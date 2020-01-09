 Достопримечательности Германии: Замок Линдерхоф в Баварии (фото) | Кадр дня | DW | 13.01.2020

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Кадр за кадром

Достопримечательности Германии: Замок Линдерхоф в Баварии (фото)

Эта небольшая уединенная резиденция в стиле неорококо была построена для баварского короля Людвига II в начале 1870-х годов.

Линдерхоф

Этталь • Линдерхоф (Schloss Linderhof) - единственный из замков, заложенных баварским королем Людвигом II, который успели полностью построить еще при его жизни.

Столовый зал в замке Линдерхоф

Столовый зал в замке Линдерхоф

Замок расположен примерно в 30 километрах от Гармиш-Партенкирхена. Ежегодно его посещает более 400 тысяч человек.

Грот Венеры - искусственная пещера в парке замка Линдерхоф

Грот Венеры - искусственная пещера в парке замка Линдерхоф

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  • Вискирхе (Wieskirche)

    Рейтинг баварских достопримечательностей

    P.S.

    В заключение отметим, что в данный список включены только архитектурные достопримечательности, находящиеся в государственной собственности Баварии, число посетителей которых определяется по количеству проданных билетов. Поэтому в него не входит, например, знаменитый храм Вискирхе, который ежегодно посещают около миллиона человек. Он принадлежит католической церкви. Плата за вход не взимается.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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Аудио- и видеофайлы по теме

Обермайзельштайн - #DailyDrone  

Оттобойрен - #DailyDrone  

Вискирхе - #DailyDrone  

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