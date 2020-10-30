 Доллар за 80 рублей, или Клуб падающего рубля | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 02.11.2020

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Россия

Доллар за 80 рублей, или Клуб падающего рубля

Курс доллара впервые с марта вновь поднялся выше 80 рублей. Карикатурист Сергей Елкин о том, в каком направлении движется американская валюта в России.

Карикатура Сергея Елкина: доллар подходит к двери с надписью Клуб для тех, кому за 80 руб.

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