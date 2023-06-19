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Евгений Тейзе
Фото: Privat
Евгений Тейзе
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Евгений Тейзе: избранные публикации
"Зеленского подставили". СБУ следила за журналистами
Вокруг видео с отдыха журналистов-расследователей в Украине разгорается большой скандал. Что известно?
Конфликты
07.02.2024
7 февраля 2024 г.
Украинские беженцы в Германии. Отдадут ли их деньги Киеву?
Владимир Зеленский хочет, чтобы Германия отдала помощь украинским беженцам в распоряжение Киева. Возможно ли это?
Общество
01.02.2024
1 февраля 2024 г.
Немецкому правосудию Алишер Усманов пока не по зубам
Миллиардера из России Усманова в ФРГ подозревают в совершении ряда преступлений. О ходе расследований - эксклюзив DW.
Правосудие и закон
13.12.2023
13 декабря 2023 г.
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Евгений Тейзе: другие публикации
За что в Киеве будут судить митрополита УПЦ Павла
За что в Киеве будут судить митрополита УПЦ Павла
Наместник Киево-Печерской лавры - клирик УПЦ самого высокого ранга, который может оказаться за решеткой.
Политика
25.10.2023
25 октября 2023 г.
Природные ресурсы Украины и аппетиты Кремля
Природные ресурсы Украины и аппетиты Кремля
Полезные ископаемые являются важным фактором, когда речь идет о том, что стоит на кону в войне России против Украины.
Конфликты
29.08.2023
29 августа 2023 г.
Пожарный из ФРГ в Украине: "Это война против свободы"
Пожарный из ФРГ в Украине: "Это война против свободы"
Пожарный из Нюрнберга Нильс Таль приехал в Украину после вторжения России, потому что не мог оставаться в стороне.
Конфликты
20.08.2023
20 августа 2023 г.
СМИ ФРГ: "Союзники Киева - не только на Западе"
СМИ ФРГ: "Союзники Киева - не только на Западе"
Немецкие СМИ со сдержанным оптимизмом комментируют международные консультации в Джидде о прекращении войны в Украине.
Конфликты
07.08.2023
7 августа 2023 г.
Защита от экстрадиции: Беларусь сделала Фирташа дипломатом
Защита от экстрадиции: Беларусь сделала Фирташа дипломатом
Юристы Фирташа пробуют защитить его от экстрадиции в США, настаивая на дипломатической неприкосновенности олигарха.
Политика
28.06.2023
28 июня 2023 г.
"Мавка" в Германии: как Disney, но из Украины
"Мавка" в Германии: как Disney, но из Украины
Украинских аниматоров приравнивают к конкурентам из США, хотя иногда и критикуют за чрезмерное сходство с "Диснеем".
Культура
19.06.2023
19 июня 2023 г.
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