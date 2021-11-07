Дмитрий Песков

Кремль ищет виновного в смерти экономики. Музыкальное путешествие по печальной карьере генералов. Космическая конференция по климатическим проблемам вселенского масштаба. Смотрите в 191-м выпуске "Заповедника"!
В Глазго с 31 октября по 12 ноября проходит конференция по изменению климата COP26. Президент США Джо Байден в своей речи раскритиковал отсутствие Владимира Путина и Си Цзиньпина на саммите, а также указал на проблемы российского президента с защитой окружающей среды.
Сегодня открытки нам прислали Путин, Золотов, Сечин, Байден и другие. "Заповедник" вернется из отпуска 29-го августа в 20:00 мск. Смотрите "Заповедник в отпуске"! Не забывайте лайкать и делиться нашим видео!