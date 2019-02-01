 Евросоюз и Япония открыли друг другу свои рынки | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 01.02.2019

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Экономика

Евросоюз и Япония открыли друг другу свои рынки

Пока Токио торгуется с Москвой о Курильских островах, японский бизнес начал беспошлинно торговать с европейцами в крупнейшей на планете зоне свободной торговли.

Флаги ЕС и Японии на контейнерах

Станет ли премьер-министр Синдзо Абэ тем японским политиком, который решит с Россией проблему Курильских островов, неизвестно. Но он уже стал тем лидером, который обеспечил своей стране свободный доступ на европейский рынок: 1 февраля вступило в силу соглашение о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли. Европейский Союз и Япония, обеспечивающие совместно примерно треть мирового ВВП, подписали его в июле 2018 года.

Соглашение, о котором с Трампом договориться не удалось

Отныне японские компании могут беспошлинно или на льготных условиях экспортировать свою продукцию на рынки (пока еще) 28 стран ЕС - самого мощного в мире экономического объединения, в котором после выхода Великобритании будут проживать порядка 446 миллионов потребителей. Для европейских экспортеров, в свою очередь, в полной мере открывается третья по размерам экономика планеты с населением примерно в 127 миллионов человек.

Жан-Клод Юнкер, Синдзо Абэ, Дональд Туск

Синдзо Абэ и лидеры ЕС Жан-Клод Юнкер и Дональд Туск после подписания соглашения 7 июля 2018 года

К этой цели Брюссель и Токио шли на протяжении шести лет. Одновременно ЕС пытался создать с США еще более крупную зону свободной торговли - Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство (TTIP), но из этого ничего не вышло. В свою очередь, Япония вступила в Транстихоокеанское партнерство (TPP), но США сразу же после прихода в Белый дом Дональда Трампа из него вышла

Таким образом, ни европейцы, ни японцы с нынешним президентом США, предпочитающим протекционизм и изоляционизм, найти общий язык в этой сфере не смогли. Но зато они договорились друг с другом. Так что новая зона свободной торговли - это еще и недвусмысленный сигнал в сторону Вашингтона. А заодно и Пекина. Брюссель и Токио продемонстрировали: они - за дальнейшую либерализацию мировой торговли на взаимовыгодной основе, по четко прописанным рыночным правилам и при соблюдении строгих норм защиты прав наемных работников и потребителей. К тому же впервые в международные торговые договоренности включены положения Парижского соглашения по климату.    

Новые возможности для европейских аграриев

Европейские экспортеры почувствуют конкретную выгоду уже очень скоро: каждый год они будут экономить на таможенных пошлинах порядка одного миллиарда евро, указывает председатель Еврокомиссии (правительства ЕС) Жан-Клод Юнкер. К тому же впредь промышленную продукцию из Евросоюза можно будет продавать в Японии без дополнительной сертификации.

Голландская девушка с сыром гауда

Голландскому сыру гауда теперь открыта дорога в Японию

Существенную выгоду новая зона свободной торговли сулит европейским аграриям. Так, отныне они могут беспошлинно поставлять в Страну восходящего солнца мясо, молочную продукцию и вина. В частности, Токио отменил 30-процентную пошлину, которой до сих пор облагался сыр гауда. Комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрём ожидает роста поставок продовольствия в Японию на 180 процентов, что означало бы увеличение экспортной выручки примерно на 10 миллиардов евро.

По данным министерства экономики ФРГ, с 1 февраля, с момента вступления соглашения в силу, отменены пошлины на 91 процент всех поставок из ЕС в Японию. После истечения различных переходных периодов таможенные барьеры отпадут для 99 процентов европейского экспорта в Японию.

Японский автопром обезопасил себя от "Брекзита"

В свою очередь, ЕС в тот же день перестал облагать пошлинами 75 процентов импорта из Японии, в перспективе эта цифра тоже будет доведена почти до 100 процентов. Так, в течение 7 лет будут снижаться и в конечном счете исчезнут пошлины в размере от 10 до 22 процентов, которые до сих пор взимались при ввозе в ЕС японских автомобилей.

Погрузка автомобилей на судно в Японии

ЕС обязался снизить и затем отменить пошлины на импортируемые из Японии автомобили

Этот пункт был для Токио, учитывая размеры японской автомобильной промышленности, особенно важным. До сих пор некоторые крупные производители обходили эти таможенные барьеры, поставляя легковые машины на внутренний рынок Евросоюза со своих заводов в Великобритании. Впредь, после ее выхода из ЕС, доставлять автомобили можно будет напрямую с японских предприятий. Так что надвигающийся "Брекзит" явно ускорил заключение соглашения. 

Обе стороны либерализуют также доступ к сфере услуг. К тому же японские компании отныне смогут участвовать на территории ЕС в тендерах на получение госзаказов. Соответственно, аналогичные права получат европейские фирмы в Японии.

Теперь на очереди - Сингапур и Вьетнам

Соглашение ЕС - Япония раскритиковали различные организации антиглобалистов, экологов и защитников прав потребителей. Одно из главных обвинений: новая зона свободной торговли служит главным образом интересам большого бизнеса, крупных концернов.

Контекст

Немецкие эксперты проанализировали для DW отказ Дональда Трампа от Транстихоокеанского партнерства, перспективы контрпроекта Китая и причины нынешнего запроса на протекционизм в США. (24.01.2017)

Государства-участники соглашения договорились о свободном движении товаров, услуг и технологий. Выход США из ТТП не помешал подписать документ. (08.03.2018)

Каждый год в Баварии производят почти миллион тонн сыра. В старейшей сыроварне в регионе Альгой только за день изготавливают 250-400 килограммов горного сыра. Это молочное хозяйство существует с 1892 года. (31.08.2017)

Так, противники соглашения считают, что отмена пошлин в сельскохозяйственной сфере выгодна исключительно большим агропромышленным компаниям и ударит по маленьким фермерским хозяйствам как в Европе, так и в Японии. Были также опасения, что в новой зоне свободной торговли будет разрешена приватизация предприятий водоснабжения, однако на эту сферу достигнутые договоренности не распространяются.

В целом же создание зоны свободной торговли ЕС - Япония прошло на удивление бесшумно, особенно если вспомнить, какое мощное противодействие вызвали в свое время переговоры по TTIP с США или принятое в конечном счете куда менее масштабное европейское соглашение с Канадой (CETA). Тогда на улицы европейских городов выходили десятки тысяч демонстрантов преимущественно левой политической ориентации.  

Федеральное объединение немецкой промышленности (BDI), головная организация немецкого бизнеса, приветствовало вступление в силу соглашения с Японией и призвало органы Евросоюза поддержать аналогичные договоренности с Сингапуром и Вьетнамом. "Тем самым ЕС широко открыл бы экономические двери в сторону бурно растущего региона Юго-Восточной Азии и доказал бы, что он в состоянии эффективно защищать европейские инвестиции за рубежом", - заявил член правления BDI Штефан Майр (Stefan Mair).

Европейский парламент рассмотрит уже готовое торговое соглашение с Сингапуром 13 февраля.  

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  • Банки с арахисовым маслом на полке супермаркета

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    А вот для поклонников другой культовой марки из США, Harley-Davidson, введение дополнительных пошлин, скорее всего, не останется незамеченным. Цены на легендарные мотоциклы повысятся ровно на столько же, насколько и тарифы на ввоз, то есть на 25 процентов. Так что тем, кто не успел купить "железного коня" за 20 тысяч евро, придутся покупать его уже за 25 тысяч.

  • Катер на выставке в Чикаго

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    Яхты и моторные лодки

    Введение штрафных пошлин в отношении товаров из США может ударить по карману и более состоятельных покупателей. Цены на американские яхты и моторные лодки, которые попали в список ЕС, скорее всего, тоже вырастут.

  • Сотрудник сталелитейного завода

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

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    ЕС также обложил дополнительными пошлинами продукцию сталелитейной и алюминиевой промышленности из США. В список попали даже кухонная утварь и раковины из нержавеющей стали.

  • Веерх из игральных карт в руке

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

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    Последним пунктом в подготовленном Брюсселем списке американских товаров значатся игральные карты. Правда, в отличие от всех остальных товарных категорий, дополнительные ввозные пошлины на них составляют всего 10 процентов.

    Автор: Ирина Филатова


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Япония и Германия - за дружбу с роботами

 

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На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

С 22 июня действуют ответные пошлины ЕС на ряд товаров из США, введенные в качестве штрафной меры. В списке оказались, к примеру, американская еда и джинсы. Подробнее - в галерее DW. (22.06.2018)  

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