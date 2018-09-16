 Еврокомиссия расширяет расследование о немецком автокартеле | Новости из Германии о Европе | DW | 18.09.2018

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Европа

Еврокомиссия расширяет расследование о немецком автокартеле

Комиссия подозревает, что немецкие автоконцерны договорились не конкурировать друг с другом при разработке технологий, снижающих объем вредных выхлопов.

Эмблемы немецких автоконцернов

Еврокомиссия расширяет расследование в отношении немецких автоконцернов. "Комиссия проведет более тщательное расследование с целью установить, договорились ли BMW, Daimler и VW не конкурировать друг с другом при разработке и внедрении важных технологий, обеспечивающих снижение объемов выброса вредных выхлопов бензиновых и дизельных автомобилей", - заявила комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер во вторник, 18 сентября, в Брюсселе.

Она отметила, что если подозрение подтвердится, это будет означать, что автопроизводители лишили потребителей возможности приобретать более чистые в экологическом отношении автомобили, несмотря на то, что соответствующие технологии уже имелись.

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Еврокомиссия начала расследование против немецких автогигантов еще в октябре 2017 года. Теперь же Брюссель собирается установить, в какой мере BMW, Daimler, VW, а также его дочка Audi согласовывали свои действия при разработке и внедрении технологий, снижающих объемы вредных автомобильных выхлопов.

Немецкая автоиндустрия и так уже находится под сильным давлением из-за "дизельного скандала", спровоцированного концерном VW, и высоких объемов выброса вредных для здоровья людей оксидов азота у автомобилей с дизельными двигателями. В случае нарушения законодательства ЕС, запрещающего создание картелей, им будут угрожать многомиллиардные штрафы.

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    Автор: Григорий Аросев


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Volkswagen: история одной махинации

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