 Директор ″Нафтогаза″: Санкции США могут остановить ″Северный поток-2″ | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 03.08.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Украина

Директор "Нафтогаза": Санкции США могут остановить "Северный поток-2"

Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко рассказал DW о том, как остановить "Северный поток-2", об аресте активов "Газпрома" в ЕС и о миллионных премиях руководству "Нафтогаза".

Юрий Витренко

Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко

25 июля компания Nord Stream 2 начала укладку труб газопровода "Северный поток-2", по которому голубое топливо будет напрямую по дну Балтийского моря доставляться из России в Германию и против которого выступают Украина и ряд стран ЕС. Завершить проект планируется к концу 2019 года. Германия, считающая "Северный поток-2" экономическим проектом, настаивает на том, чтобы после его запуска Украина сохранила за собой роль транзитера российского газа в Европейский Союз. А Киев продолжает надеяться, что "Северный поток-2" удастся остановить.

DW поговорила с коммерческим директором украинской компании "Нафтогаз" Юрием Витренко о том, что может стать преградой на пути газопровода, об аресте активов "Газпрома" в Европе и о премиях, выданных руководству "Нафтогаза" в качестве вознаграждения за победу в Стокгольмском арбитраже и ставших предметом резкой критики в Украине.

Deutsche Welle: Господин Витренко, большинство разрешений, необходимых для строительства "Северного потока-2" в Европе, получены. Значит ли это, что проект уже не остановить?

Юрий Витренко: Нет. Даже если смотреть на Германию, есть газопровод, который продолжает собой "Северный поток-2". Это EUGAL. И на него разрешения еще нет.

- Вы рассчитываете, что его не будет?

- Мы не хотели бы строить предположения по этому поводу, мы просто констатируем факт, что не все разрешения получены.

- Дания пока что также не предоставила разрешения.

- Да, у них есть закон, позволяющий им при вынесении соответствующего решения руководствоваться соображениями национальной безопасности, и этого решения до сих пор нет.

Разгрузка труб для Северного потока-2

Разгрузка труб для "Северного потока-2"

- Но Германия и Швеция уже предоставили аналогичные разрешения.

- Не хотелось бы строить предположений. Это сложный политический вопрос.

- А что еще может остановить строительство "Северного потока-2"?

- Американские санкции или позиция датской стороны. Дания может отсрочить, а в дальнейшем и усложнить ситуацию с "Северным потоком-2". Американские санкции - это важный фактор. Важным фактором является и позиция немецкой стороны, которая в последнее время эволюционирует. И нам кажется, что немецкие политики могут осознать, что этот проект реально опасен как для Германии, так и для всей Европы.

- Что может заставить Германию изменить свою позицию?

- Понимание того, что этот проект фактически приведет к остановке транзита газа по территории Украины. А Ангела Меркель (Angela Merkel) заявляла, что строительство "Северного потока-2" возможно лишь в том случае, если сохранится транзит в ЕС через Украину.

Сейчас мы видим неконструктивную позицию российской стороны на трехсторонних переговорах. Если быть последовательным, то немецкая сторона в этой ситуации должна сказать: "Мы заявляли публично, что нужно найти решение относительно украинского транзита. Его пока нет. До тех пор, пока оно не будет найдено, мы - против "Северного потока-2". Вот на это мы надеемся.

- Но заместитель председателя Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам энергетики Марош Шефчович положительно оценил как саму встречу, так и договоренность встретиться снова.

- Позиция российской стороны состоит в том, что это не переговоры, а трехсторонние консультации. Все, о чем мы договорились, - это трехсторонние консультации, запланированные на сентябрь или октябрь, в ходе которых эксперты соответствующих сторон начнут обговаривать или изучать дополнительные материалы. С этой точки зрения мы не наблюдаем никакого прогресса.

- Насколько, на ваш взгляд, высоки шансы введения американских санкций?

- "Северный поток-2" - это политически мотивированный проект, нацеленный на коррумпирование европейских политиков, на разделение европейских стран, на уничтожение европейского проекта. И то, что мы видим, говорит о том, что американская сторона понимает это. Дальнейшее - просто вопрос того, когда последуют какие-либо действия. Плюс мы также видим инициативу Конгресса США, нацеленную на то, что должны быть введены автоматические санкции против "Северного потока-2". И мы возлагаем на это надежды.

- Когда западные политики говорят, что "Северный поток-2" возможен только при наличии гарантий для Украины, возникает вопрос: какой объем транзита российского газа через Украину достаточен для того, чтобы это соглашение устроило Киев?

Рабочий проверяет показания счетчика на газопроводе

Что произойдет с украинской ГТС после запуска "Северного потока-2"?

- Мы предоставили европейской стороне соответствующую методологию, разработанную с участием международных консультантов в полном соответствии с европейскими правилами и указывающую, как рассчитать необходимую сумму дохода, которую мы должны получить от транспортировки газа, чтобы покрыть связанные с этим расходы.

- Но хотелось бы услышать какие-то конкретные цифры.

- Европейские правила заключаются как раз в том, что оператор просто покрывает свои расходы. Меньше объем, значит больше тариф. Больше объем - меньше тариф. Это не линейная зависимость, но есть заметная зависимость тарифа от объема.

- Какими должны быть объемы при нынешнем тарифе?

- Он будет на 20 процентов ниже предусмотренного текущим контрактом. Тогда тариф будет очень низким. Если загрузка будет ниже, то тариф, соответственно, будет выше.

- Если с российской стороной все же удастся достичь договоренности по транзиту, какими могут быть гарантии того, что соглашение не нарушат?

- Мы говорили об этом с немецкой стороной. Одним из вариантов может быть вхождение в капитал оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины консорциума европейских компаний. Таким образом, они покажут, что уверены в том, что "Газпром" будет следовать своим контрактным обязательствам, иначе они просто потеряют деньги. Это было бы гарантией определенного рода.

- Если транзит все же прекратится, какими будут экономические потери Украины?

- Даже если просто не будет транзита, то потери Украины составят примерно три миллиарда долларов в год. Это около трех процентов от ВВП.

- Обязательство выкупить часть акций нового оператора ГТС является предметом трехсторонних консультаций?

- К сожалению, это еще не было озвучено. Но до этого были соответствующие беседы с европейскими операторами.

Карикатура Сергея Елкина: большая труба Газпрома и маленькая - Нафтогаза

Карикатура Сергея Елкина на тему противостояния "Газпрома" и "Нафтогаза"

- Но для этого надо создать отдельного оператора ГТС?

- Специально, чтобы не возникало никаких спекуляций на эту тему, "Нафтогаз" предложил "Газпрому" прямо в ходе трехсторонних консультаций не только говорить о транзите после 2019 года, но и прямо сейчас изменить действующий транзитный контракт таким образом, чтобы передать права и обязанности по этому контракту отделенному оператору ГТС. "Газпром" отказался, и это засвидетельствовали представители Европейской комиссии. И всем было понятно, что главным препятствием для отделения оператора ГТС является как раз позиция "Газпрома".

- На какой стадии сейчас находится процесс ареста активов "Газпрома" на Западе?

- Активы "Газпрома" арестованы в трех юрисдикциях: Нидерландов, Швейцарии и Англии. Там продолжается процесс. Арест - это первый шаг. Далее продолжаются судебные разбирательства по взысканию активов. Опять же, если дойдет до следующей стадии, активы должны быть реализованы через аукционы. Параллельно идет процесс рассмотрения апелляции в шведском апелляционном суде округа Свеа.

В рамках этого процесса было приостановлено принудительное взыскание на территории Швеции. Хотя технически мы и не начинали принудительное взыскание на территории Швеции, поскольку не обнаружили там каких-то активов "Газпрома", которые представляли бы для нас интерес.

- Но "Нафтогаз" будет бороться за отмену этого решения?

- Да. Мы стремимся к этому. Те же аргументы, которые используются в шведском суде для приостановления взыскания, используются "Газпромом" и в судах других стран. Если шведский апелляционный суд рассмотрит позиции сторон и примет решение не приостанавливать взыскание, это будет достаточно сильным аргументом против соответствующих заявлений со стороны "Газпрома" о том, что принудительное взыскание должно быть приостановлено и в других юрисдикциях.

- Насколько высок шанс, что решение будет положительным, и когда его можно ожидать?

- Шанс очень высок, потому что мы считаем их позицию абсолютно необоснованной. К сентябрю, в принципе, мы ожидаем решения.

- На какие суммы уже были арестованы активы в трех упомянутых вами юрисдикциях?

- Эти суммы значительно превышают те 2,6 миллиарда, которые мы должны получить от "Газпрома".

- Если в судах все будет складываться положительно для "Нафтогаза", когда компания начнет получать живые деньги?

Табличка с названием компании на здании Нафтогаза в Киеве

Бонусы рукодвтсву "Нафтогазу" за победу в Стокгольмском арбитраже вызвали критику в Украине

- "Газпром" демонстрирует, что он не руководствуется коммерческой логикой и не платит в ущерб самому себе. Если так будет продолжаться и дальше, то следующим шагом будет реализация арестованных активов на аукционах. Но это при условии, что "Газпром" соблюдает закон и не оказывает каких-то противоправных действий.

- Вы имеете в виду выведение активов?

- Они уже занимаются выведением активов. Если все завершится уголовными процессами, это может затянуться на еще более длительный промежуток времени.

- В Стокгольме вас ожидает еще несколько судебных разбирательств. Считаете ли вы новые иски "Газпрома" опасными для себя?

- Нет, не считаем. Общие правила арбитража состоят в том, что вы не можете обращаться в арбитраж по тому же поводу, по которому обращались ранее. А они ("Газпром". - Ред.) пытаются с небольшими вариациями судиться по тем же вопросам. Даже с этой точки зрения их иски должны быть отклонены.

- Наблюдательный совет "Нафтогаза" решил выплатить правлению компании премии в 45,6 миллиона долларов за выигрыш в Стокгольмском арбитраже. Эта сумма составила один процент от общего объема - 4,56 миллиарда долларов - выигранных украинской компанией средств в споре с "Газпромом". Решение об одном проценте премии от суммы выигрыша было принято уже после победы или заранее?

- Решения по бонусам принимаются наблюдательным советом с учетом рассмотрения конкретных ситуаций, а не, условно говоря, автоматически. Мы знали, что при выигрыше в Стокгольме этот вопрос будет рассматриваться наблюдательным советом и будет соответствующий бонус. И у нас не было сомнений, что он будет значительным, учитывая такой экстраординарный результат.

- Но вас жестко критикуют за избыточный размер таких премий. Не было ли бы правильнее отказаться от столь больших бонусов?

Контекст

Украинская госкомпания "Нафтогаз Украины" подала иск в Стокгольмский арбитраж. Свои претензии она объясняет тем, что на газовом рынке Европы произошли существенные изменения. (06.07.2018)

Суд оставил в силе свой приказ о временном запрете принудительного ареста активов "Газпрома" в Европе. Доводы "Нафтогаза" при обжаловании приказа признаны несостоятельными, утверждает российский газовый монополист. (28.06.2018)

Сумма премий персоналу компании "Нафтогаз" составит 46 млн долларов, ее предполагается выплатить 41 сотруднику. (08.06.2018)

На наземной стыковочной станции под немецким Любмином в Грайфсвальдском заливе началась укладка первых труб в рамках сооружения спорного газопровода "Северный поток-2". (25.07.2018)

Путин пообещал продлить контракт с Украиной о транзите газа в Европу. На условиях, которые практически обесценивают сделанное им обещание, считает обозреватель немецкой газеты FAZ. (18.07.2018)

- Мы считаем в принципе правильным платить бонусы за результаты. Это важный элемент корпоративной культуры и трансформации украинского общества в современное общество европейского типа, где государство создает возможности для того, чтобы люди могли честно зарабатывать деньги.

Таким образом, мы подаем определенный пример как сотрудникам компании, так и людям вне ее: "Если вы приносите стране определенный результат, рассчитывать на бонус - это правильно". В подобной ситуации просить нас не выплачивать нам бонусы противоречило бы самой сути нашего подхода. В нашей компании бонусы выплачиваются десяткам тысяч человек. Так что, тогда никому их не платить?

- Но этот бонус в 45,6 миллиона долларов получил только 41 человек?

- Это бонус за Стокгольм, но компания платит бонусы и за многие другие достижения. Другое дело, что, к сожалению, только один раз мы выиграли 4,6 миллиарда долларов, но люди, которые сверлят больше или быстрее, или зарабатывают деньги для компании каким-то другим образом, они тоже получают бонусы.

Это общая практика. Логика в том, что, вместо того, чтобы воровать и работать за нерыночную зарплату, мы платим рыночные зарплаты. Но кроме зарплаты за соответствующие достижения ты получаешь бонусы. Это идеологический момент.

Смотрите также:

  • Газовая плита

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Рекорды сибирского голубого топлива

    В 2017 году доля "Газпрома" на газовом рынке Европы впервые достигла почти 35 процентов, второй год подряд оказались рекордными поставки в Германию - крупнейший экспортный рынок российской компании. В 2018-2019 годах она намерена одновременно осуществить два газотранспортных мегапроекта. В то же время растущую конкуренцию голубому топливу из Сибири составляют новые технологии.

  • Инфографика Газопроводные проекты Газпрома в западном направлении

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Главная цель - обойти Украину

    Газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" сооружаются одновременно, оба проекта планируется завершить к концу 2019 года. Именно к этому времени истекает десятилетний российско-украинский договор о транзите газа. Объявленная цель "Газпрома": пустить экспортные потоки в обход Украины. Чем руководствуется компания: коммерческими соображениями или геополитическими установками Кремля?

  • Алексей Миллер, Герхард Шрёдер и Изабель Кошер

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Nord Stream 2: председательствует Шрёдер

    Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (в центре) уже обеспечивал первому газопроводу на Балтике политическую поддержку в Европе, теперь он председательствует и в швейцарской компании Nord Stream 2, прокладывающей "Северный поток-2". На снимке он в Париже рядом с Алексеем Миллером, главой "Газпрома", и Изабель Кошер, гендиректором французской компании Engie, присоединившейся к проекту.

  • Карта EUGAL - сухопутное продолжение Северного потока-2

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    "Северному потоку-2" нужен EUGAL

    "Северный поток-2" у всех на слуху, про EUGAL мало кто слышал. Однако без этого сухопутного отвода новый газопровод на Балтике не имеет смысла, ведь его конечная точка - побережье Германии. Отсюда российский газ еще надо будет доставлять потребителям в разных странах ЕС. За прокладку двух мощных труб до Чехии отвечает компания Gascade, совместное предприятие немецкой Wintershall и "Газпрома".

  • Карикатура Сергея Ёлкина Путин в Греции

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Где греческая труба?

    Первая нитка "Турецкого потока" предназначена для снабжения западной части Турции, куда российский газ сейчас поступает транзитом через Украину. Вторую нитку планировалось дотянуть до границы с Грецией, а оттуда проложить новый газопровод в сторону Италии. Президент России Владимир Путин лоббировал этот проект в Афинах в мае 2016 года, но он застопорился.

  • Подписание договора о Трансадриатическом газопроводе (TAP) в Баку в декабре 2013 года

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    TAP: конкурент на южном маршруте

    Конкурировать с "Газпромом" на важном для него итальянском рынке с 2020 года будет голубое топливо из азербайджанского месторождения "Шах Дениз-2". Согласно международному соглашению, подписанному в Баку в декабре 2013 года, газ, пройдя по Турции, будет поступать в Трансадриатический газопровод (TAP), который сейчас прокладывается через Грецию, Албанию и по дну Адриатического моря в Италию.

  • Плавучий терминал регазификации СПГ в Литве

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Сжиженный газ сдерживает цены

    В разных странах ЕС "Газпрому" все чаще приходится теперь конкурировать с поставщиками сжиженного природного газа. Например, в Литве, где плавучий терминал регазификации СПГ заработал в декабре 2014 года. Топливо, поступающее по морю с других континентов, чаще всего дороже трубопроводного газа из России, а потому вряд ли серьезно его потеснит. Однако наличие такой альтернативы сдерживает цены.

  • Газовая турбина Siemens

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Нет спроса на газовые турбины

    В европейской и особенно немецкой электроэнергетике все более серьезную конкуренцию газу составляют ветер, солнце и биомасса. Бум возобновляемой энергетики привел к тому, что в Евросоюзе почти перестали строить новые газовые электростанции. Резкое падение спроса на турбины для них вынудили компании Siemens и General Electric объявить в конце 2017 года о радикальном сокращении производства.

  • Тепловой насос и солнечные коллекторы на крыше дома в земле Баден-Вюртемберг

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Топить можно и электричеством

    Природный газ остается в Европе важнейшим источником тепла, но и на этом рынке новые технологии представляют все более серьезную конкуренцию продукции "Газпрома". В Германии и Швейцарии, к примеру, в новых домах все чаще устанавливают не газовое отопление, а тепловые насосы, преобразующие холод в тепло с помощью электроэнергии. А для обогрева воды все чаще используют солнечную энергию.

  • Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шевчович и комиссар ЕС по энергетике Мигель Ариас Каньете

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Курс на защиту климата

    Перспективы газа и тем самым "Газпрома" на европейском рынке во многом зависят от того, насколько решительно Евросоюз будет бороться против глобального потепления, стимулируя возобновляемую энергетику и энергосбережение. Соответствующие планы до 2030 года разрабатывают заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шевчович и комиссар ЕС по энергетике Мигель Ариас Каньете.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 02:03
Now live
02:03 мин

Как готовят прокладку "Северного потока-2"

Контекст

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

В 2018-2019 годах на газовом рынке Европы произойдут серьезные изменения. Они будут связаны с новыми газопроводами и новыми технологиями. Конкретные примеры - в галерее DW. (26.02.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как готовят прокладку "Северного потока-2"  

Процесс пошел? - в Германии начали укладку труб для спорного трубопровода "Северный поток-2" – DW Новости  

Почему США могут перекрыть "Северный поток" немецкому бизнесу – DW Новости  

Меркель и Путин: особые отношения двух политиков?  

Также по теме

Russland Moskau - Gazprom

Шведский суд запретил "Нафтогазу" добиваться ареста активов "Газпрома" в Европе 14.06.2018

Суд ввел временный запрет на арест активов "Газпрома" до рассмотрения по существу жалобы концерна на решение Стокгольмского арбитража. В "Нафтогазе" рассчитывают добиться отмены этого запрета.

Gazprom Sitz in Moskau

Шведский суд оставил в силе временный запрет взыскания средств с "Газпрома" 28.06.2018

Суд оставил в силе свой приказ о временном запрете принудительного ареста активов "Газпрома" в Европе. Доводы "Нафтогаза" при обжаловании приказа признаны несостоятельными, утверждает российский газовый монополист.

Самые читаемые сегодня

Комментарий: "Неблагодарные" армяне рассердили Путина  

Украина возмущена заявлением премьер-министра Венгрии  

От Украины до Сирии: какие санкции США ввели в отношении России  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно