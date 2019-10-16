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Джамала

Ein großer Eurovision-Schriftzug steht am 10.05.2017 am Maidan-Platz in Kiew (Ukraine). Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist der diesjährige Austragungsort für den 62. Eurovision Song Contest (ESC) mit den beiden Halbfinalen am 9. und 11. Mai sowie dem Finale am 13. Mai. (zu dpa Kiew präsentiert sich für den ESC herausgeputzt am 11.05.2017) Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Комментарий: Решение Украины по "Евровидению" - политика взяла верх 16.10.2019

Украину на "Евровидении" не будут представлять исполнители, которые с 2014 года гастролировали в России или хотят там выступать. Это решение вносит ясность, но и вызывает сожаление у Андрея Бреннера.
14.05.2016 +++++ Sergey Lazarev representing Russia perform during the second dress rehearsal for the Eurovision Song Contest final in Stockholm, Sweden, May 13, 2016. TT News Agency/Maja Suslin/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. FOR EDITORIAL USE ONLY. SWEDEN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SWEDEN. Copyright: Reuters/TT News Agency/Maja Suslin

Сергей Лазарев представит Россию на "Евровидении-2019" 08.02.2019

Лазарев уже во второй раз выступит за Россию на европейском песенном конкурсе. Продюсером выступления будет Филипп Киркоров.
Protesters hold a portrait of missing journalist and Riyadh critic Jamal Khashoggi reading Jamal Khashoggi is missing since October 2 during a demonstration in front of the Saudi Arabian consulate on October 9, 2018 in Istanbul. - Khashoggi, a Washington Post contributor, vanished last on October 2 after entering the Saudi Arabian consulate to receive official documents ahead of his marriage to a Turkish woman. A Turkish government source told AFP at the weekend that the police believe the journalist was killed by a team especially sent to Istanbul and who left the same day. (Photo by OZAN KOSE / AFP) (Photo credit should read OZAN KOSE/AFP/Getty Images)

В G7 не удовлетворены объяснениями Эр-Рияда по поводу смерти Хашогги 23.10.2018

Страны "большой семерки" ожидают от властей Саудовской Аравии "всеобъемлющего, правдоподобного, прозрачного и своевременного расследования" всех обстоятельств смерти Хашогги.
3096294 05/10/2017 Trampled Eurovision flowerbed in central Kiev. Stringer/Sputnik Foto: Stringer/Sputnik/dpa |

Комментарий: "Евровидение-2017" в Киеве - точку ставить рано 15.05.2017

Конкурс "Евровидение" в Киеве закончился, но его организация не пройдет бесследно ни для Украины, ни для Европейского вещательного союза, уверен Андрей Бреннер.
13.05.2017 Portugal's Salvador Sobral celebrates after winning the grand final of the Eurovision Song Contest 2017 at the International Exhibition Centre in Kiev, Ukraine, May 13, 2017. REUTERS/Gleb Garanich TPX IMAGES OF THE DAY

Салвадор Собрал победил и изменил "Евровидение" 14.05.2017

Сенсационная победа представителя Португалии на "Евровидении-2017" в Киеве подняла конкурс на новый качественный уровень. На "Евровидении" вновь победило не шоу, а песня. Репортаж DW.

Джамала: Невозможно исправить отношения песней (11.05.2017) 11.05.2017

Джамала прокомментировала возможное введение организаторами "Евровидения" санкций против Украины и России. Эксклюзив DW.
14.05.2016 +++ Jamala representing Ukraine with 1944 wins the Grand Final of the 61st annual Eurovision Song Contest (ESC) in Stockholm, Sweden, 14 May 2016. Photo: Britta Pedersen/dpa | Verwendung weltweit Copyright: picture-alliance/dpa/B. Pedersen

Джамала заявила о желании выступать в Крыму 10.05.2017

Победительница "Евровидения-2016" Джамала не стала комментировать выступления на аннексированном Россией полуострове Юлии Самойловой.
1. Halbfinale des 62. Eurovision Song Contest (ESC) am 09.05.2017 in Kiew (Ukraine). Die zehn besten Nationen des ersten Halbfinales stehen nach dem Wettkampf gemeinsam auf der Bühne Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

"Евровидение-2017", или Давай поженимся в первом полуфинале! 09.05.2017

Первый полуфинал "Евровидения-2017" корреспондент DW сравнил с ярмаркой невест и конкурсом красоты одновременно. Репортаж из Киева.
Das Foto habe ich, Andreas Brenner, am 8. Mai 2017 in Kiew gemacht. Das Foto darf auf DW-Seiten veröffentlicht werden. Thema: Das 1. Halbfinale des Eurovision Song Contest in Kiew Stichworte: ESC 2017, Eurovision Song Contest 2017, Jamala, Kiew Bildbeschreibung: Jamala stellt ihr neues Lied auf der Bühne des ESC in Kiew während des 1. Halbfinals

Почему Джамалу не пустили на красную дорожку "Евровидения-2017" 09.05.2017

Режиссер "Евровидения-2017" Сергей Проскурня объяснил DW инцидент с Джамалой на красной дорожке церемонии открытия тем, что такой формат участия певицы не обсуждался с ее командой.
14.05.2016 +++ STOCKHOLM, SWEDEN - MAY 14: Jamala representing Ukraine performs the song '1944' at the Ericsson Globe on May 14, 2016 in Stockholm, Sweden. (Photo by Michael Campanella/Getty Images) Copyright: Getty Images/M. Campanella

"Евровидение" в Киеве откроет не прошлогодняя победительница Джамала 09.05.2017

Перед первым полуфиналом на главной сцене "Евровидения" выступит артист Дмитрий Монатик. Певицу Джамалу не пустили на красную дорожку на церемонии открытия, сообщил ее PR-директор.
08.04.2017 Zhenia Halych, Frontman der ukrainischen Band O. Torvald, Teilnehmer am Eurovision Song Contest 2017 im DW-Interview beim Pressemeeting (Thema: Teilnehmer des Eurovision Song Contest über den russisch-ukrainischen Skandal beim ESC in Kiew)

O.Torvald: Выступить с Самойловой на "Евровидении" в Киеве был бы не готов 25.04.2017

Женя Галич из группы O.Torvald, представляющей Украину на "Евровидении-2017", рассказал DW, что думает о запрете Юлии Самойловой приехать в Киев и что ждет гостей конкурса.
***Achtung: Nur zur mit den Rechteinhabern abgesprochenen Berichterstattung verwenden!*** Zuschauer beim Eurovision Song Contest 2016 in Stockholm Iveta Mukuchan für Armenien auf der Bühne des Eurovision Song Contest 2016 in Stockholm Copyright: EBU/Andreas Putting

Комментарий: Россиян лишили "Евровидения" 14.04.2017

Первый канал отказался от участия в "Евровидении" и не будет транслировать музыкальный конкурс. Телезрители в России оказались заложниками политической игры, считает Андрей Бреннер.
25.02.2017 February 25, 2017 - Kiev, Ukraine - The logo of the 2017 Eurovision Song Contest is seen during the Ukrainian final of the national qualification for the Eurovision Song Contest (ESC) in Kiev, Ukraine, on 25 February 2017. Ukrainian band O.TORVALD won and will represent Ukraine the song ''Time'' during the 62st Eurovision Song Contest (ESC) final that will take place at the International Exhibition Centre in Kiev, Ukraine on 13 May |

Приоритетом ЕВС остается успешное проведение "Евровидения-2017" в Киеве 05.04.2017

В Европейском вещательном союзе на запрос DW не подтвердили сведения о возможном переносе конкурса в Берлин.
3059901 03/29/2017 Russian singer Yulia Samoilova at the premiere of Dmitry Kiselyov's film 'The Spacewalker' at the Karo 11 Oktyabr movie theater. Ekaterina Chesnokova/Sputnik |

Комментарий: Россия выиграла у "Евровидения" в Киеве 01.04.2017

Неумелые действия правообладателя "Евровидения", упрямство Украины и холодный расчет России привели к политическому скандалу на музыкальном конкурсе, считает Андрей Бреннер.
Teilnehmer der Presse-Konferenz von Organisatoren von Eurovision zu sehen. Rechte: DW / Lilia Grischko

"Евровидение" как зеркало политических конфликтов 22.03.2017

Запрет на въезд участнице "Евровидения-2017" из России Юлии Самойловой подогрел дискуссии о политизации конкурса. DW вспоминает случаи, когда политика вмешивалась в культуру на песенном шоу.
Achtung: bild nur im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die Website verwenden!### Screenshot der Seite 1tv.ru Sängerin Julia Samojlowa https://www.1tv.ru/shows/evrovidenie-2017/rossiya-na-evrovidenii/yuliya-samoylova-flame-is-burning

Россия отправляет на "Евровидение-2017" в Киев Юлию Самойлову 12.03.2017

На "Евровидении-2017" от России выступит Юлия Самойлова. Песенный конкурс пройдет в столице Украины в мае.
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