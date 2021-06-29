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Находясь в больнице после задержания, сомалиец, совершивший нападение в Вюрцбурге, назвал свой поступок "джихадом".
Правительство Израиля единогласно одобрило остановку боевых действий в Газе. Группировки ХАМАС и "Исламский джихад" также прекратили огонь. Боевые действия остановлены с 2 часов ночи местного времени.
Нападению в Кабуле подверглись участники траурной церемонии, на которой присутствовали и представители афганского правительства. Талибы утверждают, что не имеют никакого отношения к атаке.
Палестинская сторона сообщает о четырех раненых. В Сирии удары пришлись по позициям радикальной группировки "Исламский джихад" южнее Дамаска. Ранее радикалы обстреляли Израиль.
Боевики, приехавшие в Сирию из Германии, пропагандируют джихад в онлайн-чатах и собирают пожертвования в Европе.
Прекрасные отношения с Великобританией сохранятся и после "Брекзита", надеется Аннегрет Крамп-Карренбауэр. В настоящее время между ФРГ, Францией и Британией нет единодушия по атомной сделке с Ираном.
Согласованное ранее перемирие между "Исламским джихадом" и Израилем было нарушено менее чем через сутки. Ранее погибли свыше 30 палестинцев.
"Исламский джихад" сообщил, что Израиль согласился прекратить целевые убийства. В то же время Израиль заявил, что тактика целевых убийств доказала свою эффективность и будет продолжена.
Ударам подверглись объекты экстремистской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Среди погибших - боевики и мирные жители.
Баха Абу аль-Атта убит в результате прицельного удара в секторе Газа. Палестинская радикальная группировка подтвердила сообщение о ликвидации одного из ее лидеров.
Из-за потерь в Сирии джихадисты все активнее вербуют в боевые ряды женщин, сообщает Европол. Это, однако, не изменило идеологии ИГ, согласно которой главный удел женщины - рожать детей и воспитывать их в духе джихада.
Немец с двумя гражданствами может лишиться немецкого не только за джихад на стороне ИГ. В будущем причиной может стать и участие в боевых действиях на стороне сепаратистов в Донбассе.
После обстрела израильской территории группировка "Палестинский исламский джихад" заявила о прекращении огня. Ранее Израиль нанес по сектору Газа 88 ответных ударов.
Израильская авиация реагирует на ракетный и минометный обстрел, устроенный боевиками ХАМАС. В ночь на среду воздушные удары нанесены по 25 военным объектам палестинского радикального движения.
Израильская авиация совершила рейды в секторе Газа после того, как палестинские боевики подвергли Израиль минометному обстрелу. Ответственность за обстрел Израиль возложил на ХАМАС и "Исламский джихад".
Герман-младший привез на Берлинале "Довлатова". Тимур Бекмамбетов - десктоп-триллер о любви исламиста и лондонской журналистки. Какие российские картины показывают западному зрителю?
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