией украинского полуострова Крым . Запреты для европейских предприятий на экспорт товаров из Крыма и инвестиции в этот регион будут действовать до 23 июня 2020 года, говорится в заявлении Евросоюза, обнародованном в четверг, 20 июня, в Брюсселе.

Санкции направлены против таких секторов экономики Крыма, как энергетика, транспорт и телекоммуникации. Круизным судам из Евросоюза по-прежнему запрещено заходить в крымские порты.

Контекст

Так называемая "русская весна" стала поражением модернистского проекта российских консерваторов. Захват чужих территорий принес пользу лишь пассивной части крымчан, считает Иван Преображенский. (16.03.2019)

Власти новых федеральных земель ратуют за отмену санкций, введенных ЕС против России за аннексию Крыма и поддержку сепаратистов Донбасса. При этом ими движут не только интересы местного бизнеса. (12.06.2019)

Противоправная аннексия

В заявлении ЕС подчеркивается, что "через пять лет после противоправной аннексии Россией Крыма и Севастополя Евросоюз продолжает решительно выступать в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины". Евросоюз не признает этого нарушения международного права и по-прежнему осуждает его, говорится в документе.

Помимо санкций в отношении Крыма, Евросоюз ввел против России штрафные меры и из-за конфликта на востоке Украины, где пророссийские сепаратисты воюют против украинских силовиков. Эти санкции действуют пока до конца июля.

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    Автор: Игорь Бурдыга


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