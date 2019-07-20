 Десятки избитых, тысяча задержанных на митинге за свободные выборы в Москве | Новости из Германии о России | DW | 27.07.2019

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Россия

Десятки избитых, тысяча задержанных на митинге за свободные выборы в Москве

Митинг в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму закончился сотнями задержаний. Новая акция протеста намечена на 3 августа.

Жесткие задержания участников митинга в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму в Москве 27 июля 2019 года

Жесткие задержания участников митинга в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму в Москве 27 июля 2019 года

На акции протеста против недопуска независимых кандидатов к выборам Мосгордумы в субботу, 27 июля, было задержано более тысячи ста человек, в том числе писатель Виктор Шендерович и ряд журналистов. В результате столкновений бойцов ОМОН с протестующими несколько активистов получили ранения, ряд участников акции был доставлен в больницы на "Скорой".

По данным пресс-службы ГУ МВД по Москве, в несанкционированном митинге в субботу приняли участие 3500 человек, 700 из которых - "журналисты и блогеры, заранее проинформировавшие о своем участии в акции". Присутствовавшие на месте события журналисты сообщают о "нескольких тысяч" участников, организаторы называют цифру в пять-десять тысяч человек.

Юрист Любовь Соболь, выдвигавшаяся кандидатом по 43-му округу, назвала прошедшее мероприятие "самой крупной объявленной властями несогласованной акцией за долгие годы".

Задержания на митинге за честные выборы в Мосгордуму

Задержания начались еще до начала акции. Утром в субботу были задержаны сразу несколько независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, приглашавшие своих избирателей на встречу у московской мэрии. В их числе - бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов, юрист ФБК Любовь Соболь, муниципальные депутаты Илья Яшин и Юлия Галямина.

Задержание незарегистрированного кандидата на выборах в Мосгордуму Любови Соболь на митинге за свободные выборы в Москве 27 июля 2019 года

Задержание незарегистрированного кандидата на выборах в Мосгордуму Любови Соболь на митинге за свободные выборы в Москве 27 июля 2019 года

Всего, по данным интернет-издания ОВД-Инфо, количество задержанных в ходе акции в Москве cсоставило 1371 человек. Полиция называет цифру в 1074 человека.

В ходе митинга сотрудники полиции пришли в студию "Навальный LIVE", а также на телеканал "Дождь", который вел прямую трансляцию из центра Москвы. Главного редактора телеканала Александру Перепелову вызвали на допрос в статусе свидетеля.

Жесткие действия ОМОНа во время акции протеста в Москве

Изначально организаторы планировали собраться у московской мэрии на Тверской. Однако ОМОН и Росгвардия постепенно вытеснили собравшихся в прилегающие к Тверской переулки, разделив толпу демонстрантов на сравнительно небольшие группы.

При этом силовики действовали довольно жестко. Муниципальному депутату депутата Александре Парушиной разбили голову ударом полицейский дубинки.Журналиста Максима Кондратьева доставили на "Скорой" в институт Склифосовского, после того, как один из сотрудников толкнул его в автозаке. Журналисты проекта Baza сообщают, что общее количество пострадавших на митинге достигло 77 человек.

"У власти совсем сорвало крышу: она ведет себя просто садистки", - прокомментировал происходящее в Twitter Илья Яшин.

В свою очередь Росгвардии заявила, что два ее сотрудника пострадали от газа, распыленного участниками акции.

Контекст

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Растущая поддержка оппозиции, бьющейся за допуск к выборам в Мосгордуму, заставляет власти идти на жесткие шаги. Находя для них оригинальные обоснования. Александр Плющев - специально для DW. (25.07.2019)

Требования участников митинга на Тверской и Трубной

В акции протеста, к участию в которой призывали незарегистрированные кандидаты Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Константин Янкаускас, а также отбывающий в данный момент 30 суток административного ареста оппозиционер Алексей Навальный, приняли участие не только москвичи, но и жители Подмосковья, а также других городов и регионов РФ.

Участники скандировали "Позор", "Допускай", "Где моя подпись?", "Собянина в отставку", а также другие лозунги с критикой московского правительства и президента РФ Владимира Путина. Некоторые активисты держали плакаты с надписью "Я имею право на выбор" и предлагали бойцам ОМОНа почитать Конституцию РФ.

Между тем полиция неожиданно освободила задержанных утром в субботу оппозиционных политиков Илью Яшина, Дмитрия Гудкова, Юлию Галямину и Ивана Жданова. Рассмотрение их дел перенесли на следующую неделю. После этого независимые кандидаты призвали участников акции отправиться на Трубную площадь. 

Около 20 часов омоновцы, взяв Трубную площадь в кольцо, повторно задержали Соболь, Галямину, Жданова и Яшина. При этом Илья Яшин перед тем, как его посадили в автозак, успел призвать активистов выйти на очередную акцию протеста 3 августа.

Позже кандидат на выборах в Мосгордуму от партии "Яблоко" Елена Русакова на своей странице в Twitter сообщила, что политики подали заявку на проведение митинга в этот день.

Путин опустился в батискафе на дно Финского залива

В то время, как на Тверской улице и Трубной площади в Москве тысячи активистов протестовали против отказа в регистрации на выборах в Мосгордуму десяткам кандидатов от оппозиции, президент России Владимир Путин опустился в батискафе на дно Финского залива, чтобы осмотреть подлодку, затонувшую в 1942 году.

Известный теннисист Евгений Кафельников написал об итогах акции на своей странице в Twitter: "Тверская сегодня нам всем (и мне в том числе) доказала вновь, что точка невозврата для нынешней власти в России давно уже прошла! Шансы у них остаются только для быстрого прыжка в батискаф и погружения на дно Балтийского, Черного и прочих морей. Россия скоро выздоровеет".

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  • Russland | Proteste in Moskau (Reuters/M. Shemetov)

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  • Протест в Москве 27 июля

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  • Акция протеста в Москве 27 июля

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    К 14.55 мск, то есть спустя почти час после начала акции, число задержанных, по данным "ОВД-Инфо", превысило 260 человек.

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    Более пятисот задержанных

    Спустя три часа после начала акции правозащитники сообщили, что число задержанных превысило 560 человек. Кроме того, сотрудники ОМОНа пришли с обыском в студию Youtube-канала "Навальный LIVE", который несмотря на это продолжает вести трансляцию с митинга на Тверской.

  • Задержания в Москве 27 июля

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Полицейское насилие

    Правозащитники сообщают о применении силы правоохранителями. По данным "ОВД-инфо", полицейские бьют людей ногами, дубинками, валят на землю, заламывают руки. Среди пострадавших - несовершеннолетние и журналисты.

  • Протест в Москве 27 июля

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

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  • Полицейские задерживают участников акции в Москве

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Более тысячи задержанных в течение дня

    К вечеру акция протеста переместилась к Трубной площади. Там продолжились массовые задержания, проводимые с применением грубой силы. На Трубной площади стали также массово задерживать представителей СМИ. По состоянию на 21.30 мск число задержанных превысило 1000 человек. Вечером были повторно задержаны Илья Яшин и Любовь Соболь, ранее отпущенные из ОВД.


Смотреть видео 11:58

Скандал в Москве: критиков Путина не пускают на выборы. DW Новости

 

 

Контекст

Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

На акцию в центре Москвы против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму 27 июля вышли несколько тысяч человек. Задержания начались еще до ее начала. Полиция задержала более 1000 человек. (27.07.2019)  

Ссылки в интернете

Информация о митингах за свободные выборы в Москве

Информация о митингах за свободные выборы в Москве

Статья DW о погружении президента РФ Владимира Путина на дно Финского залива

Статья DW о погружении президента РФ Владимира Путина на дно Финского залива  

Пресс-релиз ГУ МВД по Москве относительно митинга за свободные выборы 27 июля 2019 года

Пресс-релиз ГУ МВД по Москве относительно митинга за свободные выборы 27 июля 2019 года

Сообщение интернет-издания ОВД-Инфо о травме журналиста Максима Кондратьева

Сообщение интернет-издания ОВД-Инфо о травме журналиста Максима Кондратьева

Фотография, на которой участники протеста показывают бойцам ОМОНа Конституцию РФ

Фотография, на которой участники протеста показывают бойцам ОМОНа Конституцию РФ

Список задержанных на митинге за свободные выборы, по данным интернет-издания ОВД-Инфо

Список задержанных на митинге за свободные выборы, по данным интернет-издания ОВД-Инфо

Аудио- и видеофайлы по теме

У оппозиционных кандидатов в Мосгордуму прошли обыски  

Скандал в Москве: критиков Путина не пускают на выборы. DW Новости  

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