Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)

Документ обязывает США и РФ не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности подписан 8 декабря 1987 года в Вашингтоне президентами США и СССР Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым. В соответствии с документом стороны в течение 3 лет обязались ликвидировать пусковые установки и ракеты наземного базирования дальностью действия от 500 до 5500 километров, включая ракеты, размещенные на европейской и азиатской территории Советского Союза. Это первое в истории соглашение о реальном сокращении имевшихся вооружений.