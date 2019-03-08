Еврокомиссия сообщила о подозрениях в картельном сговоре BMW, Daimler и Volkswagen

Трем немецким автоконцернам грозят крупные штрафы по результатам начавшегося в сентябре прошлого года расследования по подозрению в картельном сговоре. У Европейской комиссии есть "основания для беспокойства", что BMW, Daimler и Volkswagen могли нарушить законодательство Евросоюза в области конкурентной борьбы, заявила в пятницу, 5 апреля, в Брюсселе, еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

Ведомство "предварительно предполагает", что BMW, Daimler и Volkswagen "участвовали в систематическом сговоре" в период с 2006 по 2014 годы по вопросу разработки технологий очистки выхлопных газов. Их целью при этом было ограничение конкуренции в развитии технологий очистки выхлопов, производимых бензиновыми и дизельными двигателями, указала далее Вестагер.

Две системы очистки выхлопных газов

В частности, по данным Еврокомиссии, автоконцерны незаконным образом согласовали размер бака для AdBlue - жидкого реагента, очищающего выхлопы дизельных двигателей, а также его дозировку. Кроме того, как предполагается, компании договорились не устанавливать на бензиновых двигателях фильтры твердых частиц, с помощью которых удалось бы сократить выхлопы мелкодисперсных частиц, указывается в заявлении.

При этом речь не шла о сговоре в отношении цен или разделе рынка. Тем не менее, с помощью подобных действий автомобилестроители могли "ограничивать конкуренцию в области инноваций этих двух систем очистки" и тем самым лишать потребителей возможности "покупать более экологичные автомобили", - отметила Еврокомиссия.

По словам Вестагер, ведомство уже разослало всем трем концернам письма со всеми пунктами подозрений и попросило их прокомментировать.

BMW отвергает обвинения Еврокомиссии

Между тем руководство BMW отвергло обвинения в картельном заговоре. Концерн не заключал никаких секретных договоренностей в отношении цен и различных сфер производства, которые бы нанесли вред покупателям либо поставщикам, сообщила пресс-служба в Мюнхене. Кроме того, руководство баварского автомобилестроителя не ожидает наложения штрафа, поскольку BMW "на раннем этапе и исчерпывающим образом сотрудничал с Европейской комиссией в качестве основного свидетеля", заявила представитель концерна.

В июле 2017 года журнал Der Spiegel написал, что пять крупных автопроизводителей ФРГ, возможно, вступили друг с другом в картельный сговор. Согласно информации, предоставленной Volkswagen контролирующим органам, с начала 1990-х годов представители Volkswagen, Audi, Porsche, BMW и Daimler регулярно встречались друг с другом. В этих встречах участвовало более 200 специалистов, организованных в более чем 60 рабочих группах. Таким образом немецкие автопроизводители заменили рыночные механизмы конкуренции тайными соглашениями, сообщил еженедельник.

Штрафы до 10 процентов годового оборота

В частности, по данным Der Spiegel, представители компаний совместно приняли решение ради экономии уменьшить емкости с жидким реагентом AdBlue, применяющиеся для очистки выхлопных газов дизельных двигателей. Именно это решение и послужило началом для манипуляций с выхлопными газами и дизельному скандалу, утверждал журнал.

Если Еврокомиссия сочтет доказанным нарушение автоконцернами правил конкуренции ЕС, им грозят штрафы в размере до 10 процентов от показателя общего годового оборота.

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