Вопреки пандемии: главное об Олимпийских играх в Токио - 2020

Первая в истории Олимпиада, которая пройдет в нечетный год и почти без зрителей - DW рассказывает самое главное, что нужно знать о XXXII летних Олимпийских играх в столице Японии.