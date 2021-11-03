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Джордж Сорос

Джордж Сорос - американский трейдер, финансист, инвестор, меценат и лоббист.

Джордж Сорос - американский предприниматель и меценат венгерского происхождения (Дьёрдь Шорош - György Soros). Сорос (настоящая фамилия - Шварц) родился 12 августа 1930 года в Будапеште в семье адвоката. В 1947 году переехал в Великобританию, где окончил Лондонскую школу экономики и политических наук. С 1956 года живет в США. Джордж Сорос - учредитель благотворительного фонда (Фонд Сороса), отделения которого работают во многих странах.

14.10.2020, Kirgistan, Bishkek: Die Demonstranten schwenken der kirgisischen Fahnen, während sie auf die Rede des kirgisischen Premierministers Schaparow vor dem Regierungsgebäude warten. In Kirgistan ist nach massiven Protesten der Oppositionelle Schaparow vom Parlament als neuer Regierungschef bestätigt worden. Foto: Vladimir Voronin/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Кыргызстан: хрупкая демократия в Центральной Азии - репортаж DW 03.11.2021

Китай на востоке, Россия на севере, Афганистан на юге: в этой геополитической обстановке Кыргызстан пытается строить демократическое общество. Этот путь дается стране нелегко. Репортаж Марселя Фюрстенау.

Скандал с высылкой дипломатов - отвлекающий маневр Эрдогана? (25.10.2021) 25.10.2021

По мнению экспертов, намерение объявить десять дипломатов персонами нон-грата свидетельствует о серьезных проблемах, с которыми столнкулся турецкий президент. У Эрдогана стремительно падает рейтинг на фоне растущих экономических проблем. И он ищет козла отпущения.

24.11.2018 November 24, 2018 - Budapest, Hungary - A student and hungarian citizens are holding placards during the protest..December 1st would be the deadline, on which the Hungarian government should sign the agreement allowing the Central European University (CEU) to stay in Hungary, the Billionaire George Soros and one of the founders of the Central European University met with the Austrian Chancellor, Sebastian Kurz to discuss conditions to move parts of Central European University to the Austrian capital from Budapest. Budapest Poland PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAs197 20181124_zaa_s197_124 Copyright: xOmarxMarquesx

Венгерский закон о вузах признан противоречащим законодательству ЕС 06.10.2020

Венгерский закон, ограничивающий деятельность иностранных университетов, нарушает европейское законодательство и является дискриминирующим. Такое решение принял суд ЕС в Люксембурге.
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Немецкий профессор: Теории заговора сейчас направлены против элит 20.05.2020

Во время пандемии коронавируса стремительно распространяются разного рода теории заговора. Немецкий профессор Михаэль Буттер объяснил DW, почему они так популярны, и какие из них опасны.
May 9, 2020, Munich, Bavaria, Germany: Despite ongoing relaxing measures, a Ã¢â¬ÅQuerfrontÃ¢â¬Â (cross-front) mixture of 3,000 conspiracy theorists, QAnon followers, right-extremists, AfD figures, neonazis, hooligans, and Widerstand2020 assembled for a third weekend in MunichÃ¢â¬â¢s city center, primarily at Marienplatz, to demonstrate for restoration of the Grundgesetz amid the Coronavirus crisis. Such demos and daily mini-demos with an overwhelming 2015-2016 Pegida quality are being staged throughout Germany, with two attacks on journalists for ARD and ZDF having taken place. Internally, members of the official Munich chat group have been planning attacks on journalists for the past week, with many of the more active members coming from right-extremist and neonazi circles and designating all journalists as Ã¢â¬ÅantifaÃ¢â¬Â. The posting of right-wing and Reichsbuerger memes is also commonplace, with acceptance from the administrator. (Credit Image: Â© Sachelle Babbar/ZUMA Wire |

Комментарий: В период пандемии коронавируса теории заговора - на подъеме 15.05.2020

Над теориями заговора можно было бы смеяться, если бы они оставались уделом маргиналов. Когда их обсуждают в обществе, они могут стать опасными, пишет Александер Гёрлах в комментарии для DW.
31.10.2018 *** A journalist stands in front of a poster featuring jailed businessman and philanthropist Osman Kavala during a press conference of his lawyers on October 31, 2018. - Osman Kavala was arrested a year ago by Turkish authorities and has still to be charged with an offence. (Photo by OZAN KOSE / AFP) (Photo credit should read OZAN KOSE/AFP/Getty Images)

Турецкий суд оправдал обвиняемых по делу о протестах 2013 года 18.02.2020

Среди девяти оправданных гражданских активистов турецкий бизнесмен и меценат Осман Кавала, единственный из 16 обвиняемых, кого не отпускали из-под стражи. Он провел в тюрьме больше двух лет.
18.05.2018 *** In this photo taken on Thursday, May 18, 2017, Russian opposition leader Alexei Navalny, center, and his team, stand from left: Navalny's spokeswoman Kira Yarmysh, live broadcast director Alexei Yakovlev, live broadcast director Artem Guryev, employee of Navalny's Foundation for Fighting Corruption Ilya Pakhomov, and chief of Navally's video operations Oksana Baulina, pose for a picture at the office of the Foundation for Fighting Corruption in Moscow, Russia.Blacklisted by state-owned media, Navalny is tapping into the resources of YouTube. The broadcasts have become a key piece of Navalny’s strategy to galvanize opposition to President Vladimir Putin and the upper echelons of power that he says are awash in corruption. The videos regularly attract more than a million views and contribute to the opposition’s resurgence after years of being marginalized and riddled by internal disputes. (AP Photo/Pavel Golovkin) |

Комментарий: НКО как "любимый враг" 24.12.2019

Как развивались некоммерческие организации в Восточной Европе после краха коммунистических режимов и за что их так невзлюбили популисты - объясняет профессор культурной антропологии Ивайло Дичев.

Refugees from the Middle East are silhouetted against the setting sun as they walk on railway tracks from Serbia, in Roszke, Hungary, Sunday, Aug. 30, 2015. Migrants fearful of death at sea in overcrowded and flimsy boats have increasingly turned to using a land route to Europe through the Western Balkans. (AP Photo/Darko Bandic) |

Суд обязал власти Венгрии извиниться за фейки о беженцах 21.11.2019

Власти Венгрии должны, по решению суда, извиниться перед правозащитниками за фейки о "плане Сороса" по наводнению беженцами Европы. Ранее в изготовлении фейков их обвиняла Еврокомиссия.
A government billboard is seen in Budapest, Hungary, February 14, 2018. A billboard reads: 'Soros wants to transplant millions from Africa and the Middle East'. REUTERS/Bernadett Szabo

Еврокомиссия подала в суд на Венгрию за закон "Стоп Сорос" 25.07.2019

Иск против Венгрии в Европейский суд является следующим шагом Еврокомиссии в процедуре проверки нарушения условий европейского договора. Будапешту грозят серьезные финансовые санкции.
In Erewan protestieren Aktivisten gegen den neuen Ministerpräsidenten Nikol Paschinjan und den amerikanischen Investor Georg Soros.

В Армении задержано около 30 участников акций против Пашиняна 01.06.2019

Протесты были организованы общественной организацией "Адеквад". Акция была приурочена к дню рождения премьера Пашиняна и носила название "Рождение лжи".
Hungarian Prime Minister and Chairman of FIDESZ party Viktor Orban delivers his state of the nation speech in front of his party members and sympathizers at Varkert Bazar cultural center in Budapest on February 10, 2019. (Photo by ATTILA KISBENEDEK / AFP) (Photo credit should read ATTILA KISBENEDEK/AFP/Getty Images)

В ЕНП приостановили членство партии венгерского премьера Орбана 20.03.2019

190 членов крупнейшей политической партии Европарламента поддержали приостановку членства венгерской ФИДЕС. Ее исключение по-прежнему возможно, заявил кандидат от ЕНП на выборах в Европарламент Манфред Вебер.
Hungarian Prime Minister Viktor Orban reacts during Hungary's National Day celebrations, which also commemorates the 1848 Hungarian Revolution against the Habsburg monarchy, in Budapest, Hungary, March 15, 2019. REUTERS/Lisi Niesner

Премьер Венгрии выдвинул условия для сохранения своей партии в ЕНП 17.03.2019

ФИДЕС останется в составе крупнейшей политической партии Европарламента, пока ЕНП не станет полностью поддерживать сторонников миграции в ЕС, заявил глава канцелярии Виктора Орбана.
Chinese President Xi Jinping and Premier Li Keqiang attend an event marking the 40th anniversary of China's reform and opening up at the Great Hall of the People in Beijing, China December 18, 2018. REUTERS/Jason Lee

Почему либеральный Запад именно сейчас осознал опасность Китая? 31.01.2019

Поддержка европейцами торговой войны Трампа против КНР и давление на компанию Huawei - последствия резкого изменения отношения к китайскому лидеру Си Цзиньпину и его политике.
23.01.2019 *** German Chancellor Angela Merkel speaks during the World Economic Forum (WEF) annual meeting in Davos, Switzerland, January 23, 2019. REUTERS/Arnd Wiegmann

Итоги экономического форума в Давосе (25.01.2019) 25.01.2019

Всемирный экономический форум, проходивший под девизом глобализации, завершился в Давосе. Но многие вопросы, которые на нем обсуждались, так и остались открытыми.

08.06.2017 +++ BERLIN, GERMANY - JUNE 08: Financier and philanthropist George Soros attends the official opening of the European Roma Institute for Arts and Culture (ERIAC) at the German Foreign Ministry on June 8, 2017 in Berlin, Germany. The Institute, which is an initiative of the European Council, the Open Society Fund and the Alliance for the European Roma Institute for Arts and Culture, will have an administrative office in Berlin, gallery space in Venice and a liaison office in Brussels. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

Джордж Сорос в Давосе предостерег от китайских технологий 25.01.2019

Высокие технологии в руках авторитарных властей таят опасность тотального контроля и угрозу информационной безопасности во всем мире.
A placard depicting Hungarian Prime Minister Viktor Orban is pictured during a protest against a proposed new labor law, billed as the slave law in Budapest, Hungary, December 16, 2018. REUTERS/Leonhard Foeger

Комментарий: Протесты в Венгрии - предчувствие конца премьерства Орбана 19.12.2018

Так называемый "закон о рабстве" заставил выйти на улицу тысячи венгров. Однако наибольшие опасения вызывает то, как на протесты реагирует официальный Будапешт, считает Кено Ферзек.
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