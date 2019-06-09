 Еврокомиссар требует от Германии увеличить взнос в бюджет ЕС | Новости из Германии о Европе | DW | 20.12.2019

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Европа

Еврокомиссар требует от Германии увеличить взнос в бюджет ЕС

Некоторые страны Европейского Союза не готовы отчислять в общий бюджет более 1% своего ВВП. Еврокомиссия может утвердить норму в 1,11%.

Еврокомиссар Йоханнес Хан в интервью DW, мая 2019 г.

Еврокомиссар Йоханнес Хан в интервью DW, мая 2019 г.

Новый комиссар ЕС по бюджету Йоханнес Хан потребовал от правительства ФРГ большего участия в вопросе финансового планирования Европейского Союза. Власти в Берлине должны проявить "готовность к компромиссу", заявил Хан в пятницу, 20 декабря, в интервью газетам медиагруппы Funke. По его словам, жители Германии, как и остальных стран ЕС, обязаны Евросоюзу своим благосостоянием и теперь все они должны показать, "как они ценят Европу".

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По мнению Йоханнеса Хана, Германии придется ежегодно перечислять в бюджет ЕС примерно на 6,3 млрд евро больше, чем до сих пор, если Еврокомиссия утвердит норму в 1,11% от ВВП. Хан полагает, что это посильная задача, так как бюджет Германии за последние семь лет "тоже вырос". Еврокомиссар напомнил, что во второй половине 2020 года ФРГ по ротации станет председателем ЕС и будет нести "дополнительную ответственность". Деньги Евросоюзу необходимы, по его мнению, в том числе на борьбу с изменением климата.

Финансовые рамки на период с 2021 по 2027 годы страны ЕС должны согласовать в течение предстоящего года. Исходя из этого будет определен размер ежегодного взноса каждой страны. Германия, Австрия и Нидерланды хотят расходовать на эти цели не более 1 процента своего ВВП. Эксперты указывают, что при необходимости финансирования новых задач из-за запланированного выхода Великобритании из Евросоюза общий бюджет недосчитается нескольких миллиардов евро.

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    Автор: Хелле Йеппесен, Павел Лось


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