Дмитрий Песков

Байден раскритиковал отсутствие Путина и Цзиньпина на COP26

В то время как президент США раскритиковал лидеров РФ и КНР за то, что они не приехали на конференцию ООН по изменению климата в Глазго, премьер Великобритании выразил свое уважение их позиции.