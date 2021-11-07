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Дмитрий Песков

Локдаун добил экономику. Почему грустят генералы. Климатический "Стар Треп" – "Заповедник", выпуск 191, 07.11.21 07.11.2021

Кремль ищет виновного в смерти экономики. Музыкальное путешествие по печальной карьере генералов. Космическая конференция по климатическим проблемам вселенского масштаба. Смотрите в 191-м выпуске "Заповедника"!

Как Байден вспомнил про Путина и тундру, и что ответил Песков (03.11.2021) 03.11.2021

В Глазго с 31 октября по 12 ноября проходит конференция по изменению климата COP26. Президент США Джо Байден в своей речи раскритиковал отсутствие Владимира Путина и Си Цзиньпина на саммите, а также указал на проблемы российского президента с защитой окружающей среды.
Joe Biden zeigt mit dem Finger auf Russland und sagt: Bei Putin brennt die Tundra. Auf der rechten Seite des Bildes stehen Wladimir Putin und sein Pressesprecher Dmitri Peskow in traditionellen Kostümen der nordischen Völker neben einem Zelt und einem Elch und Putin antwortet: Bei Euch selbst brennt die Pampa!. Copyright: Sergey Elkin

За тундру ответишь: как Путин и Песков Байдену пампасы припомнили 03.11.2021

Президент США обвинил Москву в нежелании заниматься защитой климата. В Кремле ответили на критику Джо Байдена. Вот как этот заочный спор увидел карикатурист Сергей Елкин.
Britain's Prime Minister Boris Johnson greets U.S. President Joe Biden during arrivals at the UN Climate Change Conference (COP26) in Glasgow, Scotland, Britain November 1, 2021. Christopher Furlong/Pool via REUTERS

Байден раскритиковал отсутствие Путина и Цзиньпина на COP26 02.11.2021

В то время как президент США раскритиковал лидеров РФ и КНР за то, что они не приехали на конференцию ООН по изменению климата в Глазго, премьер Великобритании выразил свое уважение их позиции.

Офшорный юмор. Вечный Лукашенко. Топовые каналы Ютуба – "Заповедник", выпуск 187, 10.10.21 10.10.2021

Запрещенный юмор из "Архива Пандоры". Триллер о серийном президенте и его подражателе. Видеоблоги политиков о голодовке, топливном кризисе и офшорах. Смотрите в 187-м выпуске "Заповедника"!
Novaya Gazeta editor Dmitry Muratov speaks during an interview with The Associated Press at the Novaya Gazeta newspaper, in Moscow, Russia, Thursday, Oct. 7, 2021. Colleagues of investigative reporter Anna Politkovskaya are sharply criticizing the Russian authorities for failing to track down the mastermind of her killing 15 years ago. Muratov said that the official probe into the killing of investigative reporter Anna Politkovskaya has failed to track down the mastermind and all but fizzled. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko) ( Dmitri Muratow )

В Германии и ЕС поздравили Муратова и Рессу с присуждением Нобелевской премии мира 08.10.2021

Нобелевская премия мира 2021 года является и знаком признания всех журналистов в мире, ежедневно ведущих зачастую опасную борьбу за право всех на получение информации, заявил министр иностранных дел ФРГ.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Eine Gasflamme brennt am 09.05.2016 in Berlin. (zu dpa Studie: Gasversorger geben sinkende Preise nicht vollständig weiter vom 28.12.2016) Foto: Bernd Von Jutrczenka/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Цены на газ в Европе превысили исторический максимум 06.10.2021

Цена ноябрьского фьючерса в Нидерландах превысила 1600, а затем и 1900 долларов за 1000 кубометров. Пресс-секретарь Кремля заявил, что Москва не имеет отношения к росту цен на газ в Европе.
MOSCOW, RUSSIA - (ARCHIVE): A file photo dated on October 2, 2019 shows Kremlin spokesman Dmitry Peskov attending International Russian Energy Week Forum in Moscow, Russia. Kremlin spokesman Dmitry Peskov on Tuesday announced he contracted COVID-19. Sefa Karacan / Anadolu Agency

В Кремле не считают "Досье Пандоры" поводом для проверки 04.10.2021

Данные из журналистского расследования "Досье Пандоры" являются безосновательными утверждениями, заявил пресс-секретарь Путина. То, что "действительно бросается в глаза", - это сведения о США, уверяет Песков.
September 10, 2021, Tambov, Russia: A health worker measures the body temperature of a man before administering a dose of Sputnik V COVID-19 Vaccine at the City Polyclinic 3 in Tambov..Deputy Prime Minister of the Russian government Tatyana Golikova, said that 46,500,000 Russians were vaccinated with one component of the Russian vaccine against a new coronavirus infection, and 39,800,000 people were vaccinated with two components of the vaccine. (Credit Image: © Lev Vlasov/SOPA Images via ZUMA Press Wire

Россия обновила максимумы по заражаемости и смертности от ковида 01.10.2021

В Кремле обеспокоены развитием ситуации с коронавирусом в России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал динамику плохой.
2407980 04/04/2014 The main office building of JSC Gazprom in Moscow. Maksim Blinov/RIA Novosti

Кремль заявил о готовности увеличить поставки газа в Европу 26.09.2021

"Газпром" готов увеличить экспорт газа в западные страны. "Наши потребители в Европе - это наши главные партнеры", - заявил Дмитрий Песков.
6652784 17.09.2021 A woman leaves a polling station in Simferopol, Crimea, Russia. Russia holds legislative elections on 17-19 September 2021. Voters will elect members of the Russian State Duma and heads of nine Russian regions and 39 constituent regions. Konstantin Mihalchevskiy / Sputnik

Кремль выразил недовольство заявлением Турции о нелегитимности выборов в Крыму 21.09.2021

В Москве сожалеют о позиции Турции по Крыму и надеются, что со временем Анкара ее изменит, заявил пресс-секретарь президента РФ.
Russian President Vladimir Putin attends an annual televised phone-in with the country's citizens Direct Line with Vladimir Putin at the Moscow's World Trade Center studio in Moscow on June 30, 2021. (Photo by Sergei SAVOSTYANOV / SPUTNIK / AFP)

Путин сообщил о десятках больных ковидом в его окружении 16.09.2021

В окружении Путина заразились люди, обеспечивающие его безопасность, сообщил пресс-секретарь президента Песков. Сам Путин, по его словам, здоров и работает в обычном режиме.

14.06.2021 A graffiti depicting Alexei Anatolievich Navalny Founder of the Anti-Corruption Foundation, he is known for his opposition to the regime of President Vladimir Putin, in Geneva, Switzerland, Monday, June 14, 2021. The meeting between US President Joe Biden and Russian President Vladimir Putin in Geneva, scheduled for Wednesday, June 16, 2021. (KEYSTONE/Martial Trezzini)

Иск Навального к Пескову о работе с ЦРУ отклонен судом 10.08.2021

Почему суд отклонил иск Навального к Пескову о защите чести, достоинства и деловой репутации, не сообщается. Прошлой осенью пресс-секретарь Путина заявил, что с оппозиционером работают сотрудники ЦРУ.

Воскресный выпуск открыток от наших героев - "Заповедник" в отпуске, вторая неделя 08.08.2021

Сегодня открытки нам прислали Путин, Золотов, Сечин, Байден и другие. "Заповедник" вернется из отпуска 29-го августа в 20:00 мск. Смотрите "Заповедник в отпуске"! Не забывайте лайкать и делиться нашим видео!

Воскресный выпуск открыток от наших героев – "Заповедник" в отпуске, первая неделя 01.08.2021

Сегодня открытки нам прислали Путин, Золотов, Сечин, Байден и другие. "Заповедник" вернется из отпуска 29-го августа.
6555834 25.05.2021 In this handout photo released by Press-service of the Moscow city court, Ivan Safronov, an ex-journalist and an aide to the head of Russia's space agency Roscosmos, detained on suspicion of treason, stands inside a defendants' cage during a hearing at the Moscow city court, Russia. According to the Russian Federal Security Service, Safronov is suspected of handling classified information about Russia's defense sector to a special service of a NATO country. Editorial use only, no archive, no commercial use. Press-service of the Moscow city court

Колонка Ивана Сафронова исчезла с сайта "Ведомостей" 23.07.2021

Заключенный более года назад под стражу по обвинению в госизмене журналист написал о том, как в России ведутся дела о шпионаже. Однако с некоторых пор статья больше не открывается.
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