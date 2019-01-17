Дерипаска и Зюганов заключили мировое соглашение по иску на 1 млн рублей

Спустя четыре месяца после того как российский миллиардер Олег Дерипаска подал иск в суд о защите чести и достоинства к лидеру Коммунистической партии РФ Геннадию Зюганову, стороны заключили мировое соглашение. Об этом во вторник, 14 мая, на заседании Тверского райсуда Москвы заявил представитель Дерипаски. Представитель политика Дмитрий Аграновский подтвердил эту информацию.

Зюганов утверждает, что словами о преступлении не хотел оскорбить Дерипаску

В рамках заключенного соглашения лидер КПРФ, назвавший бизнес Дерипаски "аферой и преступлением", заверил, что не хотел оскорбить предпринимателя или обвинить в преступлении, а его высказывание "имеет собирательный характер и выражает его личное мнение в отношении определенного круга лиц" и не относится к Дерипаске, передает РИА "Новости".

По словам Аграновского, заключить мировое соглашение предложили 8 мая юристы российского олигарха. Адвокат Зюганова отметил, что Зюганов остался доволен документом, поскольку он не накладывает на него никаких обязательств.

Олег Дерипаска 17 января потребовал взыскать с Геннадия Зюганова 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда, которое последний нанес ему 9 января на заседании Госдумы, обвинив бизнесмена в краже заводов и передаче их "англосаксам" и призвав расследовать это "преступление", "направленное против безопасности России".

Представитель Дерипаски заявил тогда, что истец расценивает это заявление "как оскорбление достоинства и намеренную попытку нанести репутационный ущерб как основателю компании РУСАЛ, так и всем сотрудникам, причастным к ее созданию и развитию".

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