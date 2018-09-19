Евродепутаты обеспокоены гуманитарным кризисом в Донбассе

Делегация комитета Европарламента (ЕП) по безопасности и обороне в четверг, 20 сентября, завершила четырехдневный визит в Украину. Как сообщает пресс-служба ЕП, делегаты во главе с главой комитета, экс-министром иностранных дел Польши Анной Фотыгой побывали в Киеве и на востоке страны, где встретились с представителями украинского правительства, Верховной рады, ряда международных организаций, армии и гражданского общества, в частности этнического меньшинства крымских татар.

Помимо Анны Фотыги, в состав делегации вошли постоянный докладчик ЕП по Украине Михаэль Галер (Michael Gahler), а также депутаты Яромир Штетина и Арне Лиц (Arne Lietz). Они оценили ситуацию с безопасностью на востоке Украины и перспективы ее развития, в особенности с учетом различных аспектов реализации минских соглашений, говорится в сообщении.

"Мы вновь подчеркнули, что осуждаем российскую агрессию, поддерживаем независимость, суверенитет и единство Украины, а также не признаем незаконную аннексию полуострова Крым", - заявила по итогам поездки Фотыга. Она отметила, что в Европарламенте особое внимание уделяют ситуации в Азовском море, где Россия "начала препятствовать перевозкам, проводя многочисленные проверки торговых судов, в том числе принадлежащих странам-членам ЕС".

Более 3 млн человек в Донбассе нуждаются в помощи

После посещения ряда населенных пунктов - Мариуполя, Краматорска, Майорска, Талаковки, Авдеевки - европарламентарии отметили, что и без того крайне серьезная гуманитарная ситуация на востоке Украины в последние месяцы усугубилась, в помощи до сих пор нуждаются около 3,4 млн человек по обе стороны линии разграничения.

Спустя четыре года после начала военных действий в Донбассе и аннексии Россией Крыма 10 тысяч человек были убиты, 24,6 тысяч получили ранения, более 1,5 млн человек стали внутренними переселенцами, а 1 млн - беженцами, отмечает ЕП.

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