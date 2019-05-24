 Джонсон сменил Мэй на посту главы Консервативной партии Великобритании | Новости из Германии о Европе | DW | 23.07.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Джонсон сменил Мэй на посту главы Консервативной партии Великобритании

Консервативная партия выбрала Джонсона своим лидером. Глава правящей партии Великобритании традиционно становится премьер-министром.

Борис Джонсон на Даунинг-стрит 10 (фото из архива)

Борис Джонсон на Даунинг-стрит 10 (фото из архива)

Бывший глава британского МИДа Борис Джонсон во вторник, 23 июля, сменил Терезу Мэй на посту главы Консервативной партии Великобритании. Такое решение около 160 тысяч рядовых членов  партии приняли в ходе голосования.

Глава правящей британской партии традиционно становится премьер-министром. Нынешняя глава правительства Тереза Мэй официально покинет свой пост 24 июля, вручив королеве Елизавете II заявление о своей отставке. В тот же день монарх назначит нового премьера и поручит ему сформировать правительство. 

Ряд министров готовы уволиться

Борис Джонсон является убежденным сторонником выхода Великобритании из состава Евросоюза ("Брекзита") - в том числе без заключения соглашения с Брюсселем. Накануне выборов нового британского премьера первый заместитель министра иностранных дел королевства Алан Дункан подал в отставку. Он неоднократно выступал с критикой в адрес Джонсона.

Днем ранее министр юстиции Великобритании Дэвид Гок объявил, что покинет свой пост, если Джонсон возглавит правительство. Свою позицию он объяснил невозможностью работать с премьером, выступающим за выход Великобритании из состава Евросоюза любой ценой. Еще несколько британских министров также выразили готовность уйти в отставку в случае победы Джонсона, в том числе министр финансов Филип Хаммонд, министр по делам бизнеса Грег Кларк и министр по вопросам международного развития Рори Стюарт.

Контекст

Евросоюз согласился на просьбу Великобритании отложить "Брекзит". На саммите ЕС Лондону предложили два сценария отсрочки. DW объясняет, что они означают. (22.03.2019)

Британцы ищут выход из хаоса, который сами и создали. В британской политике, кроме повторения ситуации, ничего не происходит. Но злорадствовать слишком рано, считает Бернд Ригерт. (15.03.2019)

Причина ухода Терезы Мэй - разногласия с парламентом по плану "Брекзита"

В конце мая Тереза Мэй объявила о своем уходе с поста главы Консервативной партии. В качестве причины она назвала неразрешимые разногласия с парламентом по планам выхода королевства из состава Евросоюза. Ранее Палата общин британского парламента трижды отклоняла соглашение о "Брекзите", ставшее результатом переговоров Мэй с Брюсселем. На встрече с королевой Мэй сообщила, что покинет пост премьер-министра, как только будет избран ее преемник.

Первоначально Великобритания планировала выйти из состава Евросоюза 29 марта, но к этому сроку так и не определилась с планом "Брекзита". В апреле 27 стран-членов ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе договорились предоставить Лондону отсрочку до 31 октября.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Тереза Мэй

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Мэй пережила второй вотум недоверия

    После провала голосования в британском парламенте по соглашению о выходе Великобритании из ЕС депутаты провели голосование по вотуму недоверия правительству Терезе Мэй. Премьер-министр одержала победу благодаря поддержке депутатов-консерваторов и союзников из Демократической юнионистской партии.

  • Дебаты в британском паламенте о плане выхода Великобритании из ЕС

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Cокрушительное поражение плана "Брексит" в британском парламенте

    Нижняя палата британского парламента 15 января отклонила соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. Против документа высказались 432 депутата, 202 поддержали его. Для принятия соглашения было необходимо не менее 320 голосов. В течение трех дней Лондон должен представить альтернативный план "Брекзита".

  • Тереза Мэй в британском парламенте

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Консерваторы не смогли вынести вотум недоверия Терезе Мэй

    Ряд депутатов британского парламента от Консервативной партии инициировали голосование своей фракции о вотуме недоверия премьер-министру Терезе Мэй. Причиной стал согласованный Мэй с ЕС план "Брекзита", невыгодный, по мнению консерваторов, для Великобритании. Мэй сохранила пост премьера и перенесла голосование в парламенте по "Брекзиту", ранее намеченное на 11 декабря, на середину января.

  • Тереза Мэй и Жан-Клод Юнкер на внеочередном саммите в Брюсселе

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Брюссель и Лондон договорились о выходе Великобритании из ЕС

    25 ноября на внеочередном саммите в Брюсселе главы государств и правительств 27 стран Евросоюза одобрили соглашение с Великобританией о "Брекзите".585-страничный договор о выходе Великобритании из Евросоюза поддержали лидеры всех европейских стран. Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер охарактеризовал сделку как "лучшую из возможных" и назвал ее справедливым компромиссом".

  • Тереза Мэй

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Мэй за мягкий вариант "Брекзит"

    Тереза Мэй, которая заняла пост премьера Великобритании после отставки Дэвида Кэмерона, выступавшего против выхода страны из ЕС, поддерживает модель мягкого Brexit. В частности, после того, как 6 июля 2018 года правительство согласовало коллективную позицию, Мэй объявила, что Великобритания выступает за создание зоны свободной торговли с ЕС после "Брекзита".

  • Борис Джонсон

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Несогласные ушли в отставку

    Вначале в отставку ушел Дэвид Дэвис - министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС. Затем - министр иностранных дел, сторонник "Брекзита" Борис Джонсон. Они свели на нет попытку премьера Терезы Мэй сплотить свой кабинет, чтобы осуществить мягкий вариант выхода из ЕС. В свою очередь, Джонсон заявил, что реализация "Брекзита" требует от премьера-министра более жесткой позиции по отношению к ЕC.

  • Бывший и нынешний главы МИД Великобритании

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    МИД возглавил противник Brexit

    На должности главы внешнеполитического ведомства Великобритании Бориса Джонсона сменил Джереми Хант, ранее занимавший пост министра здравоохранения и социальных дел страны. В отличие от Джонсона, выступавшего за полный "развод" с Евросоюзом, Хант ранее был известен как противник выхода страны из ЕС. На смену Дэвису,также ушедшему в отставку, пришел Доминик Рааб.

  • Флаг ЕС

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Что такое мягкий "Брекзит"

    Мягкий вариант "Брекзит" декларирует отсутствие проверок на границе между Ирландией и Северной Ирландией. Предполагается также, что ЕС и Великобритания разработают "совместную институциональную базу" для последовательной трактовки правовых соглашений между ними. Наконец, кабинет Мэй одобрил принцип, позволяющий избежать таможенных проверок после 29 марта 2019 года - вступления в силу "Брекзит".

  • Тереза Мэй и Дональд Туск

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    В Брюсселе приветствуют решение Лондона

    Глава делегации ЕС на переговорах по "Брекзит" Мишель Барнье в Twitter уже приветствовал достигнутые правительством Великобритании договоренности, но добавил: "Мы оценим эти предложения и посмотрим, насколько они применимы на практике и реалистичны". В Брюсселе ждали, что Лондон озвучит конкретные предложения на недавнем саммите ЕС, однако этого не произошло.

  • бюллетень для голосования

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Историческое решение

    Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. 51,9 процента голосовавших сделали выбор в пользу "Брекзит". В референдуме приняли участие свыше 33,5 млн британцев, явка составила 72,1 процента. Прежде ни одно государство не покидало ЕС, учрежденный в 1992 году.

  • флаги Великобритании, Шотландии и ЕС

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Как в Великобритании голосовали по вопросу "Брекзит"

    Соединенное Королевство состоит из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Исход голосования в них оказался неоднородным. Если в Англии (53,4%) и Уэльсе (52,5%) проголосовали за выход из ЕС, то в Шотландии и Северной Ирландии большинство было за сохранение членства Великобритании в Евросоюзе - так высказались соответственно 55,8% и 62% местного населения.

  • демонстранты в Лондоне против Brexit

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Столичный взгляд

    Большой Лондон стал единственным из девяти регионов Англии, проголосовавшим за сохранение членства Великобритании в ЕС. 59,9 процента участников референдума здесь выступили за то, чтобы Великобритания осталась частью Евросоюза.

  • итоги референдума по возрастным группам

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Молодые британцы против "Брекзит"

    75% британцев в возрасте от 18 до 24 лет, участвовавших в референдуме, проголосовали против выхода страны из ЕС. Зато 61% избирателей старше 65 лет высказался за "Брекзит". В возрастной группе от 25 до 49 лет сторонников сохранения членства в ЕС было 56%, а тот же процент британцев в возрасте от 50 до 64 лет, наоборот, проголосовал за "Брекзит".

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


Смотреть видео 02:02

Хаос вокруг "Брекзита" и слухи об отставке Терезы Мэй

Контекст

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

Депутаты британского парламента провалили голосование по плану "Брекзит", согласованному правительством страны с Брюсселем. Великобритания охвачена тяжелейшим политическим кризисом. (10.07.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

"Надувной" Трамп и протесты: как проходит визит президента США в Лондон  

Хаос вокруг "Брекзита" и слухи об отставке Терезы Мэй  

Борис Джонсон в "Немцова.Интервью": За отравление Скрипаля ответственен Путин, а не Россия  

Также по теме

Theresa May London Statement

Как "Брекзит" вознес и отправил в отставку Терезу Мэй 24.05.2019

Из-за противоречий с парламентом по планам "Брекзита" Тереза Мэй покинула пост главы Консервативной партии и объявила о скором уходе с поста премьер-министра. DW о политическом пути Мэй.

England Parteitag der Konservativen in Birmingham

За пост британского премьера будут бороться 10 человек 10.06.2019

Больше всего шансов занять пост главы британских консерваторов - у экс-министра иностранных дел Бориса Джонсона. Его планы по "Брекзиту" вызвали резкую критику в Брюсселе.

Großbritannien US-Präsident Donald Trump & Theresa May, Premierministerin

Трамп назвал своих фаворитов на пост нового премьера Великобритании 04.06.2019

Президент США Трамп заявил во время визита в Лондон, что бывший и нынешний главы британского МИД - Борис Джонсон и Джереми Хант - смогли бы "очень хорошо работать" на посту премьер-министра Соединенного Королевства.

Реклама

Самые читаемые

Вакарчук предлагает закон о сосуществовании с Россией  

Результаты парламентских выборов в Украине: что нужно знать  

Круизный лайнер спас 111 мигрантов в Средиземном море  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно