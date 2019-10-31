 Еврокомиссия проследит за применением правил ЕС к ″Северному потоку-2″ | Новости из Германии о Европе | DW | 16.01.2020

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Европа

Еврокомиссия проследит за применением правил ЕС к "Северному потоку-2"

Компания, строящая "Северный поток-2", подала немецкому регулятору заявку на освобождение от исполнения требований ЕС. В Брюсселе заявили, что будут следить, чтобы Берлин корректно применял газовое законодательство ЕС.

Прокладка труб газопровода Северный поток-2 в Балтийском море

Прокладка труб газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море

В Брюсселе будут следить за тем, как Германия будет применять новые газовые правила ЕС к трубопроводу "Северный поток-2", сообщил в четверг, 16 января, официальный представитель Еврокомиссии на запрос корреспондента DW.

В Еврокомиссии, по его словам, знают о запросах компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG на освобождение "Северного потока-1" и "Северного потока-2" от выполнения требований Третьего энергопакета ЕС. Эти запросы были поданы немецкому регулятору, то есть Федеральному агентству по сетям. Как сообщило немецкое издание Bild, Nord Stream 2 AG подала заявку 10 января, и свое решение регулятор обещает принять до 24 мая.

Контекст

"Северный поток-2" и "Турецкий поток" строили, чтобы лишить Украину транзита газа. Провал этого геополитического плана дает "Газпрому" шанс просто делать бизнес, считает Андрей Гурков. (28.12.2019)

Вероятно, РФ будет вынуждена искать альтернативные корабли для прокладки труб "Северного потока - 2". Аналитики S&P Global Platts указывают на сложности в этой связи. (22.12.2019)

Будут ли санкции США против фирм, строящих газопровод "Северный поток - 2", эффективными, зависит не только от Трампа, считает Йорг Химмельрайх. (14.12.2019)

Бундестаг включил Газовую директиву ЕС в законодательство ФРГ, но внес одно изменение. DW разбиралась, сделано ли оно в угоду "Газпрому" и облегчит ли оно завершение газопровода. (14.11.2019)

Внесение поправок в Газовую директиву ЕС прошло последний этап - за них проголосовал Совет Евросоюза. Они касаются "Северного потока-2" и существенно усложнят введение его в эксплуатацию. (15.04.2019)

"Как государство-член ЕС, на территории которого находится первый пункт присоединения ("Северного потока-1" и "Северного потока-2" к газотранспортной системе Евросоюза. - Ред.), Германия имеет право принимать соответствующее решение после проведения консультаций со всеми государствами-членами ЕС", - заявили DW в Еврокомиссии.

Напомним, Евросоюз распространил на газопроводы из третьих стран свое газовое законодательство (Третий энергопакет). Полное исключение из этих правил возможно лишь для трубопроводов, завершенных до 23 мая 2019 года, дня вступления нововведений в силу. Впрочем, когда в конце прошлого года Германия переносила новые нормы ЕС в свое законодательство, то правящие партии убрали формулировку, в которой говорится о 23 мая.

В Еврокомиссии подчеркнули, что исключение возможно лишь для газопроводов, завершенных до этой даты: "Мы будем следить за тем, чтобы государства-члены ЕС применяли эти правила корректно".

Что означают правила ЕС для "Северного потока-2"?

Заявку на исключение для "Северного потока-2" подали, хотя газопровод еще не достроен. После принятия решения США о санкциях швейцарская компания-трубоукладчик Allseas прекратила свои работы в Балтийском море.

Если "Северный поток-2" не получит исключение, то его компании-оператору придется соответствовать ряду жестких требований для введения "трубы" в эксплуатацию. Главные из них: эта компания должна быть полностью независимой от собственника газопровода, то есть "Газпрома". Кроме того, оператору придется либо предоставлять мощности "Северного потока-2" другим поставщикам, кроме российского монополиста, либо же держать часть "трубы" пустой.

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    "Дружба" - немецкая газовая труба в украинской степи

    И в дождь, и в снег

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    "Дружба" - немецкая газовая труба в украинской степи

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  • Концерт группы Express

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  • Укладка последней трубы

    "Дружба" - немецкая газовая труба в украинской степи

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    Автор: Роман Гончаренко


 

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