Джордж Сорос - американский трейдер, финансист, инвестор, меценат и лоббист.

Джордж Сорос - американский предприниматель и меценат венгерского происхождения (Дьёрдь Шорош - György Soros). Сорос (настоящая фамилия - Шварц) родился 12 августа 1930 года в Будапеште в семье адвоката. В 1947 году переехал в Великобританию, где окончил Лондонскую школу экономики и политических наук. С 1956 года живет в США. Джордж Сорос - учредитель благотворительного фонда (Фонд Сороса), отделения которого работают во многих странах.