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Допинг

ARCHIV - Das Schild der russischen Anti-Doping-Agentur Rusada, aufgenommen am 10.11.2015 in Moskau. (zu dpa «Russlands Anti-Doping-Agentur gibt Vertuschung zu» vom 28.12.2016) Foto: Maxim Shipenkov/EPA/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

РУСАДА: новые санкции WADA не отразятся на российском спорте 10.10.2021

Глава РУСАДА заявила, что отзыв WADA права анализа проб крови на биологический паспорт у Московской антидопинговой лаборатории является лишь формализацией ее предыдущих решений.
FILE - In this May 24, 2016 file photo, an employee of the Russia's national drug-testing laboratory holds a vial in Moscow, Russia. The World Anti-Doping Agency has turned over evidence from 43 Russian doping cases to international sports federations, all based on the trove of data received from the Moscow laboratory that WADA scientists gained access to earlier this year. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko, File) |

WADA отозвало аккредитацию у Московской антидопинговой лаборатории 09.10.2021

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) путем голосования принял рекомендацию дисциплинарного комитета. Лаборатория вправе обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде в течение 21 дня.
(FILE) A file picture dated 24 March 2015 of the World Anti-Doping Agency (WADA) Anti-Doping Organization Symposium in Lausanne, Switzerland. EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT (zu dpa-Meldung: «WADA-Report Teil zwei: Neue Enthüllung lässt IAAF noch mehr zittern»» vom 13.01.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | picture-alliance/dpa/J.C.Bott

Глава WADA и министр спорта РФ обсудили условия восстановления статуса РУСАДА 15.09.2021

На встрече Витольда Баньки и Олега Матыцина в Стамбуле была подчеркнута необходимость операционной независимости РУСАДА от российских властей.
LONDON, ENGLAND - AUGUST 03: (L-R) Tianna Madison of the United States, Blessing Okagbare of Nigeria and Tatjana Pinto of Germany compete in the Women's 100m Round 1 Heats on Day 7 of the London 2012 Olympic Games at Olympic Stadium on August 3, 2012 in London, England. (Photo by Stu Forster/Getty Images)

Звезду спринта из Нигерии отстранили от Олимпиады из-за допинга 31.07.2021

Легкоатлетку Блессинг Окагбаре временно отстранили от Олимпиады. Анализ ее допинг-пробы выявил использование гормона роста.
The celebration cauldron is seen lit on the first day of the Tokyo 2020 Olympic torch relay in Naraha, Fukushima prefecture, northeastern Japan, Thursday, March 25, 2021. The torch relay for the postponed Tokyo Olympics began its 121-day journey across Japan on Thursday and is headed toward the opening ceremony in Tokyo on July 23. (Kim Kyung-Hoon/Pool Photo via AP)

Вопреки пандемии: главное об Олимпийских играх в Токио - 2020 23.07.2021

Первая в истории Олимпиада, которая пройдет в нечетный год и почти без зрителей - DW рассказывает самое главное, что нужно знать о XXXII летних Олимпийских играх в столице Японии.
epa05018172 (FILES) A file picture dated 24 March 2015 of the World Anti-Doping Agency (WADA) Anti-Doping Organization Symposium in Lausanne, Switzerland. A World Anti-Doping Agency (WADA) commission on 09 November 2015 recommended athletics governing body IAAF suspend Russia from competition as it reported on its investigation into systematic doping in the country. EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT *** Local Caption *** 51858188 |

США урезали выплаты в WADA в ожидании реформ 22.07.2021

США готовы перевести лишь примерно половину своего регулярного взноса в WADA. Вторая половина поступит на счета организации, когда заметны будут продвижения в реформах.
09.04.2019, Russland, Moskau: 5842707 09.04.2019 Veronika Andrusenko competes at the women's 400m freestyle final during the national swimming championships in Moscow, Russia. Alexander Vilf / Sputnik Foto: Alexander Vilf/Sputnik/dpa

Российские пловцы Андрусенко и Кудашев смогут выступить на Олимпиаде 19.07.2021

Международная федерация плавания ранее временно отстранила Веронику Андрусенко и Александра Кудашева от соревнований из-за подозрений в допинге. Спортивный арбитражный суд отменил это решение.
08.05.2016 Rudern: EM, Der russische Doppelvierer der Männer mit Sergey Fedorovtsev, Vladislav Ryabcev, Artem Kosov und Nikita Morgachev (l-r) startet am 08.05.2016 bei stürmischem Wetter auf dem Beetzsee in Brandenburg/Havel während des Finales. Das Boot belegt den dritten Platz. Foto: Ralf Hirschberger/dpa (c)picture-alliance/dpa/R. Hirschberger

Российских гребцов отстранили от Олимпиады из-за допинга 18.07.2021

При допинг-контроле в пробах Никиты Моргачева и Павла Сорина был обнаружен мельдоний. Из-за снятия этих спортсменов Россия не будет участвовать в состязаниях парных четверок.
09.04.2019, Russland, Moskau: 5842707 09.04.2019 Veronika Andrusenko competes at the women's 400m freestyle final during the national swimming championships in Moscow, Russia. Alexander Vilf / Sputnik Foto: Alexander Vilf/Sputnik/dpa

Двух российских пловцов отстранили за допинг накануне Олимпиады 15.07.2021

Международная федерация плавания отстранила Веронику Андрусенко и Александра Кудашева от Игр в Токио в связи с данными, переданными WADA. Россия намерена обжаловать решение.
Athleten zeigen die olympischen Uniformen für russische Sportler. Russland präsentierte seine olympische Bekleidung für die Spiele in Tokio, auf dem keine Symbole des Landes abgebildet sein sollen. Russische Athleten werden bei den Olympischen Spielen in Tokio als Neutrale antreten, nachdem der Court of Arbitration for Sport im vergangenen Dezember Russland wegen staatlich unterstützten Dopings die Verwendung seines Namens, seiner Flagge und seiner Hymne bei allen Weltmeisterschaften für die nächsten zwei Jahre verboten hat. +++ dpa-Bildfunk +++

ВФЛА допустила к соревнованиям 61 российского спортсмена 26.06.2021

Общее число легкоатлетов из РФ, получивших право выступать в 2021 году, достигло 123 человек, но количество тех, кто сможет принять участие в Олимпиаде в Токио ограничено десятью.
Bildergalerie Doping Bekannte und erfolgversprechende russische Sportler, die jetzt an der Olympischen Spiele wegen Doping nicht teilnehmen dürfen FILE - epa04353701 Sergey Shubenkov (R) from Russia competes ahead of Gregor Traber from Germany in the men's 110m hurdles semifinal during the European Athletics Championships in the Letzigrund Stadium in Zurich, Switzerland, 14 August 2014. EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT (zu dpa-Meldung: «Olympia-Aus: CAS-Urteil zu Einspruch von Russlands Leichtathleten» vom 21.07.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | (c) picture-alliance/dpa/J. C. Bott

Российский легкоатлет Шубенков оправдан по делу о допинге 22.06.2021

Дисциплинарный трибунал постановил, что Шубенков невиновен в наличии следов диуретика в его пробе. Спортсмен заявил, что таблетки, находящиеся в списке запрещенных препаратов ВАДА, принимал его трехмесячный сын.

Schwarze Hand mit Russland-Fahne ueber Computerplatinen, Symbolfoto Cyberattacken | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Посол России вызван в МИД Швеции в свете расследования кибератак 14.04.2021

Кибератаки Главного управления Генштаба ВС России на Шведскую спортивную конфедерацию были элементами кампании против антидопинговых агентств, считает прокуратура Швеции. Стокгольм ждет объяснений.
Schatten zweier Marathonläufer aus der Vogelperspektive | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

CAS дисквалифицировал российских легкоатлетов 08.04.2021

Спортивный арбитражный суд продолжает выносить решения по дисквалификации уличенных в допинге спортсменов. Даже если они завершили карьеру - как Андрей Сильнов и Наталья Антюх.
ARCHIV - 04.03.2020, Schweiz, Lausanne: Thomas Bach, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), spricht während einer Pressekonferenz nach der Vorstandssitzung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) im Olympischen Haus. (zu dpa: «IOC zu Tokio-Spielen: «Jegliche Spekulation wäre kontraproduktiv» ») Foto: Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Томас Бах - тактик на троне МОК 10.03.2021

10 марта президент Международного олимпийского комитета немец Томас Бах на онлайн-сессии МОК был переизбран на второй срок. Во время первого срока в его адрес звучало много критики. Портрет Баха от DW.
Symbolbild zum Doping Skandal im russischen Sport Flagge Russland s mit Schriftzug Doping und Nadel einer Spritze | Verwendung weltweit

Ряд руководителей легкой атлетики России дисквалифицированы на 4 года 17.02.2021

Пять высокопоставленных функционеров ВФЛА признаны виновными в фальсификации документов, сокрытии антидопинговых нарушений и отказе сотрудничать со следствием.
08.02.2017+++Fieberbrunn, Österreich+++ Der Präsident der IBU (Internationale Biathlon-Union), Anders Besseberg, aufgenommen bei einem außerordentlichen IBU-Kongress am 08.02.2017 in Fieberbrunn (Österreich) vor Beginn der Biathlon-Weltmeisterschaft. Die Weltmeisterschaft beginnt am 9. Februar und endet am 19. Februar. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Экс-глава IBU Бессеберг уличен в сокрытии допинга у биатлонистов РФ 28.01.2021

Андерс Бессеберг и бывший генеральный секретарь IBU Николь Реш на протяжении многих лет покрывали махинации с допингом в российском биатлоне. К такому выводу пришла независимая следственная комиссия.
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