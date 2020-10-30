Доллар за 80 рублей, или Клуб падающего рубля

Курс доллара впервые с марта вновь поднялся выше 80 рублей. Карикатурист Сергей Елкин о том, в каком направлении движется американская валюта в России.
Смотрите также:
Несмотря на падение экономики, россияне стали тратить больше денег на повседневные расходы. "В кризис люди запасаются впрок и балуют себя "небольшими радостями", - говорят аналитики.
Региональные центры занятости фиксируют рекордное число безработных в регионах. DW нашла россиян, обратившихся в эту структуру, и попросила рассказать о своем опыте.