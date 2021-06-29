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Джихад

Trauerkerzen und Blumen liegen vor einem Kaufhaus in der Innenstadt, in dem ein Mann Menschen mit einem Messer attackiert hatte. Bei dem Angriff am 25.06.2021 hatte ein Somalier drei Frauen in einem Kaufhaus getötet. Auf der Straße und in einer nahen Bank verletzte er danach laut Polizei sechs Menschen schwer und einen leicht.

Следствие видит исламистский мотив ножевого нападения в Вюрцбурге 29.06.2021

Находясь в больнице после задержания, сомалиец, совершивший нападение в Вюрцбурге, назвал свой поступок "джихадом".
Streaks of light are seen from Ashkelon as Israel's Iron Dome anti-missile system intercepts rockets launched from the Gaza Strip towards Israel, May 15, 2021. REUTERS/Amir Cohen

Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня 20.05.2021

Правительство Израиля единогласно одобрило остановку боевых действий в Газе. Группировки ХАМАС и "Исламский джихад" также прекратили огонь. Боевые действия остановлены с 2 часов ночи местного времени.
06.03.2020 *** Foreign security personnel and Afghan police arrive at the site of an attack in Kabul, Afghanistan, Friday, March 6, 2020. Gunmen in Afghanistan's capital of Kabul attacked a remembrance ceremony for a minority Shiite leader on Friday, wounding more than a dozen of people, officials said. (AP Photo/Rahmat Gul) |

В Кабуле в результате нападения погибли 27 мирных жителей 06.03.2020

Нападению в Кабуле подверглись участники траурной церемонии, на которой присутствовали и представители афганского правительства. Талибы утверждают, что не имеют никакого отношения к атаке.
Iron Dome anti-missile system fires interception missiles as rockets are launched from Gaza towards Israel, as seen from the city of Ashkelon, Israel, February 23, 2020. REUTERS/Amir Cohen

ВВС Израиля нанесли удары по целям джихадистов в секторе Газа и в Сирии 24.02.2020

Палестинская сторона сообщает о четырех раненых. В Сирии удары пришлись по позициям радикальной группировки "Исламский джихад" южнее Дамаска. Ранее радикалы обстреляли Израиль.
January 29, 2020: Aleppo, Syria. 29 January 2019. Fighters of Hayat Tahrir al-Sham dig tunnels and build trenches with the assistance of a few civilians in the western Aleppo countryside, as they prepare for possible attacks by the Syrian government forces and their Russian ally. The Syrian army is undertaking a military operation to recapture rebel-held areas in the Idlib and Aleppo provinces in northern Syria. Syrian government forces have particularly intensified their military offensive in the western Aleppo countryside since early last week (Credit Image: Â© Juma Mohammad/IMAGESLIVE via ZUMA Wire |

В сирийском Идлибе воюют более 60 исламистов из Германии 09.02.2020

Боевики, приехавшие в Сирию из Германии, пропагандируют джихад в онлайн-чатах и собирают пожертвования в Европе.
German Defense Minister Annegret Kramp-Karrenbauer and British Defence Secretary Ben Wallace speak to the media after their meeting at Horse Guards in London, Thursday, Jan. 16, 2020. (AP Photo/Matt Dunham) |

Министр обороны ФРГ считает отношения Берлина с Лондоном прекрасными 16.01.2020

Прекрасные отношения с Великобританией сохранятся и после "Брекзита", надеется Аннегрет Крамп-Карренбауэр. В настоящее время между ФРГ, Францией и Британией нет единодушия по атомной сделке с Ираном.
Rockets are fired from the Gaza Strip toward Israel on November 13, 2019. - Exchanges of fire triggered by Israel's targeted killing of a top militant in Gaza raged for a second day today and showed little sign of easing as the Palestinian death toll surged to 23. (Photo by Anas BABA / AFP) (Photo by ANAS BABA/AFP via Getty Images)

ВВС Израиля наносят ответные авиаудары по сектору Газа 15.11.2019

Согласованное ранее перемирие между "Исламским джихадом" и Израилем было нарушено менее чем через сутки. Ранее погибли свыше 30 палестинцев.
GAZA CITY, GAZA - NOVEMBER 12: Rockets are being fired from Gaza city towards Israel's Sderot and Ashkelon on November 12, 2019. The Israeli army carried out an airstrike, killing Bahaa Abu Al-Atta, a commander in the Al-Quds Brigades, the armed wing of Gaza-based resistance faction Islamic Jihad, and rockets were fired into southern Israel in response to the killing. Schools were reported suspended in many regions including Tel Aviv. Ashraf Amra / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

В секторе Газа вступило в действие перемирие с Израилем 14.11.2019

"Исламский джихад" сообщил, что Израиль согласился прекратить целевые убийства. В то же время Израиль заявил, что тактика целевых убийств доказала свою эффективность и будет продолжена.
A Palestinian woman inspects a house destroyed in an Israeli air strike in the southern Gaza Strip November 13, 2019. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Жертвами авиаударов Израиля в Газе стали 12 палестинцев 13.11.2019

Ударам подверглись объекты экстремистской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Среди погибших - боевики и мирные жители.
GAZA CITY, GAZA - NOVEMBER 12: Smoke rises after Israeli warplanes hit a building at Israel-Gaza border near Shuja'iyya neighbourhood of Gaza City, Gaza on November 12, 2019. Israeli forces announce that it was targeted a building of Baha Abu al-Ata, one of the commanders of the Jerusalem Seriyya, the military wing of the Islamic Jihad. Ahsraf Amra / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Израиль ликвидировал одного из лидеров "Исламского джихада" 12.11.2019

Баха Абу аль-Атта убит в результате прицельного удара в секторе Газа. Палестинская радикальная группировка подтвердила сообщение о ликвидации одного из ее лидеров.

Foreign women stand in queue in al-Hol camp, which houses relatives of Islamic State (IS) group members, in al-Hasakeh governorate in northeastern Syria on March 28, 2019. (Photo by Delil SOULEIMAN / AFP) (Photo credit should read DELIL SOULEIMAN/AFP/Getty Images)

Европол сообщил об активном привлечении женщин в боевые ряды ИГ 14.06.2019

Из-за потерь в Сирии джихадисты все активнее вербуют в боевые ряды женщин, сообщает Европол. Это, однако, не изменило идеологии ИГ, согласно которой главный удел женщины - рожать детей и воспитывать их в духе джихада.
Ein deutscher Reisepass der Europäischen Gemeinschaft liegt auf einer Weltkarte. Aufnahme vom 06.06.2007. Foto: Robert B. Fishman +++(c) dpa - Report+++ Copyright: picture-alliance/dpa/R. B. Fishman

В каких случаях можно утратить гражданство Германии? 05.03.2019

Немец с двумя гражданствами может лишиться немецкого не только за джихад на стороне ИГ. В будущем причиной может стать и участие в боевых действиях на стороне сепаратистов в Донбассе.
October 27, 2018 - Gaza Strip, Palestinian Territory, Gaza - A fireball seen in Gaza city created by the Israeli airstrike..The Israeli military has carried out multiple airstrikes in Gaza city in the early hours, the target and objective is unknown |

Палестинские джихадисты прекращают обстрел Израиля 27.10.2018

После обстрела израильской территории группировка "Палестинский исламский джихад" заявила о прекращении огня. Ранее Израиль нанес по сектору Газа 88 ответных ударов.
30.05.2018 May 30, 2018 - Gaza City, Gaza Strip, Palestinian Territory - A picture taken from Gaza City on May 30, 2018, shows a fire and smoke billowing in the background following an Israeli air strike on the Palestinian enclave. The Israeli Defense Forces (IDF) said it launched more than 35 airstrikes targeting the militant groups Hamas and Islamic Jihad, after approximately 70 rockets and mortars were fired toward Israeli territory Tuesday morning |

Израиль разбомбил десятки целей в секторе Газа 30.05.2018

Израильская авиация реагирует на ракетный и минометный обстрел, устроенный боевиками ХАМАС. В ночь на среду воздушные удары нанесены по 25 военным объектам палестинского радикального движения.
25 June 2009 - An archive photograph dated 25 June 2009 shows an Israel F-16 jet fighter as it takes off from an air force base in southern Israel during an exercise. The Syrian Army said that Israeli aircraft struck centres for scientific research Wednesday, January 30, 2013 north-west of Damascus, near the Lebanese border, killing two people and wounding five. EPA/JIM HOLLANDER +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Израиль нанес удары по целям в секторе Газа 29.05.2018

Израильская авиация совершила рейды в секторе Газа после того, как палестинские боевики подвергли Израиль минометному обстрелу. Ответственность за обстрел Израиль возложил на ХАМАС и "Исламский джихад".
Ausschnitt aus dem Film: Dovlatov Country: RUS/POL/SRB 2018 Director: Alexey German Jr. Photo description: Artur Beschastny, Milan Mariċ Section: Competition File: 201816008_9.jpg © SAGa Films

Довлатов, флирт, джихад: российское кино в Берлине 19.02.2018

Герман-младший привез на Берлинале "Довлатова". Тимур Бекмамбетов - десктоп-триллер о любви исламиста и лондонской журналистки. Какие российские картины показывают западному зрителю?
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