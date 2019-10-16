Комментарий: Решение Украины по "Евровидению" - политика взяла верх

Украину на "Евровидении" не будут представлять исполнители, которые с 2014 года гастролировали в России или хотят там выступать. Это решение вносит ясность, но и вызывает сожаление у Андрея Бреннера.