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Евгений Тейзе
Евгений Тейзе Фото: Privat

Евгений Тейзе

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Евгений Тейзе: избранные публикации

Сотрудники СБУ

"Зеленского подставили". СБУ следила за журналистами

Вокруг видео с отдыха журналистов-расследователей в Украине разгорается большой скандал. Что известно?
Конфликты7 февраля 2024 г.
"Германия, спасибо за помощь" - написано на плакате участников украинской демонстрации в Мюнхене, лето 2023 года

Украинские беженцы в Германии. Отдадут ли их деньги Киеву?

Владимир Зеленский хочет, чтобы Германия отдала помощь украинским беженцам в распоряжение Киева. Возможно ли это?
Общество1 февраля 2024 г.
Российский олигарх Алишер Усманов (фото из архива)

Немецкому правосудию Алишер Усманов пока не по зубам

Миллиардера из России Усманова в ФРГ подозревают в совершении ряда преступлений. О ходе расследований - эксклюзив DW.
Правосудие и закон13 декабря 2023 г.
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Евгений Тейзе: другие публикации

Митрополит Павел в зале суда, апрель 2023 года

За что в Киеве будут судить митрополита УПЦ Павла

За что в Киеве будут судить митрополита УПЦ Павла

Наместник Киево-Печерской лавры - клирик УПЦ самого высокого ранга, который может оказаться за решеткой.
Политика25 октября 2023 г.
До 80 процентов залежей украинского угля находятся на оккупированных территориях

Природные ресурсы Украины и аппетиты Кремля

Природные ресурсы Украины и аппетиты Кремля

Полезные ископаемые являются важным фактором, когда речь идет о том, что стоит на кону в войне России против Украины.
Конфликты29 августа 2023 г.
С несколькими перерывами Нильс Таль в Украине с мая прошлого года

Пожарный из ФРГ в Украине: "Это война против свободы"

Пожарный из ФРГ в Украине: "Это война против свободы"

Пожарный из Нюрнберга Нильс Таль приехал в Украину после вторжения России, потому что не мог оставаться в стороне.
Конфликты20 августа 2023 г.
Конференция в Джидде о путях прекращения войны России против Украины

СМИ ФРГ: "Союзники Киева - не только на Западе"

СМИ ФРГ: "Союзники Киева - не только на Западе"

Немецкие СМИ со сдержанным оптимизмом комментируют международные консультации в Джидде о прекращении войны в Украине.
Конфликты7 августа 2023 г.
Дмитрий Фирташ на слушании дела в Высшем земельном суде Вены. Фото из архива, 2017 год

Защита от экстрадиции: Беларусь сделала Фирташа дипломатом

Защита от экстрадиции: Беларусь сделала Фирташа дипломатом

Юристы Фирташа пробуют защитить его от экстрадиции в США, настаивая на дипломатической неприкосновенности олигарха.
Политика28 июня 2023 г.
Фильм "Мавка"

"Мавка" в Германии: как Disney, но из Украины

"Мавка" в Германии: как Disney, но из Украины

Украинских аниматоров приравнивают к конкурентам из США, хотя иногда и критикуют за чрезмерное сходство с "Диснеем".
Культура19 июня 2023 г.
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