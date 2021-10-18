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Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)

Документ обязывает США и РФ не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности подписан 8 декабря 1987 года в Вашингтоне президентами США и СССР Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым. В соответствии с документом стороны в течение 3 лет обязались ликвидировать пусковые установки и ракеты наземного базирования дальностью действия от 500 до 5500 километров, включая ракеты, размещенные на европейской и азиатской территории Советского Союза. Это первое в истории соглашение о реальном сокращении имевшихся вооружений.

dpatopbilder - 05.07.2019, Niedersachsen, Wunstorf/Steinhude: Ein Airbus A400M Transportflugzeug (M) fliegt vor einem Panavia 200 Tornado Kampfjet (l) und einem Eurofighter Typhoon Mehrzweckkampfflugzeug (r) über den Fliegerhorst Wunstorf, um die Betankung in der Luft zu simulieren. Die auf dem Fliegerhorst Wunstorf stationierten Transportmaschinen sollen von Jordanien aus für die Betankung von Kampfflugzeugen im Kampf gegen den Islamischen Staat (IS) im Einsatz sein. Foto: Christophe Gateau/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

НАТО начала секретные учения на случай ядерной войны 18.10.2021

НАТО начала учения "Стойкий полдень", во время которых будет отработан сценарий ядерной войны. Подробности маневров строго секретны.
MOSCOW, RUSSIA - MARCH 14, 2020: A plenary meeting of Russia's Federation Counicl, Upper House of Russia's Federal Assembly (parliament). Mikhail Tereshchenko/TASS

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В ночь на понедельник вышел срок так называемого народного ультиматума, который две недели назад объявила властям Светлана Тихановская. Что происходило сегодня в Беларуси?

23.01.2019, Russland: MOSCOW REGION, RUSSIA - JANUARY 23, 2019: The 9M729 missile demonstrated after a briefing for military attaches and international media by the Russian Defence Ministry at the Patriot Congress and Exhibition Centre in Kubinka, Moscow Region, on the 9M729 missile system; Russia does not recognize the USA's unilateral decision to quit the 1987 INF disarmament treaty (the Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty). Sergei Bobylev/TASS Foto: Sergei Bobylev/TASS/dpa |

Путин вновь предложил мораторий на размещение ракет в Европе 26.10.2020

Президент РФ вновь предложил ввести мораторий на размещение наземных ракет средней дальности в Европе. В Берлине разделяют оценку НАТО, согласно которой инициативы Путина по РСМД не вызывают доверия.
28.06.2019, Japan, Osaka: OSAKA, JAPAN - JUNE 28, 2019: Russia's President Vladimir Putin (L) and US President Donald Trump shake hands during a meeting on the sidelines of the 2019 G20 Summit at the INTEX Osaka International Exhibition Centre. Mikhail Metzel/TASS Foto: Mikhail Metzel/TASS/dpa |

Комментарий: Путин поможет Трампу ракетами 21.10.2020

Взаимные уступки Москвы и Вашингтона по договору СНВ-3 дают Трампу шанс на дипломатический успех перед выборами и спасают Россию от гонки вооружений, которую она проиграла бы, считает Константин Эггерт.
US Secretary of State Mike Pompeo holds a press conference at the State Department in Washington, DC, December 11, 2019. (Photo by SAUL LOEB / AFP) (Photo by SAUL LOEB/AFP via Getty Images)

Помпео сообщил о возможности строить ракеты для сдерживания России 26.08.2020

Выход из Договора о РСМД позволил США конструировать ракеты с целью "сдерживать российскую агрессию", заявил Майкл Помпео. Госсекретарь выделил заслуги президента Дональда Трампа в сфере безопасности.
April 6, 2017 - *FILE PHOTO* - President Trump ordered a massive military strike on a Syrian air base in retaliation for a 'barbaric' chemical attack he blamed on Syria's President. Navy gun ships USS Porter and USS Ross targeted Shayrat Airfield in Syria, where planes that carried out the chemical attack where launched from. Pictured: Jun 15, 2000; USA; US Navy File Photo: Date unknown. The launch of a surface-to-surface Tomahawk cruise missile |

США увязали разработку крылатых ракет морского базирования со сдерживанием РФ 05.08.2020

Пентагон считает, что развертывание КРМБ позволит устранить пробел в стратегии американской безопасности, обозначенный в Обзоре ядерной политики.

NATO Gipfel Trump. Neues NATO-Gebäude in Brüssel-Evere. Vorbereitungen für Einweihungsfeier. Enthüllung von Berliner Mauer und 9/11-Fragment vom World Trade Center geplant. Aufgenommen am 25.05.2017. Foto: Bernd Riegert, DW,

НАТО примет пакет мер в ответ на усиление ракетного арсенала РФ 16.06.2020

Министры обороны НАТО примут пакет политических и военных мер в ответ на наращивание Россией арсенала ракет, способных нести ядерные боеголовки, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
September 12, 2019 - Atlantic Ocean - The Arleigh-Burke class guided-missile destroyer USS Stout (DDG 55) launched a Standard Missile (SM) 2 during a missile exercise (MSLEX). MSLEXs are designed to maintain readiness, proficiency and lethality. Atlantic Ocean PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAz03_ 20190912_sha_z03_484 Copyright: xU.S.xNavyx

Россия и США на пороге новой ядерной гонки? Главное из доклада SIPRI 14.06.2020

Россия и США модернизируют свои арсеналы, и ядерное оружие вновь оказывается в центре стратегий безопасности, предупреждают аналитики SIPRI. Повлияет ли на ситуацию пандемия коронавируса?
The Lockheed U-2, nicknamed Dragon Lady , is a single-engine, high-altitude reconnaissance aircraft operated by the United States Air Force (USAF) and previously flown by the Central Intelligence Agency (CIA). It provides day and night, very high-altitude (70,000 feet / 21,000 m), all-weather intelligence gathering WHA UnitedArchivesWHA_033_0434 +++ (C) Imago/United Archives International

Комментарий: "Закрывая" небо, Трамп оставляет Путину видеомагнитофон 22.05.2020

США выходят из Договора по открытому небу. На очереди - соглашение СНВ-3. Вашингтон демонстрирует, что не доверяет России и не считает нужным с ней договариваться, пишет Константин Эггерт.

ARCHIV - 23.01.2019, Russland, Kubinka: Ein russischer Offizier geht an dem neuen Marschflugkörper vom Typ 9M729 (Nato-Code: SSC-8) entlang, im Hintergrund die Startvorrichtung. Die USA wollen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur bereits an diesem Freitag den 01.02.2019 ihren Ausstieg aus dem INF-Vertrag zum Verzicht auf atomare Mittelstreckenwaffen ankündigen. Foto: Pavel Golovkin/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Как НАТО планирует защитить себя от новых российских ракет 13.02.2020

Министры обороны стран НАТО обсудили меры в ответ на угрозы, которые несут новые российские виды оружия - крылатая ракета 9М729, гиперзвуковые ракета "Кинжал" и система "Авангард".
ARCHIV - 23.01.2019, Russland, Kubinka: Ein russischer Offizier geht an dem neuen Marschflugkörper vom Typ 9M729 (Nato-Code: SSC-8) entlang, im Hintergrund die Startvorrichtung. Die USA wollen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur bereits an diesem Freitag den 01.02.2019 ihren Ausstieg aus dem INF-Vertrag zum Verzicht auf atomare Mittelstreckenwaffen ankündigen. Foto: Pavel Golovkin/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

НАТО разрабатывает системы обороны против новых российских ракет 11.02.2020

Страны НАТО уже вкладывают средства в разработку систем обороны против новых российских ракет, включая 9М729 и гиперзвуковой "Авангард", заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Bayrischer Hof, Gebäude , Eingang , Straße Foto: DW/A. Feilcke

Мюнхенская конференция по безопасности о победах и слабостях РФ 10.02.2020

Ведущие политики из более 40 стран в Мюнхене вновь обсудят вопросы безопасности в мире. В своем докладе организаторы Мюнхенской конференции отмечают ряд внешнеполитических побед России в 2019 году.
French President Emmanuel Macron, right, meets military officials at the Ecole Militaire Friday, Feb. 7, 2020 in Paris. French President Emmanuel Macron, who leads the European Union's only post-Brexit nuclear power, on Friday advocated a more coordinated EU defense strategy in which France, and its arsenal, would hold a central role. (AP Photo/Francois Mori,Pool) |

Макрон призвал европейцев не быть зрителями в новой гонке вооружений 07.02.2020

Франция инициирует стратегический диалог в Европе по проблеме ядерного устрашения, заявил президент Эмманюэль Макрон.
NATO Secretary General Jens Stoltenberg holds a news conference ahead of a European Union foreign ministers emergency meeting to discuss ways to try to save the Iran nuclear deal, in Brussels, Belgium, January 10, 2020. REUTERS/Johanna Geron

Генсек НАТО анонсировал меры по защите от российских ракет 13.01.2020

НАТО не собирается размещать в Европе собственные ракеты в ответ на появление российских "Новаторов". Вместо этого альянс озаботится укреплением оборонных технологий.

28.11.2019 *** NATO Secretary General Jens Stoltenberg, left is welcomed by French President Emmanuel Macron at the Elysee Palace in Paris, Thursday, Nov. 28, 2019. NATO chief Jens Stoltenberg is to meet in Paris with French President Emmanuel Macron, whose recent public statement that it is brain dead has shaken the military alliance. (AP Photo/Michel Euler)

Макрон опроверг сообщения об уступках Путину по ракетному мораторию 28.11.2019

Париж "ни в какой мере не принял" предложенный Россией мораторий на размещение РСМД в Европе. Макрон призвал НАТО к диалогу по данному вопросу.
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