 Десятки тысяч человек в Брюсселе вышли на демонстрацию в защиту климата | Новости из Германии о Европе | DW | 02.12.2018

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Европа

Десятки тысяч человек в Брюсселе вышли на демонстрацию в защиту климата

Демонстранты призывали к более жестким мерам по ограничению выбросов углекислого газа на национальном, европейском и мировом уровне. По данным полиции, в мирной акции участвовали 65 тысяч человек.

Участники демонстрации в Брюсселе 2 декабря

Участники демонстрации в Брюсселе 2 декабря

В Брюсселе в воскресенье, 2 декабря, прошла массовая демонстрация в защиту климата. По данным полиции бельгийской столицы, в мероприятии приняли участие около 65 тысяч человек.

Демонстранты призывали к более жестким мерам по ограничению выбросов углекислого газа на национальном, европейском и мировом уровне. Акция, участники которой прошли маршем по центру города, завершилась мирно.

Контекст

В Париже свершилась история: 12 декабря участники конференции ООН приняли новое соглашение по климату. Детали документа и реакция экспертов - в материале DW. (12.12.2015)

Ливни, страшная жара, снежная буря, шторм на море, ураган - явления исключительно неприятные. Но могут ли они изменить ход истории? (17.08.2016)

Накануне экоактивисты провели массовые демонстрации в Германии. По данным организаторов, акция в Берлине собрала около 16 тысяч человек, а на протест в Кельне на западе Германии вышли более 20 тысяч человек. В свою очередь, полиция заявила об "очень высоком числе участников" акции в Кельне и более 5 тысяч протестующих в Берлине. По словам представителя германского отделения международной организации Greenpeace, демонстранты выступали против добычи угля и климатической политики ФРГ в целом.

Цель - ограничить глобальное потепление двумя градусами

С 3 по 14 декабря в польском городе Катовице пройдет 24-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Главной темой встречи станет сдерживание глобального потепления и адаптация к изменению климата. Парижское соглашение по климату, заключенное в 2015 году, поставило цель ограничить глобальное потепление к концу века двумя градусами по Цельсию.

Смотрите также:

  • Datenvisualisierung RUSSISCH CO2 Budget

    Изменение климата: борьба с глобальным потеплением в цифрах

    Стремиться к поставленной цели

    Температура на Земле продолжает неуклонно расти. Ученые подсчитали, какой объем выбросов СО2 является допустимым для того, чтобы темпы повышения температуры на нашей планете оставались в пределах 2 градусов по Цельсию - эту цель ранее поставило международное сообщество.

  • Инфографика - динамика выбросов СО2 в атмосферу разными странами

    Изменение климата: борьба с глобальным потеплением в цифрах

    Когда наступит перелом?

    В последние несколько лет почти все ведущие индустриальные страны мира уменьшили либо стабилизировали выбросы парниковых газов в атмосферу.

  • Инфографика - обязательства по снижению выброса парниковых газов в атмосферу

    Изменение климата: борьба с глобальным потеплением в цифрах

    Обязательства и сценарии

    В зависимости от того, как будут выполняться обязательства по ограничению выбросов парниковых газов в атмосферу, ситуация с глобальным потеплением может развиваться по трем различным сценариям.

    Автор: Джианна Грюн, Владимир Дорохов


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