 Европейские раввины критикуют антисемитизм на карнавале в Бельгии | Новости из Германии о Европе | DW | 24.02.2020

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Европа

Европейские раввины критикуют антисемитизм на карнавале в Бельгии

Сатирическое шествие с антисемитскими образами оскорбительно, заявил председатель Конференции европейских раввинов. Мэр бельгийского города Алст защищает традиционный карнавал.

Гротескные фигуры евреев на карнавальной повозке в бельгийском городе Алст

Гротескные изображения евреев на карнавале в Алсте

Конференция европейских раввинов подвергла критике карнавал в бельгийском городе Алст из-за антисемитских костюмов и оскорбительных образов евреев на традиционном шествии в воскресенье, 23 февраля.

По словам председателя организации Пинхаса Гольдшмидта, сатирическое шествие с антисемитскими образами "в крайней степени оскорбительно и злоупотребляет силой свободы слова, которая является столь существенной частью либеральной демократии". "Подобный вид антисемитизма напоминает о некоторых темных моментах европейской истории" 1930-х годов, подчеркнул Гольдшмидт.

Контекст

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В связи с повторяющимися проявлениями антисемитизма и расизма решено исключить из списка Всемирного нематериального культурного наследия карнавал в бельгийском Алсте. (14.12.2019)

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Участники шествия в Алсте были переодеты в костюмы, напоминающие одеяния ортодоксальных евреев, переходящие сзади в тела муравьев с болтающимися лапками, и несли карикатурное изображение стены плача. На одной из карнавальных повозок были закреплены гротескные фигуры, также напоминающие ортодоксальных евреев, между которыми лежат слитки золота. Некоторые участники карнавала были переодеты в стилизованную нацистскую униформу, передает агентство KNA.

Подобные карнавальные образы могут повредить репутации Бельгии, заявила премьер-министр страны Софи Вильмес.

Мэр Алста защищает карнавал

В свою очередь, мэр Алста Кристоф Д'Эзе выступил в защиту шествия, сказав, что карнавал проходит в "особом контексте", а "юмор - это значимое средство выражения в свободном обществе". В Алсте "смеются надо всем: над королевской семьей, Брекзитом, над местной и государственной политикой, а также над всеми религиями - исламом, иудаизмом и католицизмом", заявил политик, представляющий партию "Новый фламандский альянс", которая выступает за отделение Фландрии, где находится Алст, от Бельгии.

Карнавал исключен из культурного наследия ЮНЕСКО

В 2019 году карнавал в Алсте был исключен из культурного наследия ЮНЕСКО за проявления антисемитизма и расизма. Традиция уличного карнавала в расположенном на севере Бельгии городе насчитывает около 600 лет. Решение ЮНЕСКО исключить объект из списка Всемирного нематериального культурного наследия стало первым подобного рода.

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    Байройт против антисемитизма

    Барри Коски

    В 2017 году оперу Вагнера "Нюрнбергские мейстерзингеры" поставил на главной байройтской сцене Барри Коски - австралиец, давно живущий и работающий в Германии. Это был первый случай в истории фестиваля, когда спектакль ставил режиссер с еврейскими корнями. Руководство в Байройте уже на протяжении многих лет сознательно работает над переосмыслением антисемитского прошлого.

  • Сцена из оперы Вагнера Нюрнбергские мейстерзингеры

    Байройт против антисемитизма

    Нюрнбергский процесс

    Барри Коски в своей постановке поднял тему антисемитизма Вагнера. В третьем действии сцена трансформируется в зал (см. фото) нюрнбергского дворца юстиции, где в 1945 и 1946 году проходил судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии.

  • Сцена из спектакля

    Байройт против антисемитизма

    "Вечный ад" Вагнера

    По словам режиссера Барри Коски, Вагнер постоянно сидит на скамье подсудимых и должен нести ответ как за свои собственные антисемитские высказывания, так и за то, что нацисты сделали потом с его музыкой, используя ее в пропагандистских целях. И этот ад создал Вагнер сам, своими руками.

  • Фестивальный дом в Байройте

    Байройт против антисемитизма

    Сезон 2018 года

    В этом году "Лоэнгрина" в байройтском Фестивальном доме (на фото) поставил Ювал Шарон - американский режиссер, родители которого родились в Израиле. Ему еще нет сорока лет, а он уже прославился постановками не только в Штатах, но и в Европе. Премьера "Лоэнгрина" состоится в Байройте 25 июля. И это - главное событие нынешнего фестиваля.

  • Евгений Никтин

    Байройт против антисемитизма

    Запретная татуировка

    Российский оперный певец Евгений Никитин был в 2012 году приглашен в Байройт для исполнения ведущей партии в "Летучем голландце". Но до премьеры дело не дошло. Скандал разразился после того, как выяснилось, что на теле Никитина когда-то была наколка в виде свастики, которую в данный момент, после обработки, уже не видно. В итоге певец вынужден был отказаться от роли и покинуть Байройт.

  • Выставка в Байройте

    Байройт против антисемитизма

    "Умолкшие голоса"

    Выставка "Умолкшие голоса" была открыта в парке Байройта в 2012 году. Стенды повествуют о судьбах евреев, участвовавших в этом оперном фестивале и подвергавшихся нападкам из-за своего происхождения. Многие из них после прихода к власти в Германии национал-социалистов были вынуждены покинуть страну. Некоторые погибли в концентрационных лагерях.

  • Рояль Вагнера

    Байройт против антисемитизма

    "Запрещенная музыка" на рояле Вагнера

    Фестиваль - это не только оперные премьеры. Один из пунктов программы - ряд мероприятий, объединенных общим названием "Дискурс в Байройте". Это встречи, конференции, а также концерты, проходящие в Музее Вагнера - на вилле "Ванфрид". Концерты объединены в серию "Запрещенная музыка": здесь исполняют произведения, которые нацисты в 1938 году объявили "дегенеративными".

  • Пауль Хиндемит

    Байройт против антисемитизма

    Пауль Хиндемит

    Пришедшие в 1933 году к власти нацисты причислили произведения немецкого композитора-авангардиста Пауля Хиндемита (на фото) к "дегенеративному искусству" и запретили исполнять их в Германии. Кроме того, нацисты указали на "недопустимость" еврейского происхождения супруги музыканта. В 1938 году Хиндемит покинул Германию вместе с женой. В 1953 году его пригласили дирижировать в Байройте.

  • Семен Бычков

    Байройт против антисемитизма

    Семен Бычков

    Дирижировать "Парсифалем" в 2018 году в Байройте будет Семен Бычков - родившийся в Ленинграде музыкант с еврейскими корнями, покинувший СССР в 1974 и получивший американское гражданство. Маэстро Бычкова постоянно приглашают руководить лучшими оркестрами мира.

  • Даниэль Баренбойм

    Байройт против антисемитизма

    Великий Баренбойм

    В 1980-х израильский дирижер и пианист Даниэль Баренбойм был главным дирижером в Байройте несколько лет подряд. Он - обладатель, пожалуй, всех престижных премий мира в области музыки, в том числе - "Грэмми". Исполнял музыку Вагнера в Израиле, где на это существует негласный запрет (причина - антисемитизм композитора).

    Автор: Дарья Брянцева


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В связи с повторяющимися проявлениями антисемитизма и расизма решено исключить из списка Всемирного нематериального культурного наследия карнавал в бельгийском Алсте.

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