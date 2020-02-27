Еврокомиссия создает кризисный штаб по борьбе с коронавирусом

На фоне все большего распространения коронавируса SARS-CoV-2 в странах ЕС Европейская комиссия создает кризисный штаб по борьбе с новым заболеванием. В команду войдут пять комиссаров ЕС, которые будут координировать антикризисные меры и профилактические мероприятия, сообщила в понедельник, 2 марта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

В частности, кризисный штаб будет принимать решения о необходимости введения контроля на границах в связи с вспышкой коронавируса и бороться с экономическими последствиями эпидемии.

Она также сообщила о пересмотре официальной оценки риска заразиться коронавирусом в ЕС. Теперь угроза рассматривается как "от умеренной до высокой", заявила она, сославшись на информацию Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC). До сих пор центр расценивал риск как "умеренный".

2100 случаев коронавируса в ЕС, 38 скончавшихся

На данный момент в 18 странах ЕС выявлены 2100 случаев заражения коронавирусом, от последствий вызванной им болезни COVID-19 скончались 38 граждан этих государств, сообщила комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидес. Абсолютное большинство случаев коронавируса в Европе пока приходятся на Италию (1700 заболевших).

Кириакидес также указала, что в ближайшие дни Еврокомиссия намерена приобрести средства защиты, в частности маски и костюмы. До 3 марта она намерена проинформировать министров здравоохранения всех стран Евросоюза об актуальной оценке рисков, а 6 марта провести чрезвычайное заседание Совета ЕС. Ситуация меняется быстро, но причин для паники нет, подчеркнула далее представительница Кипра.

Контроль на границах пока не планируется

В свою очередь комиссар ЕС по экономики Паоло Джентилони сообщил, что проведет кризисную видеоконференцию с министрами финансов еврозоны. По его словам, в настоящее время его ведомство изучает возможность конъюнктурных мер для борьбы с экономическими последствиями распространения коронавируса.

Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, пока не планируется проведение контроля на внутренних границах Европейского Союза, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон. Еврокомиссар по вопросам транспорта Адина Валеан указала на важность сохранить мобильность граждан ЕС в условиях возможного кризиса, связанного с распространением коронавируса.

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