 Депутаты из ″Слуги народа″ оказались в центре коррупционного скандала | Новости из Германии об Украине | DW | 23.10.2019

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Украина

Депутаты из "Слуги народа" оказались в центре коррупционного скандала

11 депутатов фракции правящей партии "Слуга народа" заподозрены в получении взяток. Лидеры партии отвергают обвинения. Президент Владимир Зеленский предложил депутатам пройти проверку на полиграфе.

Вывеска Комитеты Верховной рады Украины

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) 23 октября зарегистрировала уголовное производство в отношении одиннадцати депутатов фракции правящей партии "Слуга народа". Парламентариев подозревают в том, что они получили по 30 тыс. долларов взятки. Лидеры фракции опровергают подозрения в коррупции, но допускают, что депутатам действительно могли предложить деньги "внепарламентские лица".

Коррупционный скандал спровоцировали СМИ

В украинских СМИ 22 октября появилась информация о том, что 11 депутатов из партии "Слуга народа" - членов парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике - получили взятки за то, что проголосовали против законопроекта об упразднении электронных площадок-посредников между оценщиком имущества и электронной базой Фонда государственного имущества. В публикациях допускалась возможность того, что часть депутатов могла получить "вознаграждение" за "правильное голосование".

Давид Арахамия

Давид Арахамия

Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с официальным визитом в Японии, заявил, что все причастные к скандалу члены парламентского комитета должны пройти проверку на детекторе лжи.

"Если этой проверкой будет установлена хотя бы малейшая вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование в комитете, этими депутатами должны заняться антикоррупционные органы. И если подозрения оправдаются - мы с такими депутатами попрощаемся", - написал президент на своей странице в Facebook.

Депутаты готовы пройти проверку на полиграфе

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уже заявил о своей готовности пройти проверку на детекторе лжи в прямом телеэфире. По его мнению, аналогичной проверке должны подвергнуть всех замешанных в коррупционном скандале депутатов от "Слуги народа". Хотя результаты подобного теста по украинским законам не будут иметь юридической силы, "но это будет сигнал для людей", считает Арахамия.   

Контекст

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При этом Арахамия опроверг подозрения в коррупции. "Я вообще верю, что ни один депутат от "Слуги народа" не взял деньги. Об этом свидетельствует готовность всех депутатов пройти проверку полиграфом по этому вопросу", - сказал он.  Лидер фракции также пообещал 24 октября прийти на один из национальных телеканалов со свидетелем, который даст показания о попытках подкупа депутатов. "Нужно чтобы вся страна посмотрела. Это не шоу", - заявил депутат.

"Слуга народа" - самая большая фракция в истории украинского парламента, состоящая из  254 депутатов. Она сформировала монопольное большинство в украинском парламенте и до недавнего времени единогласно поддерживала инициативы своего неформального лидера - президента Украины Владимира Зеленского. И сам Зеленский, и его партия пришли к власти в этом году под лозунгами борьбы с коррупцией и с засильем олигархии в стране.

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