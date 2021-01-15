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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковым запросам "Достопримечательности Бремена".
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В Германии и не только в Германии набирают популярность крошечные дома (англ. Tiny House). Самый старый такой жилой домик находится в Бремене и сейчас сменил владельца.
Этому мини-домику в немецком городе Бремене - около 100 лет. Сейчас он выставлен на продажу за 77777 евро.
В прошлом году этой сказке братьев Гримм исполнилось 200 лет. Так сейчас во время пандемии коронавируса выглядит памятник ослу, собаке, коту и петуху, установленный в Бремене.
В немецком Бремене в этом году - уже не первый месяц - отмечают 200-летие самых известных персонажей в истории города. Что придумали в октябре?
Этот корабль был построен в 1906 году в качестве плавучего маяка, но позже был переделан для учебных рейсов.
Репортаж о самом сказочном туристическом маршруте в Германии.
Король Нидерландов Виллем-Александр с супругой Максимой во время визита в Бремен не могли не поприветствовать здешних знаменитостей.
Бременские музыканты, рыцарь Роланд и другие главные достопримечательности Бремена и Бремерхафена.
Этот снимок был сделан в Нижней Саксонии в районе Риттерхуде. Раньше отсюда по рекам Хамме и Везер на таких вот лодках возили торф в Бремен - ганзейский город на Северном море.
В списке - немецкие замки, дворцы, памятники Всемирного наследия, природные парки и другие популярные места.
В список ЮНЕСКО в Бремене включены Старая ратуша и главный символ городской свободы - статуя рыцаря Роланда.
Памятники Всемирного наследия в Северной Германии. От Ваттового моря до Штральзунда: 500 километров и пять точек на карте с немецкими объектами из списка ЮНЕСКО.
HB, HH, HL, HGW, HRO, HST, HWI - Бремен, Гамбург, Любек... Почему автомобильные номера этих и трех других немецких городов начинаются с "дополнительной" латинской буквы H?
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