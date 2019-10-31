Еврокомиссия проследит за применением правил ЕС к "Северному потоку-2"

В Брюсселе будут следить за тем, как Германия будет применять новые газовые правила ЕС к трубопроводу "Северный поток-2", сообщил в четверг, 16 января, официальный представитель Еврокомиссии на запрос корреспондента DW.

В Еврокомиссии, по его словам, знают о запросах компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG на освобождение "Северного потока-1" и "Северного потока-2" от выполнения требований Третьего энергопакета ЕС. Эти запросы были поданы немецкому регулятору, то есть Федеральному агентству по сетям. Как сообщило немецкое издание Bild, Nord Stream 2 AG подала заявку 10 января, и свое решение регулятор обещает принять до 24 мая.

"Как государство-член ЕС, на территории которого находится первый пункт присоединения ("Северного потока-1" и "Северного потока-2" к газотранспортной системе Евросоюза. - Ред.), Германия имеет право принимать соответствующее решение после проведения консультаций со всеми государствами-членами ЕС", - заявили DW в Еврокомиссии.

Напомним, Евросоюз распространил на газопроводы из третьих стран свое газовое законодательство (Третий энергопакет). Полное исключение из этих правил возможно лишь для трубопроводов, завершенных до 23 мая 2019 года, дня вступления нововведений в силу. Впрочем, когда в конце прошлого года Германия переносила новые нормы ЕС в свое законодательство, то правящие партии убрали формулировку, в которой говорится о 23 мая.

В Еврокомиссии подчеркнули, что исключение возможно лишь для газопроводов, завершенных до этой даты: "Мы будем следить за тем, чтобы государства-члены ЕС применяли эти правила корректно".

Что означают правила ЕС для "Северного потока-2"?

Заявку на исключение для "Северного потока-2" подали, хотя газопровод еще не достроен. После принятия решения США о санкциях швейцарская компания-трубоукладчик Allseas прекратила свои работы в Балтийском море.

Если "Северный поток-2" не получит исключение, то его компании-оператору придется соответствовать ряду жестких требований для введения "трубы" в эксплуатацию. Главные из них: эта компания должна быть полностью независимой от собственника газопровода, то есть "Газпрома". Кроме того, оператору придется либо предоставлять мощности "Северного потока-2" другим поставщикам, кроме российского монополиста, либо же держать часть "трубы" пустой.

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