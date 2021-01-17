 Евросоюз настаивает на немедленном освобождении Навального | Новости из Германии о Европе | DW | 17.01.2021

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Европа

Евросоюз настаивает на немедленном освобождении Навального

Лидеры ЕС осуждают задержание Алексея Навального и требуют от властей России немедленно освободить политика. Страны Балтии предлагают ввести санкции, если Москва не последует этим призывам.

Russland Moskau | Flughafen Scheremetjewo | Alexej Nawalny

Председатель Евросовета Шарль Мишель осудил задержание Алексея Навального и призвал немедленно освободить оппозиционера. Об этом он написал вечером в воскресенье,17 января, в своем Twitter.

С таким же требованием выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. "Российские власти должны уважать права Алексея Навального и немедленно освободить его. Политизация системы правосудия недопустима", - написал в своем Twitter Боррель.

Латвия, Литва и Эстония в тот же день в совместном заявлении осудили задержание Навального и призвали Евросоюз задуматься о введении санкций против Москвы, если политик не будет освобожден в ближайшее время. Правозащитная организация Amnesty International признала оппозиционера узником совести. 

МИД Франции в тот же день присоединился к призывам освободить Навального. Париж выражает большую обеспокоенность арестом оппозиционера, внимательно следит за ситуацией и призывает немедленно освободить его, заявила в своем заявлении представительница министерства Агнес фон дер Муль.

Алексей Навальный более четырех месяцев провел в Германии, где лечился от последствий отравления веществом группы "Новичок". После реабилитации политик 17 января вылетел из Берлина в Москву. Самолет авиакомпании "Победа", которым летел оппозиционер, должен был приземлиться в аэропорту Внуково, где собрались журналисты и сторонники политика. Но вместо Внуково лайнер приземлился в Шереметьево. "Здесь мой дом. Я приехал сюда, и я не боюсь", - сказал Навальный по прилете в Москву. Он назвал сфабрикованными уголовные дела, заведенные в его отношении в РФ.

Навального задержали при прохождении паспортного контроля. В России политика объявили в розыск по делу "Ив Роше", решив заменить ему условный срок на реальный. До суда Навальный будет оставаться под стражей, заявили во ФСИН. Во Внуково, по разным оценкам, собралось около двух тысяч человек, которые хотели встретить оппозиционера, около 60 задержаны.

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    Автор: Марина Барановская


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