Десятки избитых, тысяча задержанных на митинге за свободные выборы в Москве

Митинг в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму закончился сотнями задержаний. Новая акция протеста намечена на 3 августа.
Жесткие задержания участников митинга в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму в Москве 27 июля 2019 года
На акции протеста против недопуска независимых кандидатов к выборам Мосгордумы в субботу, 27 июля, было задержано более тысячи ста человек, в том числе писатель Виктор Шендерович и ряд журналистов. В результате столкновений бойцов ОМОН с протестующими несколько активистов получили ранения, ряд участников акции был доставлен в больницы на "Скорой".
По данным пресс-службы ГУ МВД по Москве, в несанкционированном митинге в субботу приняли участие 3500 человек, 700 из которых - "журналисты и блогеры, заранее проинформировавшие о своем участии в акции". Присутствовавшие на месте события журналисты сообщают о "нескольких тысяч" участников, организаторы называют цифру в пять-десять тысяч человек.
Юрист Любовь Соболь, выдвигавшаяся кандидатом по 43-му округу, назвала прошедшее мероприятие "самой крупной объявленной властями несогласованной акцией за долгие годы".
Задержания на митинге за честные выборы в Мосгордуму
Задержания начались еще до начала акции. Утром в субботу были задержаны сразу несколько независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, приглашавшие своих избирателей на встречу у московской мэрии. В их числе - бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов, юрист ФБК Любовь Соболь, муниципальные депутаты Илья Яшин и Юлия Галямина.
Задержание незарегистрированного кандидата на выборах в Мосгордуму Любови Соболь на митинге за свободные выборы в Москве 27 июля 2019 года
Всего, по данным интернет-издания ОВД-Инфо, количество задержанных в ходе акции в Москве cсоставило 1371 человек. Полиция называет цифру в 1074 человека.
В ходе митинга сотрудники полиции пришли в студию "Навальный LIVE", а также на телеканал "Дождь", который вел прямую трансляцию из центра Москвы. Главного редактора телеканала Александру Перепелову вызвали на допрос в статусе свидетеля.
Жесткие действия ОМОНа во время акции протеста в Москве
Изначально организаторы планировали собраться у московской мэрии на Тверской. Однако ОМОН и Росгвардия постепенно вытеснили собравшихся в прилегающие к Тверской переулки, разделив толпу демонстрантов на сравнительно небольшие группы.
При этом силовики действовали довольно жестко. Муниципальному депутату депутата Александре Парушиной разбили голову ударом полицейский дубинки.Журналиста Максима Кондратьева доставили на "Скорой" в институт Склифосовского, после того, как один из сотрудников толкнул его в автозаке. Журналисты проекта Baza сообщают, что общее количество пострадавших на митинге достигло 77 человек.
"У власти совсем сорвало крышу: она ведет себя просто садистки", - прокомментировал происходящее в Twitter Илья Яшин.
В свою очередь Росгвардии заявила, что два ее сотрудника пострадали от газа, распыленного участниками акции.
Требования участников митинга на Тверской и Трубной
В акции протеста, к участию в которой призывали незарегистрированные кандидаты Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Константин Янкаускас, а также отбывающий в данный момент 30 суток административного ареста оппозиционер Алексей Навальный, приняли участие не только москвичи, но и жители Подмосковья, а также других городов и регионов РФ.
Участники скандировали "Позор", "Допускай", "Где моя подпись?", "Собянина в отставку", а также другие лозунги с критикой московского правительства и президента РФ Владимира Путина. Некоторые активисты держали плакаты с надписью "Я имею право на выбор" и предлагали бойцам ОМОНа почитать Конституцию РФ.
Между тем полиция неожиданно освободила задержанных утром в субботу оппозиционных политиков Илью Яшина, Дмитрия Гудкова, Юлию Галямину и Ивана Жданова. Рассмотрение их дел перенесли на следующую неделю. После этого независимые кандидаты призвали участников акции отправиться на Трубную площадь.
Около 20 часов омоновцы, взяв Трубную площадь в кольцо, повторно задержали Соболь, Галямину, Жданова и Яшина. При этом Илья Яшин перед тем, как его посадили в автозак, успел призвать активистов выйти на очередную акцию протеста 3 августа.
Позже кандидат на выборах в Мосгордуму от партии "Яблоко" Елена Русакова на своей странице в Twitter сообщила, что политики подали заявку на проведение митинга в этот день.
Путин опустился в батискафе на дно Финского залива
В то время, как на Тверской улице и Трубной площади в Москве тысячи активистов протестовали против отказа в регистрации на выборах в Мосгордуму десяткам кандидатов от оппозиции, президент России Владимир Путин опустился в батискафе на дно Финского залива, чтобы осмотреть подлодку, затонувшую в 1942 году.
Известный теннисист Евгений Кафельников написал об итогах акции на своей странице в Twitter: "Тверская сегодня нам всем (и мне в том числе) доказала вновь, что точка невозврата для нынешней власти в России давно уже прошла! Шансы у них остаются только для быстрого прыжка в батискаф и погружения на дно Балтийского, Черного и прочих морей. Россия скоро выздоровеет".
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Информация о митингах за свободные выборы в Москве
Статья DW о погружении президента РФ Владимира Путина на дно Финского залива
Пресс-релиз ГУ МВД по Москве относительно митинга за свободные выборы 27 июля 2019 года
Сообщение интернет-издания ОВД-Инфо о травме журналиста Максима Кондратьева
Фотография, на которой участники протеста показывают бойцам ОМОНа Конституцию РФ