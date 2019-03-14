Десятки тысяч школьников в Берлине выступили в защиту климата

Свыше 20 тысяч подростков и молодых людей собрались в пятницу, 29 марта, у Бранденбургских ворот в Берлине, где в рамках акции движения Fridays for Future ("Пятницы ради будущего") выступила шведская школьница и экоактивистка Грета Тунберг, которая борется против изменения климата в мире.

"Когда мы говорим, что беспокоимся о будущем нашей цивилизации, они гладят нас по головке и говорят: "Не волнуйся, все будет хорошо", - обратилась Тунберг к собравшимся.

"Однако мы должны волноваться, мы должны паниковать. И под паникой я не имею в виду - бегать и кричать. Я имею в виду - выйти из нашей зоны комфорта, поскольку в период кризиса вы меняете свое поведение", - пояснила она.

Десятки тысяч школьников пришли к Бранденбургскийм воротам

16-летняя Тунберг на протяжении нескольких месяцев каждую пятницу вместо уроков в школе выходит на пикет по защите климата. В 2018 году девушку с синдромом Аспергера внесли в список 25 самых влиятельных подростков мира.

Многое из сказанного в пятницу в Берлине совпадало с высказываниями активистки на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе.

"Наш дом горит"

Демонстранты прошли шествием от Парка инвалидов в центральном административном округе Mitte через правительственный квартал до Бранденбургских ворот. Как передает газета Aftonbladet, многие принесли с собой самодельные плакаты с лозунгами: "Становится жарко", "Наш дом горит". Сама Тунберг держала плакат с надписью на шведском: "Школьники бастуют в защиту климата".

К акциям Греты Тунберг присоединились тысячи школьников. Вместо того, чтобы по пятницам посещать занятия, они проводят демонстрации под девизом Fridays for Future. То, что начиналось с единичного пикета, переросло в целое протестное движение по всему миру.

Только в Германии существует 155 таких групп. О своих акциях участники экологического движения рассказывают в соцсетях Facebook, Instagram, Twitter и на различных платформах в интернете, в том числе Reddit и Flickr. На Youtube у движения есть свой канал. На Spotify - подкаст. Порядка 12 000 ученых из Германии, Австрии и Швейцарии подписали петицию в поддержку этого экологического движения.

Не все политики однозначны в оценках

Тем не менее не все политики однозначны в оценке этой инициативы. Так, министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер (Peter Altmaier) призвал школьников отказаться от прогулов. Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), напротив, заявила, что приветствует их борьбу.

В свою очередь генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш 29 марта напомнил о недавно опубликованных данных Всемирной метеорологической организации (ВМО), которые "дают повод для серьезных опасений".

Так, с 1993 года уровень мирового океана в среднем рос на 3,15 миллиметра в год. При этом в 2018 году увеличение составило 3,7 миллиметра по сравнению с показателями 2017 года, следует из исследования.

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