 Дмитрий Медведев предупредил США об опасности экономической войны | Новости из Германии о России | DW | 10.08.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Дмитрий Медведев предупредил США об опасности экономической войны

После заявления США о введении санкций за отравление Скрипалей премьер РФ сообщил о вероятности "экономических, политических и иных" ответных мер.

Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

После заявления США о введении новых санкций против РФ за отравление в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Москва предупредила о возможности начала торговой войны. "Если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет назвать совершенно прямо, это объявление экономической войны", - указал в пятницу, 10 августа, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с сотрудниками Кроноцкого государственного заповедника.

Контекст

По его словам, Москва будет вынуждена реагировать на данные меры "экономическими методами, политическими методами, а в случае необходимости и иными методами". "И наши американские друзья это должны понимать", - добавил Медведев, отвечая на вопрос одного из участников встречи.

Российский премьер признал, что западные санкции так или иначе влияют на экономику страны, в частности, на валютные курсы. Кроме того, Медведев указал, что штрафные и протекционистские меры Вашингтон использует и против других стран, в том числе КНДР. "Это, конечно, не нравится китайцам, это никому не нравится, и наша задача - всем этим мерам противостоять", - отметил российский премьер.

США объявили о новых санкциях

Вечером 8 августа Госдепартамент США объявил о планах ввести новые санкции в отношении России в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери. Первый пакет новых санкций может вступить в силу 22 августа, второй - тремя месяцами позже, если Россия не предоставит гарантии неиспользования химического оружия и не согласится на проверки военных объектов со стороны ООН.

По данным телеканала NBC, ограничения могут затронуть экспорт в Россию товаров, связанных с национальной безопасностью. В частности, речь идет об электронных устройствах двойного назначения и их компонентах, включая те, которые используют в авиационной отрасли.

Смотрите также:

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Как власти России будут реагировать на жалобы в соцсетях

    Кремль намерен мониторить соцсети, чтобы отслеживать жалобы населения и реакцию региональных властей. Как это будет выглядеть, предположил карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Повышение пенсионного возраста: когда карикатуристу не до смеха

    Госдума в первом чтении приняла законопроект правительства о постепенном повышении пенсионного возраста в России. Карикатуристу Сергею Елкину в этой связи явно не до смеха.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Ответ на пенсионную реформу, или Протест вместо дачи

    Госдума намерена уже в июле рассмотреть в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Чем ответят россияне - уедут на дачу или выйдут на улицы? Взгляд Сергея Елкина.

  • Пенсионер приседает с гантелями и говорит: Только бы дожить до пенсии

    Российская политика в карикатурах

    Российским пенсионерам приказано долго жить

    В России повысили пенсионный возраст: до 65 лет для мужчин и 63-х для женщин. Реформа правительства обрадовала не всех. Карикатурист Сергей Елкин о возможной реакции пенсионеров.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Есть ли жизнь после бензина по 100 рублей за литр?

    Цены на бензин в России могут взлететь до 100 руб./литр. Причина - искусственное сдерживание розничных цен, что ведет к разорению независимых АЗС. Сергей Елкин о последствиях для потребителей.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Что осталось за кадром интервью Путина австрийскому журналисту

    Перед визитом в Вену президент РФ дал интервью австрийскому ORF. Ведущий телеканала задал Путину ряд неудобных вопросов о Крыме, MH17, Пригожине и Навальном. Взгляд Сергея Елкина на беседу.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Выборы мэра Москвы: оппозиция без единого кандидата

    Несколько оппозиционных политиков, среди которых Яшин, Гудков и Митрохин, хотят баллотироваться на выборах мэра Москвы. Сергей Елкин о том, почему оппозиция не может договориться.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Как Роскомнадзор пытается угнаться за Telegram

    Роскомнадзор пригрозил Apple за распространение в онлайн-магазине приложения Telegram. Карикатурист Сергей Елкин о том, что рожденный ползать летать не может.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Владимир Путин, или Теория и практика большого рывка

    Новое правительство России, по словам президента Владимира Путина, должно обеспечить рывок в различных сферах жизни. О тяжелой правде этой жизни - карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Правительство Дмитрия Медведева: состав новый - лица старые?

    В ближайшие дни должен определиться новый состав правительства премьера Дмитрия Медведева. Карикатурист Сергей Елкин о том, кто может в нем остаться.

  • Karikatur von Sergey Elkin - Putin eröffnet die umstrittene Krim-Brücke

    Российская политика в карикатурах

    Открытие Крымского моста: сказка для Владимира Путина

    Российский президент открыл скандальный мост, ведущий в аннексированный Россией Крым. Вот как это событие увидел карикатурист Сергей Елкин.

  • Путин положил кнут на конституцию

    Российская политика в карикатурах

    Жесткою рукою, или Инаугурация Путина на фоне протестов

    7 мая Владимир Путин в очередной раз занял пост президента РФ. За 2 дня до этого власти жестко разогнали акции протеста против инаугурации "Он нам не царь". Сергей Елкин о методах правления нового старого президента.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Кому вредят российские контрсанкции?

    Закон о контрсанкциях затронет в первую очередь российский бизнес и россиян. Предложение о запрете Booking.com - только один пример. Сергей Елкин о том, по кому бьют меры Москвы.

  • Карикатура Сергея Елкина на тему свободы печати в России

    Российская политика в карикатурах

    Свобода печати по-русски

    3 мая - Всемирный день свободы печати. Правда, некоторые в России эту свободу понимают по-своему, считает карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина на тему российский антисанкций в отношении США

    Российская политика в карикатурах

    По кому ударит российский ответ на американские санкции

    Госдума рассматривает законопроект о введении ответных санкций в отношении США. Сергей Елкин о том, кого в первую очередь затронут "антисанкции".

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Чем прикрывается Кремль в истории отравления Скрипаля

    Британский премьер Мэй, требуя от Москвы разъяснений в связи с отравлением двойного агента Скрипаля, выдвинула Кремлю ультиматум. Сергей Елкин о спасительной "соломинке" Путина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    "Нафтогаз" и "Газпром": Давид против Голиафа?

    После того, как Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" компенсацию за недопоставку газа, спор между компаниями разгорелся с новой силой. Сергей Елкин увидел это так.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Путин и атомное оружие: когда ракеты служат рупором

    Громкие заявления Владимира Путина об испытаниях Россией новых видов ракетного оружия не остались незамеченными за рубежом. Карикатурист Сергей Елкин о риторике президента РФ.

  • Иностранные СМИ в России как иноагенты

    Российская политика в карикатурах

    Иностранные СМИ в России как "иноагенты"

    Зарубежные СМИ в России могут быть отнесены к категории "иностранных агентов", а свои публикации им придется помечать специальным образом. Так? - спрашивает Сергей Елкин.

    Автор: Сергей Елкин


Смотреть видео 11:19
Now live
11:19 мин

О чем говорили Путин и Трамп в Хельсинки на самом деле - DW Новости

Контекст

Российская политика в карикатурах

Специально для DW карикатурист Сергей Елкин оценивает события в России и за рубежом. (17.05.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Юлия Скрипаль: нам очень повезло, что мы выжили  

Откуда взялся "Новичок": противостояние Запада и России  

О чем говорили Путин и Трамп в Хельсинки на самом деле - DW Новости  

Также по теме

Washington Weißes Haus

Белый дом пояснил смысл санкций в отношении России 02.08.2017

Подписав закон о санкциях в отношении РФ, Трамп послал Кремлю сигнал, что не потерпит вмешательства в выборы, заявили в Белом доме. Теперь президент США считает это вмешательство фактом.

Самые читаемые

Почему испортились отношения Греции и России?  

Комментарий: Референдум о пенсионной реформе, которого не будет  

США объяснили цель введения новых санкций в отношении России  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно