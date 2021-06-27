 Следствие видит исламистский мотив ножевого нападения в Вюрцбурге | Новости из Германии о Германии | DW | 29.06.2021

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Германия

Следствие видит исламистский мотив ножевого нападения в Вюрцбурге

Находясь в больнице после задержания, сомалиец, напавший на прохожих в Вюрцбурге, назвал свой поступок "джихадом".

Свечи и цветы в память о погибших во время ножевой атаки в Вюрцбурге

Свечи и цветы в память о погибших во время ножевой атаки в Вюрцбурге

Ножевое нападение в центре баварского города Вюрцбург, которое совершил 25 июня 24-летний сомалиец, судя по всему, имело исламистскую подоплеку. Об этом заявили во вторник, 29 июня, прокуратура в Мюнхене и полиция Баварии. "Исламистский мотив этих преступлений (убийства трех женщин и нанесение семи прохожим ранений различной степени тяжести. - Ред.) вероятен", - указали следователи.

При этом в ходе обыска жилья обвиняемого никаких пропагандистских материалов пока обнаружено не было, уточнили в полиции. В настоящее время в расследовании инцидента задействованы ее 130 сотрудников.

Основание полагать, что злоумышленник руководствовался исламистским мотивом, дает тот факт, что во время нападения мужчина, по свидетельствам очевидцев, кричал "Аллаху акбар!" - "Бог велик!" Кроме того, находясь после задержания в городской клинике Вюрцбурга, сомалиец называл свой поступок "джихадом", или "священной войной", сообщает агентство epd. В ближайшее время по итогам психиатрического освидетельствования нападавшего будет получен ответ на вопрос о его вменяемости и необходимости направить его на психиатрическое лечение.

Расследование ножевого нападения в Вюрцбурге

25 июня, в день нападения в Вюрцбурге, к расследованию этого случая приступил центральный отдел прокуратуры Мюнхена по экстремизму и терроризму (ZET). В свою очередь уголовный отдел земельной полиции Баварии создал специальную комиссию, которая совместно с управлением полиции Нижней Франконии сейчас расследует этот инцидент.

К делу подключены также эксперты федеральной уголовной полиции, переводчики и ученые, занимающиеся исследованием ислама.

Вечером 25 июня 24-летний гражданин Сомали напал на прохожих с ножом, похищенным им в одном из универмагов в центре Вюрцбурга. Полиции удалось задержать злоумышленника при помощи проявивших гражданское мужество прохожих. Жертвами этого трагического инцидента стали три женщины - 1939, 1972 и 1996 года рождения. Шесть человек получили тяжелые ранения. Еще один прохожий получил легкую травму.

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    Автор: Илья Коваль


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