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Украину на "Евровидении" не будут представлять исполнители, которые с 2014 года гастролировали в России или хотят там выступать. Это решение вносит ясность, но и вызывает сожаление у Андрея Бреннера.
Лазарев уже во второй раз выступит за Россию на европейском песенном конкурсе. Продюсером выступления будет Филипп Киркоров.
Страны "большой семерки" ожидают от властей Саудовской Аравии "всеобъемлющего, правдоподобного, прозрачного и своевременного расследования" всех обстоятельств смерти Хашогги.
Конкурс "Евровидение" в Киеве закончился, но его организация не пройдет бесследно ни для Украины, ни для Европейского вещательного союза, уверен Андрей Бреннер.
Сенсационная победа представителя Португалии на "Евровидении-2017" в Киеве подняла конкурс на новый качественный уровень. На "Евровидении" вновь победило не шоу, а песня. Репортаж DW.
Джамала прокомментировала возможное введение организаторами "Евровидения" санкций против Украины и России. Эксклюзив DW.
Победительница "Евровидения-2016" Джамала не стала комментировать выступления на аннексированном Россией полуострове Юлии Самойловой.
Первый полуфинал "Евровидения-2017" корреспондент DW сравнил с ярмаркой невест и конкурсом красоты одновременно. Репортаж из Киева.
Режиссер "Евровидения-2017" Сергей Проскурня объяснил DW инцидент с Джамалой на красной дорожке церемонии открытия тем, что такой формат участия певицы не обсуждался с ее командой.
Перед первым полуфиналом на главной сцене "Евровидения" выступит артист Дмитрий Монатик. Певицу Джамалу не пустили на красную дорожку на церемонии открытия, сообщил ее PR-директор.
Женя Галич из группы O.Torvald, представляющей Украину на "Евровидении-2017", рассказал DW, что думает о запрете Юлии Самойловой приехать в Киев и что ждет гостей конкурса.
Первый канал отказался от участия в "Евровидении" и не будет транслировать музыкальный конкурс. Телезрители в России оказались заложниками политической игры, считает Андрей Бреннер.
В Европейском вещательном союзе на запрос DW не подтвердили сведения о возможном переносе конкурса в Берлин.
Неумелые действия правообладателя "Евровидения", упрямство Украины и холодный расчет России привели к политическому скандалу на музыкальном конкурсе, считает Андрей Бреннер.
Запрет на въезд участнице "Евровидения-2017" из России Юлии Самойловой подогрел дискуссии о политизации конкурса. DW вспоминает случаи, когда политика вмешивалась в культуру на песенном шоу.
На "Евровидении-2017" от России выступит Юлия Самойлова. Песенный конкурс пройдет в столице Украины в мае.
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