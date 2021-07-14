Дессау-Вёрлиц

В Германии отреставрировали знаменитый "Ведьмин домик" (фото)

Этот павильон был сооружен в Вёрлице в 1785 году, чтобы здешний князь мог принимать ванны посреди своего парка. И домик, и парк имеют статус Всемирного наследия.