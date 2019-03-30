 Дикие немецкие попугаи радуются весне (фото) | Кадр дня | DW | 31.03.2019

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Кадр за кадром

Дикие немецкие попугаи радуются весне (фото)

В немецких городах этим экзотическим птицам круглый год готов и стол, и дом, но весна особенно богата разными лакомствами.

Висбаден

Висбаден • Таких зеленых попугаев можно увидеть в парках и на деревьях во многих местах в Германии - например, в Кельне или Дюссельдорфе. О том, как они здесь появились и живут в городских немецких джунглях, мы уже рассказывали подробно. В свою очередь, эта фотография была сделана в конце нынешнего марта в столице федеральной земли Гессен - Висбадене.

Весной немецкие попугаи предпочитают лакомиться готовыми вот-вот распуститься сочными почками, а также сладкими соцветиями. Особую любовь в это время года они испытывают к цветущим каштанам, но их черед пока еще не пришел.

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    Автор: Максим Нелюбин


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