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Глава РУСАДА заявила, что отзыв WADA права анализа проб крови на биологический паспорт у Московской антидопинговой лаборатории является лишь формализацией ее предыдущих решений.
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) путем голосования принял рекомендацию дисциплинарного комитета. Лаборатория вправе обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде в течение 21 дня.
На встрече Витольда Баньки и Олега Матыцина в Стамбуле была подчеркнута необходимость операционной независимости РУСАДА от российских властей.
Легкоатлетку Блессинг Окагбаре временно отстранили от Олимпиады. Анализ ее допинг-пробы выявил использование гормона роста.
Первая в истории Олимпиада, которая пройдет в нечетный год и почти без зрителей - DW рассказывает самое главное, что нужно знать о XXXII летних Олимпийских играх в столице Японии.
США готовы перевести лишь примерно половину своего регулярного взноса в WADA. Вторая половина поступит на счета организации, когда заметны будут продвижения в реформах.
Международная федерация плавания ранее временно отстранила Веронику Андрусенко и Александра Кудашева от соревнований из-за подозрений в допинге. Спортивный арбитражный суд отменил это решение.
При допинг-контроле в пробах Никиты Моргачева и Павла Сорина был обнаружен мельдоний. Из-за снятия этих спортсменов Россия не будет участвовать в состязаниях парных четверок.
Международная федерация плавания отстранила Веронику Андрусенко и Александра Кудашева от Игр в Токио в связи с данными, переданными WADA. Россия намерена обжаловать решение.
Общее число легкоатлетов из РФ, получивших право выступать в 2021 году, достигло 123 человек, но количество тех, кто сможет принять участие в Олимпиаде в Токио ограничено десятью.
Дисциплинарный трибунал постановил, что Шубенков невиновен в наличии следов диуретика в его пробе. Спортсмен заявил, что таблетки, находящиеся в списке запрещенных препаратов ВАДА, принимал его трехмесячный сын.
Кибератаки Главного управления Генштаба ВС России на Шведскую спортивную конфедерацию были элементами кампании против антидопинговых агентств, считает прокуратура Швеции. Стокгольм ждет объяснений.
Спортивный арбитражный суд продолжает выносить решения по дисквалификации уличенных в допинге спортсменов. Даже если они завершили карьеру - как Андрей Сильнов и Наталья Антюх.
10 марта президент Международного олимпийского комитета немец Томас Бах на онлайн-сессии МОК был переизбран на второй срок. Во время первого срока в его адрес звучало много критики. Портрет Баха от DW.
Пять высокопоставленных функционеров ВФЛА признаны виновными в фальсификации документов, сокрытии антидопинговых нарушений и отказе сотрудничать со следствием.
Андерс Бессеберг и бывший генеральный секретарь IBU Николь Реш на протяжении многих лет покрывали махинации с допингом в российском биатлоне. К такому выводу пришла независимая следственная комиссия.
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