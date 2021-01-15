Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Достопримечательности Бремена

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковым запросам "Достопримечательности Бремена".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

30.10.2020, Bremen: Außenansicht vom kleinsten Haus Bremens. Das sieben Quadratmeter kleine Häuschen im bei Touristen beliebten Schnoor-Viertel steht zum Verkauf. Foto: Sina Schuldt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Самый маленький жилой дом в Германии купил популярный ютубер (фото) 15.01.2021

В Германии и не только в Германии набирают популярность крошечные дома (англ. Tiny House). Самый старый такой жилой домик находится в Бремене и сейчас сменил владельца.
30.10.2020, Bremen: Außenansicht vom kleinsten Haus Bremens. Das sieben Quadratmeter kleine Häuschen im bei Touristen beliebten Schnoor-Viertel steht zum Verkauf. Foto: Sina Schuldt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

77777 евро за четыре метра - в Германии продают крошечный жилой дом (фото) 04.11.2020

Этому мини-домику в немецком городе Бремене - около 100 лет. Сейчас он выставлен на продажу за 77777 евро.
18.03.2020, Bremen: Ein Mann fotografiert den Esel der Bremer Stadtmusikanten, dem eine Schutzmaske aufgesetzt wurde, um auf das Coronavirus aufmerksam zu machen. Ein Schild weißt auf Social Distancing hin. Foto: Sina Schuldt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Коронавирус: Бременские музыканты призывают соблюдать дистанцию (фото) 20.03.2020

В прошлом году этой сказке братьев Гримм исполнилось 200 лет. Так сейчас во время пандемии коронавируса выглядит памятник ослу, собаке, коту и петуху, установленный в Бремене.
08.10.2019, Bremen: Die Bremer Stadtmusikanten stehen als Lichtinstallation auf dem Ansgarikirchhof. Hintergrund ist das Jubiläum des märchenhaften Quartetts, das in diesem Sommer 200 Jahre alt geworden ist. Die Installation in der Innenstadt ist rund sechseinhalb Meter hoch und wird durch etwa 8000 LED-Lampen zum Strahlen gebracht. Foto: Carmen Jaspersen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Бременским музыкантам - 200 лет (фото) 13.10.2019

В немецком Бремене в этом году - уже не первый месяц - отмечают 200-летие самых известных персонажей в истории города. Что придумали в октябре?
25.04.2019, Bremen: Das ehemalige Segelschulschiff Alexander von Humboldt, nun ein Hotel-und Gastronomieschiff, liegt am Martinianleger. Foto: Carmen Jaspersen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

"Александр фон Гумбольдт" - тот самый парусник из пивной рекламы (фото) 05.05.2019

Этот корабль был построен в 1906 году в качестве плавучего маяка, но позже был переделан для учебных рейсов.
Die Bremer Stadtmusikanten auf dem Marktplatz in Bremen, fotografiert am 10.05.2015. Etwa 500 000 Wähler stimmen in der Hansestadt über eine neue Bürgerschaft ab. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa | Verwendung weltweit.

Немецкая дорога сказок 02.04.2019

Репортаж о самом сказочном туристическом маршруте в Германии.
dpatopbilder - 06.03.2019, Bremen: Das niederländisches Königspaar Willem-Alexander und Maxima sind bei ihrem Bremen-Besuch an der Figur der Bremer Stadtmusikanten. Das Königspaar besucht jedes Jahr unterschiedliche Bundesländer in Deutschland. In Bremen stehen die Themenfelder Raumfahrt, Windenergie sowie Polar- und Meeresforschung im Vordergrund. Foto: Carmen Jaspersen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Зачем королю Нидерландов нужна немецкая ослиная нога? (фото) 07.03.2019

Король Нидерландов Виллем-Александр с супругой Максимой во время визита в Бремен не могли не поприветствовать здешних знаменитостей.
#17382529 - Bremen © lassedesigne

10 причин любить Бремен 29.09.2017

Бременские музыканты, рыцарь Роланд и другие главные достопримечательности Бремена и Бремерхафена.
Ein Torfkahn fährt unter Segel am 22.04.2017 in Ritterhude (Niedersachsen) über die Hamme. 22 historisch dekorierte und beladene Torfkähne gehen auf große Fahrt von Worpswede nach Bremen. Die Torfkahnarmada findet alle drei Jahre statt. Foto: Carmen Jaspersen/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

"Торфяная армада" на пути в Бремен 24.04.2017

Этот снимок был сделан в Нижней Саксонии в районе Риттерхуде. Раньше отсюда по рекам Хамме и Везер на таких вот лодках возили торф в Бремен - ганзейский город на Северном море.

Burg Pfalzgrafenstein, Zollburg. Mittelrhein. Weltkulturerbe. Copyright: DW / Maksim Nelioubin. Pfalzgrafenstein001

Рейтинг немецких достопримечательностей 17.10.2016

В списке - немецкие замки, дворцы, памятники Всемирного наследия, природные парки и другие популярные места.
Die Freiheitsstaue Bremer Roland und der Giebel des Rathauses am historischen Markt der Freien Hansestadt Bremen am 06.09.2007. Foto: Ingo Wagner +++(c) dpa - Report+++

Бремен на карте Всемирного наследия 29.09.2016

В список ЮНЕСКО в Бремене включены Старая ратуша и главный символ городской свободы - статуя рыцаря Роланда.
Deutsche Hanse, Lübeck, Holstentor. Copyright: DW / Maksim Nelioubin. DEMASTERNEU217

Всемирное наследие: Ваттовое море - Штральзунд 01.02.2013

Памятники Всемирного наследия в Северной Германии. От Ваттового моря до Штральзунда: 500 километров и пять точек на карте с немецкими объектами из списка ЮНЕСКО.
Deutsche Hanse, Lübeck, Rathaus, Porträt. Copyright: Rathaus Lübeck, fotografiert von DW / Maksim Nelioubin. DEMASTERNEU200

Cверхдержава, которой нет на карте 26.08.2010

HB, HH, HL, HGW, HRO, HST, HWI - Бремен, Гамбург, Любек... Почему автомобильные номера этих и трех других немецких городов начинаются с "дополнительной" латинской буквы H?