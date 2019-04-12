Детка, ты просто космос: как россиянка и немка покоряют орбиту

Они совмещают работу и семью, а в свободное время готовятся к полету на орбиту. DW поговорила с двумя женщинами из России и Германии, которые связали свою жизнь с космосом.
Астрофизик Сюзанна Рандалль (Suzanna Randall) может стать первой астронавткой из Германии, которая отправится в космос. В 2017 году она обошла более 400 претенденток и теперь вместе со второй кандидаткой Инзой Тиле-Айх (Insa Thiele-Eich) готовится к полету на МКС в 2020 году. Отбор проходил в рамках специально созданной инициативы Astronautin. Пока неясно, кто из двух победительниц станет первой немецкой астронавткой.
Татьяна Дрожжова - физик-ядерщик, работала на Большом адронном коллайдере в Швейцарии. В 2017 году Татьяна стала одной из 11 женщин, которых пригласили на очный этап отбора в отряд космонавтов "Роскосмоса". В конкурсе она не победила, но готова вновь пройти испытания, на этот раз, чтобы попасть в женский отряд.
Корреспонденты DW поговорили с девушками из России и Германии, которые решили связать свою жизнь с космосом.
DW: Почему вы хотите отправиться в космос?
Сюзанна Рандалл: Я не знаю, стану ли я первой женщиной из Германии, которая полетит в космос, но мечтаю об этом уже очень давно. Еще в детстве я любила разглядывать звезды, а когда мне было восемь или девять лет, я увидела в газете фотографию советского космического аппарата "Фобос". Это было впечатляюще! Тогда я подумала: "Ничего себе, они могут летать в космос и на другие планеты, я этого тоже хочу". Тогда зародилась эта детская мечта.
Татьяна Дрожжова: Я узнала об отборах в космонавты из ролика на YouTube. Он был сделан в голливудском стиле и показался мне шуткой. Но потом я нашла официальный приказ на сайте Центра подготовки космонавтов, посмотрела требования к кандидатам и к своему удивлению поняла, что подхожу! В космос я мечтала полететь еще с детства - мне всегда очень хотелось посмотреть, что есть за пределами Земли. Поэтому я решила изучать физику в университете.
Сейчас, после работы на Большом адронном коллайдере в ЦЕРНе, я думаю о том, чтобы пойти в астрофизику - заниматься теорией, черными дырами, нейтронными звездами. А еще я умею варить не только борщи, но и сварочным аппаратом, так что вполне могу стать преемницей Светланы Савицкой.
- Как проходил отбор?
Сюзанна Рандалл: Отбор был очень напряженным. В общей сложности конкурс длился около года и состоял из нескольких этапов. Сначала нужно было отправить документы - резюме и мотивационное письмо, снять видео и заполнить стопку формуляров. Потом начались компьютерные тесты, в ходе которых проверяли концентрацию, внимательность, знание математики и физики. Самым сложным для меня был этот первый этап. Я до сих пор вспоминаю одно задание, во время которого голос в наушниках перечислял разные числа. Сколько их будет всего, я не знала. Потом голос замолчал, и числа нужно было записать в обратном порядке. Это было очень тяжело для меня - так проверяли память и акустическое восприятие. После этого мы прошли психологический отбор: специалисты смотрели, как мы реагируем на стрессовые ситуации и работаем в команде. В конце была медкомиссия.
Татьяна Дрожжова: Я начала собирать документы летом 2017 года. В России эта процедура сильно отличается от процедуры в NASA. В "Роскосмосе" на последний конкурс поступило 420 заявок, а в NASA - более пяти тысяч. Неужели люди в России не хотят быть космонавтами? Хотят, но за все медицинские обследования придется выложить как минимум 20 тысяч рублей. Я не думаю, что каждый готов отдать такие деньги. Еще нужно было подготовить бумаги об образовании и резюме.
Я отправила заявку в сентябре, а в ноябре меня пригласили на очный этап. Ради подготовки я даже ушла с подработки. Нужно было быстро вернуть свою спортивную форму, я проводила в тренажерном зале по пять часов в день пять дней в неделю: три часа в зале и два часа в бассейне. Я не знала, как именно будут проходить экзамены, искала информацию в интернете и нашла контакты Александра Мисуркина, действующего летчика-космонавта. Написала ему, и он прислал мне с орбиты ответное письмо! Очный тур проходил на территории Центра подготовки космонавтов. Я не дошла до физических испытаний, было обидно.
- Как вы думаете, почему так мало женщин в космонавтике и астрофизике?
Сюзанна Рандалл: Это очень сложный вопрос, на него нет однозначного ответа. Я работаю астрофизиком в международной компании (Европейская южная обсерватория (ESO) - Ред.) и замечаю, что по сравнению с Германией в других странах значительно больше женщин, которые идут в науку и технические профессии.
Мне кажется, в Германии устаревшее, традиционное понимание гендерных ролей. Сломать эти стереотипы - одна из причин, почему сейчас собираются отправить первую немку в космос. Так как до сих пор не было ни одной астронавтки из Германии, девушки даже не задумываются о таких перспективах.
Татьяна Дрожжова: Женская психика устроена немного иначе, чем мужская: отличается скорость и тактика изучения материала. Есть определенный шаблон, по которому готовят космонавтов, и он отлично подходит для мужчин. Для женщин систему нужно менять. В NASA намного больше женщин, потому что система подготовки более гибкая. А в "Роскосмосе" долго не меняли старую программу, но надеюсь, что сейчас изменится к лучшему. Объявление об отборе в женский отряд - новое дыхание для "Роскосмоса". Особенно, если девушки полетят на Луну… Я бы очень хотела оказаться одной из них! Могу пройти отбор хоть завтра, я готова.
- Как сейчас проходит подготовка к полету в космос?
Сюзанна Рандалл: Так как я одна из двух кандидаток, которые могут полететь в космос, мы готовимся вместе и выполняем одинаковые тренировки. Занятия такие же, как и у мужчин. Но это отнимает лишь 20-30 процентов нашего времени, мы не забросили основную работу. Раньше у меня были хобби: я пела в хоре, играла на пианино, а сейчас… Я понимаю, что такая нагрузка будет не всегда и играть на пианино каждый день необязательно - я буду делать это, когда вернусь из космоса!
Мы недавно получили летные удостоверения и совершили тренировочный полет в невесомости. Кроме того, нужно изучать много теории. Этой весной мы будем учиться нырять с аквалангом. Возможно, в середине года мы узнаем, с какой именно командой отправимся в космос, и тогда будем готовиться к конкретной миссии. Пока все зависит от корабля - надеемся, что в этом году у американских компаний Boeing и SpaceX все получится. Дата полета тоже зависит от этих испытаний.
- До сих пор неясно, кто из двух финалисток отправится в космос. Между вами и второй кандидаткой Инзой Тиле-Айх чувствуется конкуренция?
Сюзанна Рандалл: Удивительно, но нет. Мы отлично понимаем и помогаем друг другу. Конечно, каждая из нас хочет полететь в космос. Пока запланировано, что туда отправится лишь одна астронавтка, но мы постоянно шутим, что никто не знает, может, и вторая тоже полетит. Возможно, именно так и будет. В любом случае, мы - команда.
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