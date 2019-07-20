Десятки избитых, тысяча задержанных на митинге за свободные выборы в Москве

На акции протеста против недопуска независимых кандидатов к выборам Мосгордумы в субботу, 27 июля, было задержано более тысячи ста человек, в том числе писатель Виктор Шендерович и ряд журналистов. В результате столкновений бойцов ОМОН с протестующими несколько активистов получили ранения, ряд участников акции был доставлен в больницы на "Скорой".

По данным пресс-службы ГУ МВД по Москве, в несанкционированном митинге в субботу приняли участие 3500 человек, 700 из которых - "журналисты и блогеры, заранее проинформировавшие о своем участии в акции". Присутствовавшие на месте события журналисты сообщают о "нескольких тысяч" участников, организаторы называют цифру в пять-десять тысяч человек.

Юрист Любовь Соболь, выдвигавшаяся кандидатом по 43-му округу, назвала прошедшее мероприятие "самой крупной объявленной властями несогласованной акцией за долгие годы".

Задержания на митинге за честные выборы в Мосгордуму

​​Задержания начались еще до начала акции. Утром в субботу были задержаны сразу несколько независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, приглашавшие своих избирателей на встречу у московской мэрии. В их числе - бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов, юрист ФБК Любовь Соболь, муниципальные депутаты Илья Яшин и Юлия Галямина.

Задержание незарегистрированного кандидата на выборах в Мосгордуму Любови Соболь на митинге за свободные выборы в Москве 27 июля 2019 года

Всего, по данным интернет-издания ОВД-Инфо, количество задержанных в ходе акции в Москве cсоставило 1371 человек. Полиция называет цифру в 1074 человека.

В ходе митинга сотрудники полиции пришли в студию "Навальный LIVE", а также на телеканал "Дождь", который вел прямую трансляцию из центра Москвы. Главного редактора телеканала Александру Перепелову вызвали на допрос в статусе свидетеля.

Жесткие действия ОМОНа во время акции протеста в Москве

Изначально организаторы планировали собраться у московской мэрии на Тверской. Однако ОМОН и Росгвардия постепенно вытеснили собравшихся в прилегающие к Тверской переулки, разделив толпу демонстрантов на сравнительно небольшие группы.

При этом силовики действовали довольно жестко. Муниципальному депутату депутата Александре Парушиной разбили голову ударом полицейский дубинки.Журналиста Максима Кондратьева доставили на "Скорой" в институт Склифосовского, после того, как один из сотрудников толкнул его в автозаке. Журналисты проекта Baza сообщают, что общее количество пострадавших на митинге достигло 77 человек.

"У власти совсем сорвало крышу: она ведет себя просто садистки", - прокомментировал происходящее в Twitter Илья Яшин.

В свою очередь Росгвардии заявила, что два ее сотрудника пострадали от газа, распыленного участниками акции.

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​Требования участников митинга на Тверской и Трубной

В акции протеста, к участию в которой призывали незарегистрированные кандидаты Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Константин Янкаускас, а также отбывающий в данный момент 30 суток административного ареста оппозиционер Алексей Навальный, приняли участие не только москвичи, но и жители Подмосковья, а также других городов и регионов РФ.

Участники скандировали "Позор", "Допускай", "Где моя подпись?", "Собянина в отставку", а также другие лозунги с критикой московского правительства и президента РФ Владимира Путина. Некоторые активисты держали плакаты с надписью "Я имею право на выбор" и предлагали бойцам ОМОНа почитать Конституцию РФ.

Между тем полиция неожиданно освободила задержанных утром в субботу оппозиционных политиков Илью Яшина, Дмитрия Гудкова, Юлию Галямину и Ивана Жданова. Рассмотрение их дел перенесли на следующую неделю. После этого независимые кандидаты призвали участников акции отправиться на Трубную площадь.

Около 20 часов омоновцы, взяв Трубную площадь в кольцо, повторно задержали Соболь, Галямину, Жданова и Яшина. При этом Илья Яшин перед тем, как его посадили в автозак, успел призвать активистов выйти на очередную акцию протеста 3 августа.

Позже кандидат на выборах в Мосгордуму от партии "Яблоко" Елена Русакова на своей странице в Twitter сообщила, что политики подали заявку на проведение митинга в этот день.

Путин опустился в батискафе на дно Финского залива

В то время, как на Тверской улице и Трубной площади в Москве тысячи активистов протестовали против отказа в регистрации на выборах в Мосгордуму десяткам кандидатов от оппозиции, президент России Владимир Путин опустился в батискафе на дно Финского залива, чтобы осмотреть подлодку, затонувшую в 1942 году.

Известный теннисист Евгений Кафельников написал об итогах акции на своей странице в Twitter: "Тверская сегодня нам всем (и мне в том числе) доказала вновь, что точка невозврата для нынешней власти в России давно уже прошла! Шансы у них остаются только для быстрого прыжка в батискаф и погружения на дно Балтийского, Черного и прочих морей. Россия скоро выздоровеет".

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