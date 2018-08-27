 Душанбе и Москва заявили о непричастности к авиаударам по Афганистану | Таджикистан | DW | 27.08.2018

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Таджикистан

Душанбе и Москва заявили о непричастности к авиаударам по Афганистану

Информация СМИ о нанесении авиаудара со стороны Таджикистана по афганской территории не соответствует действительности, сообщило Минобороны в Душанбе.

Граница Таджикистана и Афганистана

Министерство обороны Таджикистана заявило о непричастности к авиаударам в Афганистане. "Информация о якобы нанесении авиаудара со стороны Таджикистана по территории Афганистана не соответствует действительности. Мы не имеем права наносить авиаудары по чужой территории", - заявило ведомство в Душанбе в понедельник, 27 августа. Как отмечается далее, такое решение может быть принято лишь "после длительных консультаций военных ведомств" и созыва штаба ОДКБ.

Российское министерство обороны также сообщило, что непричастно к нанесению ударов на севере Афганистана. "Российские военные самолеты никаких боевых задач в районе государственной границы Республики Таджикистан и Афганистана не выполняли", - говорится в заявлении.

Контекст

Ранее афганские СМИ сообщили об авиаударе по территории уезда Даргад в провинции Тахар. По их данным, удар был нанесен таджикской авиацией по позициям талибов. По информации таджикской службы "Радио Свобода", удар был нанесен двумя военными вертолетами, прилетевшими с территории Таджикистана после перестрелки на границе. В результате погибли шесть боевиков радикального движения "Талибан", указало далее издание, сославшись на пресс-секретаря местной полиции.

Операция по ликвидации талибов

Между тем глава пресс-центра пограничных войск Таджикистана Мухаммад Улугоджаев сообщил "Интерфаксу" о проведении на границе с Афганистаном операции по ликвидации группы вооруженных афганцев, совершивших незаконное вторжение в страну.

По его словам, 10-12 вооруженных людей накануне пересекли границу и вторглись на территорию Таджикистана на расстояние 50-100 метров. После этого они открыли огонь из автоматов и гранатометов по автомашине, в которой находились трое граждан Таджикистана. В результате двое из них погибли, еще один смог скрыться. Погибшие - сотрудник лесхоза Хамрохон Саидов и работник племенного хозяйства Давлат Сангинов. Операция по обнаружению и ликвидации вооруженной группы продолжается, добавил Улугоджаев.

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    Автор: Галим Фасхутдинов, Душанбе, Михаил Бушуев


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